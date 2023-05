Kyseessä oleva avustaja oli työskennellyt Iltalehdelle kymmenen vuotta.

Iltalehti poisti tänään verkkosivustoltaan kaikkiaan 24 Ukrainan sotaa käsittelevää artikkelia. Juttujen joukossa on uutisia ja analyysejä.

Osa avustajan juttujen kuvista on otettu eri aikoina ja eri paikoissa kuin jutussa on väitetty, Iltalehti kertoo verkkosivuillaan. Vaikka poistettujen juttujen tiedoissa ei IL:n mukaan ole havaittu virheitä, lehti on luottamuspulan vuoksi poistanut jutut.

”Juttujen ostaminen avustajilta, ulkomailla toimivilta avustajilta ja erityisesti kriisialueilta toimivilta avustajilta on vaikeaa, koska esimerkiksi reportaasissa kuvattuja tilanteita ja tapahtumia on mahdotonta varmentaa”, Iltalehden vastaava päätoimittaja Perttu Kauppinen kirjoittaa Twitter-tilillään.

