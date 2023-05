Showtanssija Debbie Flores Narvaez halusi tähdeksi Las Vegasissa, mutta elämä loppui lyhyeen. Hänen tarinansa kerrotaan uudessa sarjassa Mean Girl Murders.

Mean Girl Murders -sarja kertoo naisten välisistä suhteista ja keskinäisen kilpailun pimeästä puolesta.

Amerikkalainen Debbie Flores Narvaez, 31, oli pienestä asti rakastanut tanssia. Hän jätti kovapalkkaisen työnsä finanssialalla ja muutti Las Vegasiin showgirltanssijaksi vuonna 2008.

Las Vegasin tanssijapiirit ovat pienet. Uudet tulijat ovat uhkia muille, ja kaikki haluavat show’n päätähdeksi. Itsevarma Flores Narvaez tahtoi päästä pitkälle muista välittämättä.

Vuonna 2009 Flores Narvaez rakastui Cirque de Soleil -tanssijaan Jason Griffithiin. Las Vegasissa Cirque de Soleil -tanssijoita kohdellaan kuin kuninkaallisia, sillä he ovat ykkösiä alallaan.

Suhde ei ollut täydellinen. Flores Narvaezille valkeni nopeasti poikaystävänsä pyörittävän muita naisia. Yksi naisista oli Ashley, joka kertoo oman näkemyksensä tapahtumien kulusta. Hänen nimensä on vaihdettu.

”En tiennyt suhteesta Debbien kanssa. Debbie pommitti Jasonia, joka saattoi saada satoja puheluita ja tekstiviestejä päivässä. Viesteissä vaadittiin tietää, miksei Jason ollut soittanut hänelle. Jason ei vastannut niihin, kun olimme yhdessä.”

Ashleyn ja Griffithin tapailu hiipui, ja Griffith löysi uuden tanssijanaisen, jolle halusi omistautua täysin. Petturipoikaystävä jätti Debbie Flores Narvaezin.

Kolme kuukautta erosta Griffith otti jälleen yhteyttä Flores Narvaeziin, vaikka oli suhteessa toisen kanssa. Uusi tyttöystävä ei tiennyt mitään tästä vaan ihmetteli, miksi hullu exä pommittaa hänen miestään. Nainen ilmoitti poliisille puheluista ja kertoi Flores Narvaezin seuranneen Griffithiä kauppoihin ja työpaikalle.

Debbie Flores Narvaez jätti hyvätuloisen uransa finanssialalla ja lähti showgirliksi Las Vegasiin.

Samaan aikaan Flores Narvaez sai kaipaamansa ison tilaisuuden ja pääsi mukaan kuuluisaan Fantasy-show’hun. Flores Narvaez ei kuitenkaan saapunut tärkeisiin harjoituksiin Luxor-kasinolla joulukuussa 2010.

”Hän ei ikinä olisi jättänyt tätä väliin. Meidän alalla ura on ohi, jos tuollaisen jättää välistä”, koreografiystävä sanoo.

Kaksi päivää sen jälkeen kämppis ilmoitti Flores Narvaezin kadonneeksi. Hänen tiedettiin menneen katsomaan Griffithin luo katsomaan sarjamurhaajasarja Dexteriä.

Poliisit puhuttivat Griffithiä, joka väitti naisen saapuneen hänen kotiinsa mutta kiirehtineensä sen jälkeen autollaan harjoituksiin.

Muutamaa päivää myöhemmin Flores Narvaezin auto löytyi autiotalon pihalta. 11 päivää katoamisesta löytyi osittain palanut naisen ruumis Arizonan rajalta. Perheen huojennukseksi se ei kuulunut heidän Debbielleen.

Griffithin uusi naisystävä kuului myös epäiltyjen joukkoon, mutta poliiseille selvisi, ettei hänellä ollut osaa katoamisessa.

Lopulta Ashley astui esiin. Hän ilmoitti poliiseille nimettömänä ja tunnontuskiensa riivaamana järkyttävästä kohtaamisestaan Griffithin kanssa. Griffith oli soittanut Ashleylle ja kysynyt, saako hän säilyttää jotakin tämän kodissa. Griffith ilmaantui paikalle kämppiksensä ja kuljetusfirman pakettiauton kanssa. He yrittivät raahata painavaa muovitynnyriä sisään Ashleyn asuntoon.

”Kysyin, mikä tuo on, ja Jason vastasi, että haluatko todella tietää. Sitten hän sanoi sen olevan Debbie.”

Ashley iski oven kiinni miesten edestä. Hän pelkäsi kokevansa saman kohtalon.

Poliisi otti Griffithin ja tämän kämppiksen kiinni. Griffith pysyi tyynenä ja yritti käyttää charmiaan poliisiin, mutta kämppis laverteli kaiken tapahtumista.

”Debbie oli tullut katsomaan – ironista kyllä – Dexteriä Jasonin luo. Heille tuli riitaa. Kämppis meni heidän väliinsä ja sanoi sen jälkeen lähtevänsä hakemaan tytärtään. Kun hän palasi kotiin, hän näki Debbien ruumiin”, poliisit kertaavat.

Kesti neljä vuotta ennen kuin oikeudenkäynti alkoi. Griffith yritti vierittää syytä Debbie Flores Narvaezin kontolle ja väitti toimineensa itsepuolustukseksi.

Hänet tuomittiin lopulta murhasta kymmenen vuoden vankeuteen.

Mean Girl Murders, Discovery+.

Leslie Cheung ja Tony Leung olivat aasialaisen elokuvan supertähtiä 90-luvulla.

Raastavan kaunis rakkaustarina

Teeman hienossa Wong Kar-wain elokuvia esittelevässä sarjassa on vuorossa 1997 valmistunut raastavan kaunis rakkaustarina Happy Together. Se on poikkeus ohjaajan tuotannossa, sillä nyt ei olla tyypilliseen tyyliin Hongkongin yöllisessä neonmaailmassa, vaan tangon tahdittamana Argentiinassa.

Hongkongilainen pari rakastaa, riitelee ja tappelee Buenos Airesissa. Intohimoinen suhde on muuttunut nopeasti tunteiden taistelutantereeksi. Eikä aikaakaan, kun he ovat ajautuneet siihen kaikkein vaikeimpaan tilaan: ei voida olla yhdessä mutta ei ainakaan erossa.

Cannesin elokuvafestivaaleilla palkitun draaman pääosissa ovat 1990-luvun aasialaisen elokuvan supertähdet Tony Leung ja 2003 itsemurhan tehnyt Leslie Cheung, jotka paneutuvat rooleihinsa jokaisella ihokarvallaankin.

Musiikilla on aina merkittävä rooli Kar-wain elokuvissa, eikä Happy Together tee poikkeusta. Mukana on muun muassa Caetano Veloson esittämä kaihoisa Cucurrucucú Paloma. Samainen kappale kuullaan myös Pedro Almodóvarin elokuvassa Puhu hänelle (2002).

Australialaissyntyisen huippukuvaajan Christopher Doylen tyylitietoisessa kameratyöskentelyssä vuorottelevat mustavalkoisuus ja kelmeän keltainen värikuvaus.

Tupakkaa palaa kuin Aki Kaurismäen elokuvissa, mutta miksi komeat miehet käyttävät niin rumia kalsareita? (96)

Timo Kuismin

Happy Together (1997), Teema & Fem klo 21.45, Parisuhdedraama ★★★★