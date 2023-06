Litku Klemetin ”helvetin hyvä” kappale ei kelvannut UMK:hon – Tällainen tänään julkaistu biisi on

Viime syksynä Litku Klemetti pyrki Suomen edustajaksi Euroviisuihin. Tänään yhtye julkaisi kisakappaleen, joka loppumetreillä jäi Uuden musiikin kilpailun ulkopuolelle.

Litku Klemetti kertoi lokakuussa 2022 Suomen Kuvalehden haastattelussa, ettei häntä valittu Uuden Musiikin Kilpailuun.

”Me ei päästy sinne. Se oli vähän yllätys, koska biisi on helvetin hyvä. Olin aika luottavainen sen suhteen”, Litku Klemetti, oikealta nimeltään Sanna Klemetti, sanoi haastattelussa.

Toteamus herätti huomiota. Iltalehti uutisoi asian otsikolla ”Litku Klemetti haki Suomen euroviisuedustajaksi – sai Yleltä tylyn vastauksen”.

Pian Klemetti harmitteli Instagram-tilillään sitä, että yksittäinen lainaus haastattelusta nostettiin otsikoihin, kun hän ei alun perin olisi halunnut koko asiaa haastattelussa edes mainittavan.

”Suomen Kuvalehden jutusta pari lööppimediaa poimi tämän ja teki siitä jutun, jossa vaikuttaa kuin tilittäisin asiaa katkerana”, Klemetti kirjoitti. ”Täysin absurdia. Minusta on tehty naurettava ja ihmisethän, aikuiset, tarttuvat syöttiin, nauravat, pilkkaavat, ivaavat.”

Nyt tuo UMK:sta ulos jäänyt kappale on kaikkien kuultavissa. Tänään julkaistun kappaleen nimi on Ulos maailmaan.

Is This Art! -levy-yhtiön kautta ilmestynyt kappale tulee jäämään viimeiseksi ennen Litku Klemetin ensi syksynä alkavaa keikkataukoa. Sitä ennen luvassa on kesä täynnä Suomen-keikkoja.

”Musta tuntuu, että mainstream-koneisto jyräsi taas kaiken. Vanhalta euroviisulta kuulostanut euroviisubiisi oli jotenkin liian hankala konsepti niille”, Klemetti sanoi Suomen Kuvalehden haastattelussa.

Klemetti tuli samalla tiivistäneeksi kahteen lauseeseen Ulos maailmaan -kappaleen koko olemuksen. Se on nimenomaan vastakohta sille, miten nykyajan valtavirtamusiikkia tuotetaan ja rakennetaan.

Sen sijaan se on sisällöltään riehakas ja tempoltaan seesteinen tribuutti vuosikymmenien takaiselle iskelmäpainotteiselle viihdemusiikille, joka silloin dominoi tanssilavoja.

Ulos maailmaan on Litku Klemettiä optimistisimmillaan. Lyriikat esittelevät yksinkertaisen toivon symbolin toisensa jälkeen, kuten pellon yli kaartavan joutsenen ja lupauksen sateenkaaren päästä löytyvästä maasta.

Mielikuvat vetoavat varmasti jokaiseen tyypillistä suomalaista luontosuhdetta vaalivaan rauhan ihmiseen. Sanoitukset riskeeraisivat silti väljähtää pitkäpiimäisiksi, jollei kappaleen esillepano olisi niin spektaakkelinomainen kuin se on.

Kertosäkeessä Klemetti veisaa raikuvin elkein ”Näen maailman, rikot ikkunan ja mä liihottelen pilviin!”. Samalla piirtyy silmien eteen kuva takavuosien lavoilla esiintyneistä valovoimaisista solisteista punatuissa huulissaan ja korkeissa kampauksissaan, tukenaan hyväntuulinen orkesteri ja pari kepeästi keinahtelevaa taustalaulajaa.

Valoisassa vilpittömyydessään Ulos maailmaan kulkee käsi kädessä perinteisen euroviisukuvaston kanssa.

Yhtymäkohtia löytyy esimerkiksi Anneli Saariston esittämään, Matti Puurtisen säveltämään ja Turkka Malin sanoittamaan La dolce vita -kappaleeseen, joka sijoittui seitsemänneksi Sveitsin Lausannessa järjestetyissä Euroviisuissa vuonna 1989.

Se oli Suomen paras Euroviisu-sijoitus koko 1980-luvulla.

Kepeän filosofisessa La dolce vita -kappaleessa jopa mainitaan juuri ne samat avaintekijät, joiden avulla Litku Klemettikin rakentaa kappaleensa harmoniaa: aurinko, sateenkaari ja taivas.

Menneitä kultakausia kunnioittava Ulos maailmaan on niin nostalginen tuulahdus entisajoista, että sen yltämistä Käärijän konemusiikkivivahteita ja obskuureja elkeitä hyödyntävän Cha cha cha:n kaltaiseen huippusuosioon on turha spekuloida.

Ikivihreänä itsenään Litku Klemetin kappale on kuitenkin kiistattoman hurmaava.