Surun varjo häilyi konsertin vakavassa tunnelmassa, kun sen aluksi kerrottiin Kaija Saariahon kuolemasta.

The Nordic Choir Expedition -festivaalin pääkonsertti Kallion kirkossa 2.6. Eric Ericsons Kammakör, johtaja Fredrik Malmberg, Det Norske Solistkor, johtaja Grete Pedersen, Ars Nova Copenhagen, johtaja Graham Ross, Helsingin kamarikuoro, johtaja Nils Schweckendieck.

Konsertti alkoi suru-uutisella: Helsingin kamarikuoron johtaja Nils Schweckendieck kertoi Kaija Saariahon menehtyneen. Kunnioitimme hetken hiljaisuudella säveltäjän muistoa.

Moderni kuoromusiikki näytti, miten monipuolinen, rikas ja mielikuvituksekas instrumentti kuoroääni voi olla. Sillä ei ole rajoja, kuten ei Kaija Saariahonkaan musiikilla.

Konsertin aloitti ruotsalainen Eric Ericson Kammarkör johtajanaan Fredrik Malmberg. Se on aikamme parhaita kamarikuoroja, legendaarisen kuorovelho Eric Ericsonin perustama.

Ruotsalaiskuorolla on oma ainutkertainen yhtenäinen kamarimusiikillinen sointinsa ja laaja ilmaisuasteikko. Äänissä on kirkasta ja syvää ytimekkyyttä, upean tummat bassot, paljon sävyjä pianissimoista iskevästi kajahtavaan voimaan. Siitä irtoaa tarpeen vaatiessa varmoja solistiosuuksia.

Ensimmäiseksi kuultiin tanskalaisen Carl Nielsenin Benedictus Dominus, renessanssihenkinen, selkeälinjainen ja rytmisesti energinen motetti, joka henki valoa.

Puolalaisen Krzystof Pendereckin kolmelle neliääniselle kuorolle kirjoittama Stabat Mater (1962) oli näyte kuoron erinomaisesta teknisesta taidosta.

Säveltäjä liittää keskiajan, renessanssin ja Bachin monimutkaista polyfoniatyyliä tummaan, ekspressiiviseen valitukseen ja dramattiseen tuskaan, jotka lopussa kirkastuvat kuin yllättäen Paradisi Gloria -duurisäteilyyn.

Serbialais-ruotsalaisen Djuro Zivkovicin Musica Psalterii Glorioisi vei karun arkaaiseen ja ritualistisesti hokevaan muinaiseen jumalanpalvelukseen. Ruotsalaisen Thomas Jennefeltin Dann entstrahlt... oli kauniiden naisäänten melismoilla koristeltu rauhallinen vetoomus rauhan puolesta.

Sven-Davids Sandströmin Buxtehude-henkinen Es ist genug yhdisti hienovaraisen hartaasti modernia sointikudosta ja henkilökohtaista Jumala-suhdetta barokin uskonvarmuuteen. Yhdysvaltalais-ruotsalaisen Matthew Petersonin brlght leikki sanoista irroitettujen kirkkaiden vokaalien veikeällä ja tanssivalla tuikkeella.

Hypnoottinen oli vaikutukseltaan ruotsalaisen Britta Byströmin Another part of the wood jossa keijut tuudittavat tiheästi kimmeltävässä, ylös alas keikkuvassa spektripyörteessä Titanian uneen.

Vapauttava rauhan ja rakkauden hetki koitti Mendelssohnin Richte mich Gott -psalmin syvän ja leveän lämpimissä, täydellisen puhtaissa romanttisissa harmonioissa.

Rauhaa ja rakkautta maailmaan toivoi myös kantaesityksenä kuultu ukranalaisen, Tallinnassa asuvan Galina Grigorjevan (s. 1962) puolituntinen, maailmaa syleilevä Between the Earth and Skies.

Illan neljä pohjoismaista huippukuoroa lauloivat ensin vuorotellen omin vaihtelevin puheenvuoroin, kunnes yhdistivät lopussa äänensä suureksi, säteilevästi virtaavaksi, melodiseksi ja harmoniseksi hymniksi Kallion kirkon kaikuisassa akustiikassa. Soinnillinen ja rytminen yksimielisyys hipoi täydellisyyttä.