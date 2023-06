Ben Granfelt on ajaton kitarasankari, joka on keikkaillut enemmän ulkomailla kuin Suomessa

Muun muassa yhtyeistä Gringos Locos ja Guitar Slingers tunnetun suomalaiskitaristin Ben Granfeltin elämään kuuluvat myös kamppailulajit.

Helsinkiläissyntyinen muusikko Ben Granfelt viettää 60-vuotissyntymäpäivää lempikitaransa Stratocasterinsa kanssa, joka on yhtä vanha kuin soittajansa.

Ben Granfelt istuu uuden levynsä Gratitude kansikuvassa lotusasennossa, yläruumis paljaana, silmät kiinni.

Vyötäisille on solmittu musta vyö, edessä lattialla on sähkökitara. Alkuperäistä daphne blue -väriä kantava, elämää nähnyt Fender Stratocaster on vuodelta 1963, kuten omistajansakin. Niinpä soittajan, kitaran ja levyn syntymäpäiväjuhlat vietetään yhteisesti: Ben Granfelt ja hänen Stratocasterinsa 60 vuotta.

”Tämä soittokämppä minulla on ollut jo niin kauan, etten muistakaan”, Granfelt kertoo Albertinkadun kellarissaan.

”Olen soittanut täällä kaikkien viimeisten levyjeni päälle soitot, mutta laulut täytyy tehdä yöaikaan, ettei käytävästä yhtäkkiä kuulu roskisten kolinaa”, Granfelt sanoo viitaten naapurissa olevaan ravintolaan.

Juuri päättyneissä soittoharjoituksissa käytiin läpi Granfeltin tulevien juhlakeikkojen materiaalia. Keikat eri kokoonpanoilla jatkuvat Suomessa läpi kesän, ja syksyllä koittaa lähinnä Saksaan suuntautuva kiertue omalla nelimiehiseksi laajentuneella Ben Granfelt Bandilla.

”Teen Saksassa yleensä kaksi kiertuetta joka vuosi, mutta nyt jäi kevät väliin. Tulevalla keikkalistalla on mukana paljon vanhoja tuttuja, mutta myös aivan uusia soittopaikkoja.”

Granfelt sanoo tottuneensa tekemään tarvittaessa kaikki buukkauksensa itse.

”Nyt keikkoja ja promootiota hoitavat uudet yhteistyökumppanit, mikä on hienoa, mutta silti on paljon kaikenlaista säädettävää, kun haluan vahtia, miten asiat hoidetaan. Haastatteluja pitää esimerkiksi saada kitaralehtiin, niitä lukevat minun kuulijani!”

Ben Granfelt kuuluu klassisen rockin ajattomiin kitarasankareihin, joka on tehnyt ulkomailla enemmän keikkoja kuin Suomessa. Hänen tunnetuimpia yhtyeitään ovat olleet heti ulkomaille levyttämään ja esiintymään viety Gringos Locos, maailmaa näyttävästi kiertänyt Leningrad Cowboys ja pitkän tauon jälkeen paluun tehnyt Guitar Slingers.

Kiertueilla Granfelt on ystävystynyt monien ulkomaisten kollegojen kanssa. He ovat myös kiinnittäneet huomiota osaavaan ja korkeasta työmoraalista kiinni pitävään suomalaiskitaristiin.

”Yhteiskiertue Wishbone Ashin kanssa johti siihen, että minua pyydettiin bändiin. Sanoin tulevani sillä ehdolla, että kokeilemme myös minun biisejäni.”

Näin tehtiin, ja Benin sävellyksistä heti työn alle otettu Faith, Hope and Love vakiinnutti asemansa yhtenä yhtyeen fanien pitkäaikaisista suosikeista.

Granfelt oli vielä teini-ikäinen soittaja Kauniaisista, kun hänen lukijakirjeensä julkaistiin arvovaltaisessa Guitar Player -lehdessä. Sen seurauksena posti toi satoja yhteydenottoja ympäri maailman.

”Koulun jälkeen pyörin aina Kitarapajassa. Kerran sitten jouduin tulkiksi, kun Ruotsista tuli puhelu, ja lopulta Pajasta pyydettiin tulemaan sinne töihin, kun muutenkin roikuin paikalla joka päivä”, hän kertoo.

”Ja kun isäni halusi maksaa autokouluni, ostin rahoilla mieluummin Stratocasterin, eikä minulla ole ajokorttia tänäkään päivänä”, nauraa Granfelt.

Ensimmäisille karatetunneilleen Ben meni pikkuveljensä perässä. ”Pelkäsin jääväni hänelle toiseksi!”

Veli kuitenkin lopetti, Ben jatkoi.

”Olin todella surkea kaikessa urheilussa mitä kokeilin, mutta päätin näyttää, ja treenasin koko ajan sekä kitaraa että karatea.”

Nyt Ben Granfeltillä on musta vyö brasilialaisessa ju-jutsussa, ja hän toimii kamppailulajien opettajana.

”Kitaransoitto ja kamppailulajit ovat aina kulkeneet käsi kädessä. Molemmat opettavat itsekuria.”

Kun Granfelt paloi soittajana loppuun, sai hän ystävältään kutsun lähteä kuukaudeksi Rio de Janeiroon harjoittelemaan jiu-jitsua. Takaisin kitaristi palasi 10 kiloa kevyempänä uutena miehenä.

”En ole koskaan harjoitellut esimerkiksi asteikkoja, vaan ennemmin vain soittanut mahdollisimman paljon”, rotevaa bluesrockia soittava Ben Granfelt sanoo.

Myöhemmin avioero ja halu olla mahdollisimman paljon lasten kanssa pakotti Granfeltin myymään puolenkymmentä arvokasta Fender Stratocasteria 50- ja 60-luvuilta. Yhden lempi-Stratonsa Granfelt joutui palauttamaan, kun se paljastuikin varastetuksi, vaikka viranomaisilta oli nimenomaan tarkistettu, ettei soittimen menneisyyteen liittyisi mitään epäselvää.

Nykyisestä ykköskitarastaan, omistajansa kanssa samaa vuosikertaa edustavasta Stratosta Granfelt kuuli ensimmäistä kertaa salilla oppilaaltaan. Kitaran päätyminen Granfeltille oli monivaiheinen onnenkantamoinen monine sattumineen – juuri sellainen tarina, joita rakastetaan kertoa kitaristien tapaamisissa ja alan lehdistössä.

”Uusi levyni on myös kunnianosoitus omille varhaisille kitaristiesikuvilleni. Gratituden ensimmäiset kappaleet on omistettu Gary Moorelle, jonka tarinasta myös laulan. Seuraavien biisien innoittaja on Robin Trower ja viimeiset kappaleet ovat Jeff Beckille”.

Rima on korkealla, mutta Granfelt ylittää sen. 20 albumia omaa, osin instrumentaalia kitaramusiikkia, kaikkien yhtyelevyjen lisäksi, on kunnioitettava saavutus.

”Olen kiitollinen”, Granfelt myöntää.

”On hienoa päästä tekemään omaa musiikkia ja saada sille kuulijoita. Eloonhan biisit nousevat keikoilla, kun tulee vaarallisia tilanteita ja heittäydytään jameihin, joissa voi tapahtua mitä vaan. Silloin musiikki syttyy, vuorovaikutuksessa yleisön kanssa.”