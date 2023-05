Rocketman-elokuva näyttää, miten Sir Elton John onnistui elämänsä eri vaiheissa kääntämään karikot, vastoinkäymiset ja tragediat voitoiksi.

Brittiläisen poplegendan Sir Elton Johnin, 76, elämään on mahtunut paljon: musiikkia, listahittejä ja petollinen manageri. Homouden piilottelua ensin vanhemmilta, sitten maailmalta – ja lopulta nouseminen seksuaalivähemmistöjen ikoniksi. Vaatimaton lapsuus ja myöhempi elämä miljonäärinä.

Reginald Dwight -nimisenä toisen maailmansodan jälkeen Lontoon esikaupunkialueella Pinnerissä maaliskuussa 1947 syntynyt Elton John on elämänsä aikana kokenut kovia, mutta pystynyt kääntämään useimmat vastoinkäymisensä voitoiksi.

Vastakohdista syntyi vuonna 2019 komea elämäkertaelokuva Rocketman, jossa legendaa esittää Kingsman-agenttikomedioista sekä suoratoistopalvelu Apple TV+:n tuoreesta Tetris-elokuvasta tuttu brittitähti Taron Egerton.

Rocketman-elokuvassa nähdään Elton Johnin (Taron Egerton) monia esiintymisasuja, joihin kuului muun muassa näyttävä höyhenpuku.

Dexter Fletcherin ohjaama elokuva etenee kuin teatterimusikaali: isossa roolissa ovat Elton Johnin omat hittikappaleet, jotka muovaavat elämänvaiheet bile-elokuvaksi. Kappaleista elokuvassa kuullaan ratkaisevilla hetkillä muun muassa Your Song, Tiny Dancer, Crocodile Rock ja Goodbye Yellow Brick Road.

Rocketman ei kaunistele Elton Johnin vaikeita vuosia, jolloin hän lotrasi alkoholin ja huumeiden kanssa. Käsikirjoittaja Lee Hallin käsissä ne ovat kiinteä osa elokuvan draamaa: kun Elton John alkaa 1970-luvulla saada kappaleitaan hittilistoille, huumeet sekoittavat hänen elämänsä.

Elton John esiintyi jäähyväiskiertueellaan Münchenissä huhtikuussa 2023.

Menestyspaineet aiheuttivat vuonna 1975 vakavan tilanteen, kun kokaiinin yliannostus oli viedä tähden hengen. Elokuvassa se on kuvitettu osuvasti Rocketman-kappaleella, jonka sanojen voi tulkita käsittelevän myös huumetrippiä. Omissa haastatteluissaan Elton John on kertonut sairastaneensa aikoinaan myös bulimiaa.

Selvin päin hän on ollut 1990-luvun taitteesta alkaen. Kuiville pääsemisestä Elton John on kiittänyt muun muassa laulaja Kate Bushia ja tämän kappaletta Don’t Give Up.

”Tämä oli yksi kappaleista, jotka pelastivat henkeni”, Elton John kertoi 2014 ilmestyneessä BBC:n dokumentissa.

Toisen kerran tähti kävi kuoleman partaalla muutama vuosi sitten. Vuonna 2019 ilmestyneessä omaelämäkerrassaan Elton John paljasti saaneensa 2017 diagnoosin eturauhassyövästä, joka onnistuttiin leikkaamaan. Joitakin kuukausia leikkauksen jälkeen tähti sai matkallaan Etelä-Amerikassa trooppisen infektion, joka olisi ilman tehohoitoa surmannut hänet.

Rocketman-elokuva kuvaa jo nuorena perhejuhlissa esiintyneen Elton Johnin (Taron Egerton) musiikillisena nerona.

Musiikillisia lahjoja Elton Johnilla oli jo nuorena. Perhejuhlissa esiintynyt Reginald-poika alkoi ottaa pianotunteja 7-vuotiaana. Ilmavoimissa palvelleen isän nähdään elokuvassa painostavan poikaansa ja suhtautuvan voimakkaan kielteisesti tämän homouteen.

Läheisistä ihmissuhteista korostuu elokuvassa kaksi. Toinen on hänen alkuvuosien managerinsa ja rakastajansa John Reid, toinen hänen kappaleidensa sanoituksista vastaava läheinen luottoystävä Bernie Taupin.

Sarjojen Game of Thrones, Bodyguard ja Citadel tähti Richard Madden luo Reidistä viettelevän nilviäisen, joka alkuhuuman jälkeen alkaa kupata tähden rahoja. Taupinia näyttelee Jamie Bell, jonka monet muistavat vieläkin Billy Elliot -elokuvan (2000) balettia harrastavana pikkupoikana.

Egertonin esittämän Elton Johnin rinnalla Bell näyttelee kypsää aikuista, joka joutuu jarruttelemaan ystävänsä tempauksia.

Helmikuussa 1984 Elton John avioitui saksalaisen Renate Blauelin kanssa, mikä elokuvan mukaan oli yksiselitteinen virhe. Virallisesti pari erosi neljä vuotta myöhemmin, mutta Blauelin mukaan Elton John olisi halunnut jättää hänet jo häämatkan aikana.

Elton Johnin (Taron Egerton) petollista manageria John Reidiä näyttelee Richard Madden.

Viimeiset 30 vuotta Elton Johnin puolisona on ollut David Furnish, jonka kanssa hänellä on kaksi lasta: vuonna 2010 syntynyt Zachary ja vuonna 2013 syntynyt Elijah.

Parhaillaan Elton John on lopettelemassa 2018 alkanutta, yli 300 konserttia käsittävää Farewell Yellow Brick Road -jäähyväiskiertuetta, jonka viimeinen konsertti on Tukholmassa heinäkuussa. Kiertueen piti ulottua myös Helsinkiin, mutta ensin keikat siirrettiin eteenpäin ja sitten peruttiin kokonaan.

Rocketman, to 1.6. Nelonen klo 21.00.

Olof Palmen murhatutkinta on kiehtonut monia.

Selviääkö Olof Palmen murha?

Vuosia ratkaisemattomana pysynyt Ruotsin pääministerin Olof Palmen murha ei jätä rauhaan. Helmikuussa 1986 Palme oli vaimoineen kävelemässä elokuvista kotiin, kun hänen matkansa päättyi tuntemattoman ampujan luoteihin.

Keskellä Tukholmaa tapahtunut murha on kiehtonut monia, muiden muassa Ruotsin tunnetuimpiin rikoskirjailijoihin kuulunutta Stieg Larssonia (1954–2004). Millennium-sarjastaan tunnettu kirjailija oli paneutunut juurta jaksaen Ruotsia järkyttäneeseen tapaukseen, selviää tuoreessa dokumenttisarjassa Palme-murha – Suuri salaisuus (2023).

Neliosaisessa dokumenttisarjassa entinen diplomaatti ja liikemies Jan Stocklassa ryhtyy penkomaan Palmen murhaa Larssonin viitoittamalla tiellä. Alkusysäyksenä tutkimuksille toimii Stocklassan eteensä saama tutkimusmateriaali, jota journalistinakin työskennelleen Larssonin jäämistöstä löytyi laatikkokaupalla. Stocklassa kirjoitti Larssonista ja tämän tutkimuksista myös kirjan muutama vuosi sitten.

Vetävimpien true crime -sarjojen tavoin myös Palme-murha haroo useampaan suuntaan, jotta moneen kertaan mediassa pyöritelty rikosmysteeri säilyttäisi jännityksensä. On tuttuja teorioita yksinäisistä susista murhan takana, huhuja niin kurdien PKK:n kuin ruotsalaisen äärioikeiston terrori-iskusta kuin suurvaltapolitiikan kiemuroita.

Larssonin keskeinen päätelmä oli, että poliisi hämmensi tarkoituksella rikostutkimuksia. Moni asia viittaa myös tilaustyöhön. Yksi kiinnostavimmista yksityiskohdista on, että murhan aikaan useampi silminnäkijä todisti nähneensä Palmen kulkureitillä radiopuhelimin varustautuneita henkilöitä, vaikka Palmen tiedetään olleen liikkeellä ilman turvallisuushenkilökuntaansa.

Tuomo Yrttiaho

Palme-murha – Suuri salaisuus, TV5 klo 19.55.

