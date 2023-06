Kesäkuussa julkaistavassa Maureen Ryanin Burn It Down -kirjassa Lost-sarjan tekijöitä syytetään työntekijöiden julmasta kohtelusta.

Joukko Lost-televisiosarjan työntekijöitä syyttää sarjan tekijöitä Damon Lindelofia ja Carlton Cusea rasismista, seksismistä ja kiusaamisesta Maureen Ryanin uudessa kirjassa Burn It Down: Power, Complicity, and a Call for Change in Hollywood.

Lindelof ja Cuse itse kertovat olevansa järkyttyneitä syytöksistä ja katuvansa sitä, että ihmisillä on sarjan tekemisestä traumaattisia kokemuksia.

Teos ilmestyy kesäkuun 6. päivä, mutta osa siitä on jo nyt luettavissa Vanity Fairin nettisivuilla.

Valtaisaa suosiota saavuttaneessa Lost-sarjassa seurattiin lentokoneonnettomuudesta selviytyneiden henkilöiden joukkiota näiden rantauduttua mystiselle trooppiselle saarelle. Sarjaa esitettiin yhteensä kuuden tuotantokauden verran vuosina 2004-2010.

Kirjaansa varten Ryan haastatteli Lost-sarjassa työskennelleitä käsikirjoittajia, näyttelijöitä ja muita työntekijöitä. Omilla nimillään kirjassa puhuvat muun muassa näyttelijä Harold Perrineau ja käsikirjoittaja Monica Owusu-Breen.

”Kävi melko selväksi, että minä olin ’se musta tyyppi’”, Perrineau sanoo kirjassa.

”Daniel [Dae Kim] oli aasialainen tyyppi. Ja sitten olivat Jack, Kate ja Sawyer.”

Jack, Kate ja Sawyer olivat sarjan valkoihoisia päähahmoja. Kirjassa nimettömänä pysyvän käsikirjoittajan mukaan sarjan tekijät nostivat valkoiset henkilöt ”sankarihahmoiksi”.

Perrineau muistelee, että tultuaan sarjan edetessä yhä tietoisemmaksi tarinalinjan syrjivistä ominaisuuksista hän otti ne puheeksi esihenkilöidensä kanssa. Vastaukseksi hän sai, että keskiöön nostetut hahmot olivat ”yleisölle samaistuttavia”.

”Miksi valkoiset ihmiset olivat samaistuttavia ja hänen musta hahmonsa, Michael, ei ollut?” kirjassa kysytään.

” ”Kävi melko selväksi, että minä olin ’se musta tyyppi’.”

Ennen kuin sarjan toisen tuotantokauden kuvaaminen alkoi, sarjan vastaava tuottaja ja käsikirjoittaja Carlton Cuse ilmoitti Perrineaulle, ettei hänen hahmonsa enää palaisi sarjaan.

Useat henkilöt kertovat kirjassa tuottaja-käsikirjoittaja Damon Lindelofin kommentoineen asiaa siten, että Perrineau ”kutsui minua rasistiksi, joten annoin hänelle potkut”.

Käsikirjoittaja Owusu-Breen kuvailee työympäristöä ”yläastemaiseksi” ja ”säälimättömän julmaksi”.

Hän sanoo kirjassa, ettei ole koskaan uransa aikana kuullut yhtä paljon rasistisia kommentteja kuin Lost-sarjaa tehdessään. Hänen mukaansa rasismia pyrittiin toistuvasti verhoilemaan huumoriksi.

Kirjan kirjoittanut Ryan keskusteli syytöksistä Lindelofin kanssa suoraan ja Cusen kanssa kirjallisesti. Cusen vastineet Ryan sai PR-henkilön välityksellä.

Lindelof sanoi olevansa ”järkyttynyt, tyrmistynyt ja yllättynyt” Ryanin kuvaillessa hänelle haastateltavien kertomia asioita. Hän myönsi epäonnistuneensa esihenkilönä sen takaamisessa, että ilmapiiri luovan prosessin aikana olisi ollut turvallinen ja viihtyisä.

Cuse sen sijaan sanoi Ryanille, ettei ollut ollut tietoinen tämän kuvailemista loukkaavista kommenteista, joita haastateltavat kertoivat kuulleensa Lost-sarjan kuvaamisen aikaan.

”Kadun syvästi, että kenenkään Lostissa on täytynyt kuulla tuollaista. Ne ovat erittäin ajattelemattomia, asiattomia ja loukkaavia”, Cuse sanoi Ryanille.