Piirikunnan syyttäjänviraston lausunnon mukaan vuonna 2021 esitettyjä raiskaussyytöksiä ei voitu todentaa puutteellisten todisteiden ja asianomaisten monimutkaisen suhteen takia.

Los Angelesin piirikunnan syyttäjänvirasto on poliisin pitkäkestoisen tutkinnan seurauksena päättänyt, ettei amerikkalaisnäyttelijä Armie Hammer saa syytteitä seksuaalirikoksista.

Helmikuussa 2021 Hammeria syytti raiskauksesta ja pahoinpitelystä Effie-niminen nainen, jonka kanssa näyttelijä oli on-off-tyyppisessä suhteessa vuosien 2016 ja 2020 välillä.

Väitetty raiskaus ja pahoinpitely tapahtuivat naisen mukaan keväällä 2017. Hammer kiisti tällöin syyllistyneensä raiskaukseen ja on pitänyt saman linjan siitä asti.

Hammerin mukaan kaikki kanssakäyminen naisten kanssa on ollut suostumuksellista.

Piirikunnan syyttäjänviraston lausunnon mukaan raiskaussyytöksiä ei voitu todentaa, sillä väitteen tueksi ei ollut riittävästi todisteita. Hammerin ja raiskauksesta häntä syyttäneen naisen välinen suhde oli viraston mukaan ”monimutkainen”.

Viraston arvion mukaan ei myöskään voitu todistaa, että kyseessä olisi ollut suostumaton, pakotettu seksuaalinen kohtaaminen.

Hammer julkaisi omalla Instagram-tilillään aiheeseen liittyvän lausunnon, jossa hän kertoo olevansa hyvin kiitollinen lopputuloksesta ja odottaa päätöksestä seuraavaa uutta alkua ja nimensä puhdistumista.

HAMMER on näytellyt muun muassa elokuvissa The Social Network, Call Me by Your Name ja The Lone Ranger. Hän ei kuitenkaan ole näytellyt syytösten noustua pinnalle vuoden 2021 alussa.

Hammerin on voinut nähdä ainoastaan Disneyn elokuvassa Kuolema Niilillä, joka sai ensi-iltansa vuonna 2022, sillä sen uudelleen kuvaaminen olisi ollut liian kallista.

