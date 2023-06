Kim Cattrall nähdään And Just Like That -sarjan toisen tuotantokauden viimeisessä jaksossa.

Kim Cattrall palaa näyttelemään Sinkkuelämää-sarjasta tuttua Samantha Jonesin rooliaan, kertoo Variety. Hän esiintyy Sinkkuelämää-spinoffin And Just Like That -sarjan toisen tuotantokauden viimeisessä jaksossa yhden kohtauksen ajan.

Kohtaus kuvattiin New Yorkissa maaliskuun 22. päivänä. Cattrall ei Varietyn saamien tietojen mukaan tavannut sen aikana ketään, ei Carrie Bradshaw’ta näyttelevää Sarah Jessica Parkeria eikä sarjan ohjaaja-käsikirjoittajaa Michael Patrick Kingiä.

Kuvatussa kohtauksessa Samantha juttelee Carrien kanssa puhelimessa.

Cattrall näytteli yhtä sarjan neljästä päähahmosta Sinkkuelämää-sarjan kuudessa tuotantokaudessa ja kahdessa Sinkkuelämää-elokuvassa. Joulukuussa 2021 ilmestyneen And Just Like That -sarjan ensimmäisellä tuotantokaudella häntä ei kuitenkaan enää nähty.

Vuonna 2016 hän kieltäytyi näyttelemästä suunnitteilla olleessa kolmannessa Sinkkuelämää-elokuvassa, joka lopulta jätettiin tekemättä. Myös haastatteluissa Cattrall teki selväksi, ettei enää osallistuisi mihinkään sarjaan liittyvään teokseen.

Varietyn haastattelussa vuonna 2022 hän kertoi tämän johtuneen osittain siitä, ettei hän pitänyt siitä mihin suuntaan Samanthan hahmon oli suunniteltu kehittyvän kolmannessa elokuvassa.

Keskeinen syy on kuitenkin Cattrallin ongelmalliset välit sarjan muihin päänäyttelijöihin, mistä hän on jo vuosien ajan puhunut haastatteluissa.

”Emme ole koskaan olleet ystäviä”, Cattrall lausui vuonna 2017.

Etenkään Parkerin kanssa Cattrall ei tule lainkaan toimeen.

”Et ole perhettäni. Et ole ystäväni”, Cattrall kirjoitti Instagramissa vuonna 2018 kohdistaen tekstinsä suoraan Parkerille.

And Just Like That -sarjan toinen tuotantokausi nähdään HBO Max -suoratoistopalvelussa 22. kesäkuuta alkaen.