Anu Kaaja kirjoittaa ihmisten esineellistämisestä ja esineiden inhimillistämisestä.

Romaani

Anu Kaaja: Rusetti. S&S. 254 s.

Portugalilainen runoilija Fernando Pessoa kirjoitti Levottomuuden kirjassa (suom. Sanna Pernu, Andalusialainen koira, 1999), että ympäristö on esineen sielu. Se on kaunis ajatus, jonka mukaan esine tulee lopulta siksi mikä se on, kun se saa ympärilleen kontekstin. Maiseman, ihmisen, jotain muuta, tai kaiken sen. Esineen sielu voi tietenkin muuttua ympäristöä vaihtamalla.

Anu Kaaja (s. 1984) kirjoittaa puolestaan neljännessä teoksessaan Rusetti, että esineiden sieluja ei tule väheksyä.

Rusetti sitoo heti alussa teoksen punaiset langat nätisti ja helposti avautuviin solmuihin, joita lähdetään seuraamaan. Se tapahtuu teknisesti taitavasti ja lyyrisesti.

Autofiktiivinen kertoja istuu kahvilassa ja luettelee pöydässään olevat esineet, jotka ovat tässä ja nyt koko maailma. Näiden jälkeen esitellään kolme nautinnonlähdettä, jotka muodostavat kertojan grand tourin. Ensiksi museot henkistä nautintoa varten, toiseksi teknoklubit fyysistä nautintoa varten ja kolmanneksi kahvilat ajattelun nautintoa varten.

Viimeiseksi asetelmaan kuuluu kolme eri lävistystyyppiä: Septum, Industrial ja Snakebite. Nämä toimivat myöhemmin tarinassa parisuhdekumppanien niminä.

Kertoja muistuttaa paljon Kaajaa itseään. Teos luo kuitenkin omalakisen ympäristön, jossa piipahdetaan myös maagisen realismin puolella, kun kertoja alkaa keskustella kahvilapöydässä olevien esineiden kanssa. Kertoja viettää aikaa ystävä ja kollega Jussi Seppäsen kanssa Turun kahviloissa.

Rusetti on kollaasiromaani, jonka lukeminen on esteettinen nautinto. Tyydytystä saa jo pelkästään koherenttiudesta. Triptyykkiin tarvitaan kolme kuvaa, ja teoksessa luku kolme toistuu kerronnan tasolle asti.

Kirjan kerronnassa on kolme eri sävyä ja tyyliä: yksi on autofiktiivinen aines, jossa kuvataan kertojan ja Jussin ystävyyttä sekä parisuhdekuvioita, toinen on maagisen realismin aines, jossa kertoja haastattelee kahvilassa olevia esineitä, ja kolmas on taide-esseistiikka.

Teoksen heikoin aines liittyy esineiden kanssa tehtäviin haastatteluihin. Kaajan proosassa on aina ollut läsnä tietoinen överiksi menevä säihkyvyys, karnevalistisuus ja parodisuus; teksti, joka pyrkii muuttumaan hedelmäkarkin lailla räikeäksi ja imeläksi. Se on tehokeinona virkistävä, mutta ei toimi aina.

Keskustelu kahvin kanssa on esimerkiksi aika lailla tyhjäkäyntiä ja herättää ajatuksen mielikuvituksellisesta ideasta, josta ei ole raaskittu luopua, vaikka olisi kenties ollut parempi niin. Esineiden kanssa käydyt dialogit tuntuvat usein pelkiltä tarinankerronnan välineiltä ja tarpeettomilta silloilta osien välillä.

Sen sijaan Kaajan ekfrasis, taiteen kuvaus, on useimmiten loistavaa. Harvoin saa lukea kotimaisesta proosasta yhtä ilahduttavia, taitavia ja osuvia analyysejä kuvataidenautinnoista.

Kertoja analysoi uskaliaasti sivukaupalla esimerkiksi Albrecht Dürerin estetiikkaa ja Jänis-teosta (1502) sekä listaa viisi kuuminta, hekumallisinta ja hätkähdyttävintä renessanssipoikaa. Niistä yksi on tietenkin Caravaggion Bacchus (n. 1598), jonka oikean käden sormi työntyy rusetin sisään. Teos pitää rusettia esillä kautta linjan.

Rusetti on esineiden kautta metaforinen runsaudensarvi, jota voi lukea esseistiikkana tai ajankuvana, jossa risteävät traumatisoivat rakkaussuhteet ja teknobileiden hurmos – tai näiden yhdistelmänä.

”Minun on helpompi rakastaa ihmisiä, jotka asettuvat esineiksi. Joita saan katsella kuin museossa”, Kaaja kirjoittaa.

Esineet eivät ole olleet näinä ylikulutuksen aikoina kuumimpia aiheita proosassa, toisin kuin muissa genreissä. Eräänkin self help -teoksen innoittamana ihmiset alkoivat käydä tavaroitaan läpi kysyen: tuottaako tämä minulle iloa?

Kaikesta ylikulutuksesta huolimatta ihmisten suhde esineisiin tuntuu pysyvän vakiona. Esineet ovat tärkeä osa identiteettiä. Ei ole yhdentekevää, millaisella pyörällä tai autolla ajat, tai mitä kirjoja löytyy kirjahyllystä.

Ympäristö on esineen sielu, ja Rusetti on rehellisesti esineiden puolella.

Myös itse kirjatuotteeseen on panostettu hieman ekstraa ja siitä on teetetty kaksi eri versiota. Toinen on mustavalkoinen ja toinen on kiiltäväpintainen ja värillinen, joista jälkimmäinen luonnollisesti kunnioittaa paremmin kirjassa olevia kuvia tunnetuista taideteoksista.