Ali Smith on lunastanut paikan vakavasti otettavien Nobel-ehdokkaiden joukossa

Ali Smithin mestarillisessa romaanisarjassa kärsivät pakolaiset, kylmää sotaa kuvaavassa tv-sarjassa venäläiset tiedustelu-upseerit.

Kirjailija Ali Smithin teos Kevät on kolmas suomennettu teos kirjailijan romaanikvartetista.

Brittikirjailija Ali Smith (s. 1962) on viimeistään vuodenkiertoa seuraavalla romaanikvartetillaan lunastanut paikan vakavasti otettavien Nobel-ehdokkaiden joukossa.

Syksy ja Talvi saatiin suomeksi jo 2022, maaliskuussa ilmestyi Kevät, ja pian tulee Kesäkin. Kaikki on suomentanut Kristiina Drews, yhtä aikaa vakaasti ja yllätyksellisesti, sillä sellainen Smithin tyyli on.

Viisaissa, sadunomaiseen asuun puetuissa tarinoissa on kyse äärimmäisen vakavista asioista eli brexit-Britannian politiikasta. Kaikki romaanit kertovat inhimillisyyden vähittäisestä karisemisesta tehokapitalistisessa yhteiskunnassa, ja tavat vaihtelevat pikkumaisesta byrokratiasta ihmisoikeusrikkomuksiin.

Keväässä päällimmäisenä on pakolaisten epäinhimillinen kohtelu. Iloa pintaan tuovat kuitenkin eriparisten kumppanien sähäkkä roadtrip, lukuisat kirjalliset viittaukset sekä takaumin kerrottu rakkaustarina, osapuolina keski-ikäinen mies ja häntä huomattavasti vanhempi nainen.

Ali Smith: Kevät (Spring). Suom. Kristiina Drews. Kosmos.

Eurooppalainen vaellustarina

Frankfurtin kirjamessujen alla vuosittain jaettava Deutscher Buchpreis meni 2021 Siniselle naiselle, joka on verkkaan kerrottu tarina Neuvostoliiton jälkeisestä Euroopasta ja sen kehitystä yhä halvaannuttavasta henkisestä kahtiajaosta idän ja lännen välillä.

On kuin ne molemmat etsisivät kiihkeästi toisesta jotain, mikä itsestä puuttuu: vapautta, kulttuuria, rahaa, itsevarmuutta. Siksi on vaellettava, tietoisesti ja puolivahingossa, yli rajojen. Yksi Sinisen naisen tapahtumapaikoista on myös Helsinki, jonne päähenkilö, tsekki Adina, kokemuksineen ja traumoineen ajautuu.

Kiinnostavasti romaanin pohdinnoista löytää yhtymäkohtia myös Meri Valkaman Sinun, Margot -romaaniin. Erilaiset tavat kasvaa ihmisiksi, suhtautua vähemmistöihin ja kohdella naisia tulevat kaikki esiin laajassa tarinassa, joka muistuttaa mosaiikkia tai kaleidoskooppia.

Antje Rávik Strubel: Sininen nainen (Blaue Frau). Suom. Veera Kaski. Minerva.

The Diplomat -sarjastakin (Netflix) tuttu Keri Russell näyttelee Elizabeth Jenningsiä The Americans -sarjassa.

Koko kesä vakoojien perheessä

Jos etsit syksyyn asti jatkuvaa fiksua ja kevyttä tv-seurattavaa, vuosina 2013– 2018 valmistunut kuuden kauden The Americans on hyvä valinta.

Itse löysin sen pariin, koska ihastuin tuoreeseen The Diplomat -sarjaan ja etenkin sen päähenkilöön Keri Russelliin.

The Americansissa hän näyttelee vakoojaa, joka on jo tyttönä sujautettu toisen huippuagentin (esittäjänä Russellin puoliso Matthew Rhys) kanssa Neuvostoliitosta Philadelphiaan.

Nyt nelikymppisellä Jenningsin pariskunnalla on lapsia ja uskottava peite-elämä keskiluokkaisessa lähiössä. Välillä pitää tosin käydä tekemässä salamurhia ja piilottamassa kuuntelulaitteita korkeiden virkamiesten koteihin.

Kiinnostavinta sarjassa on se, että se kuvaa 1980-lukua, kiihkeää kylmän sodan aikaa. Siinä kuviossa amerikkalainen ydinasehulluus jopa ylitti venäläisen, ja siksi pahiksen rooli on oikeastaan neukkupariskuntaa jahtaavilla FBI:lla ja CIA:lla.

Surumielisen ja sympaattisen lisän tarinaan tuo sekin, miten vakoojat tasapainottelevat ideologiansa ja tunteittensa välillä.

The Americans. Disney+.