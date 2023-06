Toimitukselliset päätökset tulevat olemaan suomalaisen päätoimittajan peukalon alla, vakuuttaa Konstsamfundetin hallituksen puheenjohtaja Gunvor Kronman. HBL:n kulttuuritoimituksen entinen esihenkilö Philip Teir arvioi, että Suomi voi saada enemmän näkyvyyttä Bonnierin medioissa.

Suomen suurimman ruotsinkielisen sanomalehden Hufvudstadsbladetin (HBL) uutisoitiin torstaina saavan ruotsalaisesta Bonnier Newsistä pääomistajan.

Hufvudstadsbladetia julkaiseva KSF Media on ollut tähän asti kokonaan Konstsamfundet-yhdistyksen omistuksessa.

Vastaisuudessa yhtiöllä, jonka nimeksi tulee HBL Media, tulee olemaan kaksi omistajaa, KSF Media ja Bonnier News. Bonnier News omistaa yhtiöstä 51 prosenttia ja KSF Media 49 prosenttia.

Konstsamfundetin hallituksen puheenjohtaja Gunvor Kronman korostaa HS:lle, että vaikka muutoksia tapahtuu, kyse on samasta vanhasta yhtiöstä. Konstsamfundet jatkaa yhä keskeisenä omistajana.

Gunvor Kronman

”Kyse ei ole uudesta yhtiöstä. Kyseessä on edelleen KSF Media, joka sinänsä vaihtaa nimeä HBL Mediaksi. Tätä omistuspohjaa laajennetaan”, hän sanoo.

Suunnitelman toteutuminen vaatii vielä Kilpailu- ja kuluttajaviraston hyväksynnän.

Sisältöä johdetaan vastaisuudessakin Suomesta vastaavan päätoimittajan johdolla.

HBL:n uudeksi vastaavaksi päätoimittajaksi valittiin hiljattain Kalle Silfverberg. Hän aloittaa tehtävässään elokuussa. Häntä edeltänyt Erja Yläjärvi siirtyy Helsingin Sanomien vastaavaksi päätoimittajaksi syyskuun alussa.

”Toimitukselliset päätökset tulevat sataprosenttisesti olemaan Suomessa ja suomalaisen päätoimittajan peukalon alla”, Kronman kertoo.

Yhteistyömahdollisuuksia on tarkasteltu hänen mukaansa jo usean vuoden ajan, koska media-alalla tekninen kehitys on nopeaa ja kallista. Kronmanin mukaan KSF Media on ollut suhteellisen pieni toimija, joka on joutunut satsaamaan tekniseen kehitykseen paljon.

Yhteistyö tuo mukanaan erilaisia etuja: suuremmilla muskeleilla tilanteessa pärjää paremmin.

”Bonnier Newsilla on toimivat ja kilpailukykyiset digitaaliset työkalut, joita päästään yhteistyön myötä käyttämään”, Kronman sanoo.

Kronman painottaa, ettei ruotsalainen omistaja tule tekemään lehdestä riikinruotsalaista.

”En myöskään usko, että se on sitä, mitä meidän nykyiset ja tulevat lukijamme haluavat. He haluavat vahvan suomalaisen ruotsinkielisen mediasisällön”, hän sanoo.

”Yhteistyösopimuksessa on selkeästi todettu, että Hufvudstadsbladet sekä Östnyland ja Västra Nyland jatkavat nykyisellä linjalla.”

Bonnier Newsin keskeisenä tavoitteena on Kronmanin mukaan oletettavasti kasvun tavoittelu ja uuden oppiminen.

Omistajapohjan muutos voi Kronmanin mukaan tarjota lukijoille enemmän sisältöjä keskeisiltä aihealueilta, joita ei ole aiemmin pystytty kattamaan laajasti. Tällaisia ovat esimerkiksi ulkomaat ja kirjeenvaihtajaverkosto ja ilmastopolitiikka. Kyseisillä alueilla pystytään hyödyntämään Bonnier Newsin tuottamaa materiaalia.

Konstsamfundetin lähtökohta yhteistyöhön ei ole Kronmanin mukaan koskaan ollut minkäänlainen säästöohjelma, vaan on etsitty mahdollisuuksia kehittää ja vahvistaa ruotsinkielistä mediaa Suomessa.

Kronman uskoo, että yhteistyö ja omistajuuspohjan muutokset tulevat olemaan Suomen suomenruotsalaiselle kulttuurille hyvä asia.

”Maailmantilanne on tuonut maamme yhteen ennennäkemättömällä tavalla, niin turvallisuuspoliittisesti, yhteiskunnallisesti kuin taloudellisesti. Tämä on mielenkiintoinen aika lähteä kehittämään mediayhteistyötä.”

Entinen HBL:n kulttuuritoimituksen esihenkilö Philip Teir uskoo, että yhteistyön myötä HBL tulee saamaan kaipaamaansa osaamista, jota esimerkiksi Dagens Nyheterillä on tarjolla.

Philip Teir

”Positiivinen puoli tässä voi olla myös se, että Suomi saa enemmän näkyvyyttä Bonnierin medioissa. HBL:n materiaalia voitaisiin mahdollisesti käyttää muuallakin”, Teir sanoo HS:lle.

Suomenruotsalaisessa kulttuurimaailmassa on Teirin mukaan pohdittu aina sitä, miten ruotsalaiset saisi kiinnostumaan.

”Kirjailijoilla ja journalisteilla on tavallaan olemassa yleisö Ruotsissa, jota voitaisi hyödyntää, jos olisi kanavia sinne. Siinä mielessä tämä on todella positiivista.”

Teir nostaa kuitenkin esiin esimerkiksi bisnespuoleen liittyvää pohdintaa.

”Jos lehti tekee tappiota, kuinka valmis Bonnier on nielemään sen ja mitä se tarkoittaa bisnesmielessä? Onko Bonnier erilainen omistaja kuin Konstsamfundet? Sitä en tiedä”, hän sanoo.

Oikaisu 1.6. kello 19.06: Philip Teir on HBL:n kulttuuritoimituksen entinen, ei nykyinen, esihenkilö.