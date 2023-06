Mia Halmeen käsikirjoittaman ja ohjaaman dokumenttisarjan painopiste on koko ajan vahvasti henkilökohtaisessa kokemuksessa, ei siinä, miksi joitain asioita tehtiin niin kuin tapahtui.

Viisi valittua, HBO Max 9.6. alkaen sekä TV5:llä 14.6. alkaen klo 21.

”Miten te tapaatte? Missä te tapaatte? Milloin…? Miten se toimii?”

Näin kysyy jokseenkin hämmentyneenä tilaisuuden juontaja Maailman talousfoorumissa pääministeri Sanna Marinilta. Kysymys koskee naisten johtamaa hallitusta Suomessa.

Kyseinen tilanne nähdään Marinin hallituksen naisviisikosta kertovassa Viisi valittua -dokumenttisarjassa.

Naisten johtamaa Suomen hallitusta on viime vuosina maailmalla hämmästelty positiivisessa mielessä ja siitä ollaan tasa-arvon nimissä oltu aidosti ylpeitä ja iloisia, mutta esimerkin kaltainen kysymys osoittaa, miten vaikea osan ihmisistä on yhä suhtautua asiaan luonnollisesti.

Marin vastaa kysymykseen niin kuin asia on.

”Se toimii ihan niin kuin kaikissa hallituksissa. Meillä on tapaamisia ja teemme päätöksiä. Emme tapaa naisten pukuhuoneissa ja käy pukuhuonekeskusteluja.”

Suoratoistopalvelu HBO Maxin ensimmäinen suomalaisdokumentti, kolmiosainen Viisi valittua (engl. First five) kertoo Suomen nuorimmaksi pääministeriksi valitun Sanna Marinin ja hänen ympärilleen muodostuneen naisministeriryhmän vaiheista. Niin Marin (sd) kuin muutkin puolueidensa puheenjohtajat, ministerit Maria Ohisalo (vihr), Li Andersson (vas), Anna-Maja Henriksson (rkp) ja Annika Saarikko (kesk) kertovat dokumentissa tuntemuksistaan kriisivuosien keskellä.

Ääneen pääsevät muutamissa kohdin myös lyhyemmän aikaa ministereinä olleet Katri Kulmuni (kesk) ja Emma Kari (vihr).

Dokumentintekijät eivät ole kuitenkaan päässeet esimerkiksi kulissien taakse sinne kovaan ytimeen, päätöksenteko- ja kabinettitilaisuuksiin. Kamerat eivät myöskään harvoja kertoja lukuun ottamatta kuvaa päähenkilöidensä yksityisintä aluetta eli kotia ja perhettä.

Pääministeri Sanna Marin lenkkeilee ahkerasti vapaa-ajallaan.

Keskiössä ovat haastattelut, joiden kautta avautuu näkymä siihen, miten päähenkilöt ovat kokeneet hallituskautensa, Suomea ravistelleet kriisit ja myös henkilökohtaisen elämän mullistukset. Miltä heistä on tuntunut, ja miten he ovat kaikesta selvinneet?

Tapahtumat ja asiat ovat heillä vielä hyvin tuoreessa muistissa. Usein tämänkaltaiset politiikan lähimenneisyydestä kertovat dokumentit syntyvät vasta vuosien jälkeen, mutta nyt valmista tulee aikana, jolloin uutta hallitusta vasta muodostetaan ja Marinin toimitusministeristö jatkaa vielä toistaiseksi.

Naisten osallistumisella politiikkaan on Suomessa pitkät perinteet, mutta silti yleinen kokemus on se, että naispoliitikkoja arvioidaan ja kritisoidaan yhä mieskollegoita tiukemmin. Naisviha rehottaa. Sen havaitakseen ei tarvitse kuin lukea sosiaalisen median kommenttipalstoja.

”Mikä on se voimistuva vihapuhe, jonka tarkoitus on yrittää vaientaa naiset? Se saa jo nyt naisia jättäytymään pois politiikasta”, Emma Kari sanoo dokumentissa.

Ohisalon mukaan kritisointi kuuluu työhön, mutta häneltä ei heru ymmärrystä siihen, jos ”etsitään ihmisestä virheitä vain siksi, että on nuorehko nainen tai kaupunkilainen.”

”Valitettavasti se ei ole kritiikkiä, joka kohdistuu vain poliitikkoihin, vaan se kohdistuu joka ikiseen naiseen joka ikinen päivä. Ylipäätään on pitkään ajateltu, että naisten elämä, valinnat ja toiminta on muiden tehtävä arvioida”, Marin sanoo.

Kaikki ministerit dokumentissa puhuvat siitä, miten on vain oltava välittämättä ja ajattelematta ympärillä vellovia kohuja, kommentteja ja toissijaisia seikkoja, keskityttävä asiaan.

”Joku panssari ihmisessä pitää olla, että tämä [työ] ei haavoita pysyvästi. Olen nähnyt ihmisiä, joihin se on jättänyt lommon. En halua tulla sellaiseksi”, Saarikko toteaa.

Annika Saarikko, keskustan puheenjohtaja oli Marinin hallituksessa valtiovarainministerinä. Hän palasi hallitusvastuuseen äitiyslomaltaan kesken koronapandemian.

Kukaan viisikon jäsenistä ei haaveillut nuorena politiikasta tai vallasta. Halu vaikuttaa tärkeiksi kokemiinsa asioihin on lopulta ajanut heidät mukaan politiikkaan. Yksi keskeinen tavoite on ollut halu turvata lasten ja nuorten elämä, taata heille yhdenvertaiset mahdollisuudet.

Se on helppo ymmärtää, kun kuuntelee viisikon kertomuksia omista taustoistaan. Kaikkia yhdistää se, ettei heistä kukaan ole varttunut ydinperheessä. Suurin osa on yksinhuoltajan kasvattamia, eikä lapsuudessa ole ollut juurikaan ylimääräistä rahaa.

Anna-Maja Henriksson sanoo, että hänen politiikassaan on jatkuvasti vankasti läsnä vahva sosiaalinen omatunto.

Rkp:n puheenjohtaja ja Marinin hallituksen oikeusministeri Anna-Maja Henrikson on viisikon pitkäaikaisin poliitikko.

Dokumentin ensimmäinen jakso keskittyy henkilöiden esittelyyn ja taustoitukseen, toisessa ja kolmannessa jaksossa kerrataan koronaviruspandemian, Venäjän hyökkäyssodan ja Nato-jäsenyysprosessin vaiheet viisikon näkökulmasta. Painopiste on vahvasti silti henkilökohtaisessa kokemuksessa, ei siinä, miksi joitain asioita tehtiin niin kuin tapahtui.

Se käy kuitenkin ilmi, että helppoa kriisistä toiseen seilaaminen ei ole ollut. Ei ollut olemassa valmista käsikirjoitusta esimerkiksi maailmanlaajuisen pandemian hoitamiseen. Marin kertoo heränneensä joka aamu ajatukseen: ”Tämä ei voi olla totta.”

”Sillä vajavaisella tiedolla piti pyrkiä tekemään mahdollisimman vähän huonoja päätöksiä. Ei ollut hyviä vaihtoehtoja”, hän kertoo.

”Yleensä politiikkaa tehdään tuleviksi vuosiksi. Nyt mietittiin, että mitäs ensi viikolla”, Saarikko kuvailee.

Opetusministerinä toiminut Andersson kuvailee koulujen sulkemista yhdeksi epämiellyttävimmistä hetkistä hänen tehtävässään.

”Tiesimme, mitkä ne sosiaaliset seuraukset tulevat olemaan. Lastensuojelutyöntekijäthän ovat sanoneet, että kaikkein pahinta oli se, että hiljeni. Ei tullut ilmoituksia enää, ei tullut lapsia minnekään. Hiljaisuus oli hirveää”, Andersson kertoo.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja ja Marinin hallituksen opetusministeri Li Andesson vastailee ihmisten kysymyksiin omalla somekanavallaan.

Mia Halmeen ohjaama ja Fremantle Median tuottama tyylikkäästi toteutettu dokumenttisarja korostaa naisviisikon esikuvallisuutta, ja siinä on myös sen suurin ansio ja arvo. Se osoittaa, että myös naisten on mahdollista nousta politiikan huipulle monenlaisista lähtökohdista.

Viisikon jäsenet näyttäytyvät suoraselkäisinä, hyvän asialla olevina supernaisina, jotka eivät murru kovastakaan vastustuksesta, virheistä tai mokista huolimatta. Tunnelma on paikoin ehkä turhankin ylevä.

Dokumentti tuo esiin myös sen, miten Suomessa ministereilläkin on mahdollisuus perhevapaisiin sekä mahdollisuus palata sen jälkeen takaisin ministeriksi. Viime eduskuntakauden aikana sekä Saarikko, Andersson että Ohisalo saivat lapsen.

Yksi dokumentin vahva viesti onkin se, että lapsissa on tulevaisuus. Lasten ja nuorten tärkeyttä korostetaan näyttämällä esimerkiksi useita katkelmia, joissa koululaiset pääsevät haastattelemaan ministereitä erilaisissa tilaisuuksissa.

Maria Ohisalo on vihreiden puheenjohtaja ja Marinin hallituksen ympäristöministeri, joka jäi sai lapsen hallituskautensa aikana.

Meillä Suomessa on jo aiemmin ollut naispresidentti- sekä naispääministereitä, ja monia politiikan lasikattoja on murrettu ennen heitäkin, mutta on yhä paljon maita, joissa ei ole totuttu näkemään naisia samassa mittakaavassa politiikan kovimmassa ytimessä. Siksi dokumentille riittänee myös kansainvälistä kiinnostusta, puhumattakaan pelkästään Sanna Marinin kansainvälisestä vetovoimasta.

On tärkeää, että tytöille on esikuvia myös politiikassa tai ylipäätään valtapositioissa. Eri asia on sitten, onko ihmisellä rohkeutta lähteä sille tielle.

”Valta on tosi katoavaista, mutta siksi sitä pitää uskaltaa käyttää silloin kun sitä on”, Saarikko kiteyttää.

Viisi valittua -dokumenttisarja HBO Maxilla 9.6. alkaen, minkä lisäksi jaksot esitetään 14.6. alkaen yksi kerrallaan TV5:lla keskiviikkoisin klo 21.