Maarit Kytöharju on kuvannut muusikkoja ja musiikkitapahtumia päätyökseen jo yli kolmekymmentä vuotta ja on yhä ahne uusille kokemuksille.

”Olisipa silloinkin yhtä hyvä valo”, ovesta auringonpaisteeseen astunut valokuvaaja Maarit Kytöharju sanoi viikko sitten, jolloin hän lupautui katsomaan kameraan itselleen poikkeuksellisesta suunnasta – kerrankin edestä, kuvattavana kohteena.

No oliko viime tiistain kuvaussää sitten sopiva, jopa toiveiden mukainen?

"Oli se ihan mainio. Päivä tarjosi sekä lempeää puolipilvistä että väistyvän sateen uhan ja esiin tulevan auringon”, Kytöharju sanoo.

Kuvissa hän poseeraa yhdessä Helsingin mielipaikoistaan, Alppilan pienessä Omenankukkapuistossa.

Vaikka ei valon määrä häntä totta puhuen paljoakaan huolettanut. Hän tietää kokemuksesta, että kuvaustilanteeseen osuvan luonnonvalon kanssa pitää vain tulla toimeen – kuten myös keinovalon, valaistuksen. Mutta hän ei käytäkään työssään salamaa, koska se häiritsisi kuvattavia.

”Siksi olemassa oleva valo on paras ystäväni sekä hyvässä että pahassa.”

Maarit Kytöharju kuvattiin Alppilan Omenankukkapuistossa, ”omassa salaisessa puutarhassa”, joka yksi hänen mielipaikoistaan Helsingissä.

Kytöharju on erikoistunut työurallaan musiikkikuvaukseen, varsinkin jazziin ja klassiseen musiikkiin. Hän on kuvannut muusikkoja, säveltäjiä, keikkoja, konsertteja ja kokonaisia musiikkitapahtumia 1990-luvun alusta, yli kolmekymmentä vuotta. Pisin suhde on syksyisen Tampere Jazz Happeningin kanssa, jota hän on dokumentoinut jo 34 kertaa.

Kytöharjun arkistossa onkin mustavalkokuvia ja värikuvia määrä, jota hän ei ryhdy nyt arvailemaan eikä varsinkaan selvittämään.

”Se ei ole ajankohtaista vielä moneen vuoteen, sillä olen edelleen ahne nykyelämälle, uusille kokemuksille”, Kytöharju sanoo työhuoneessaan Kalliossa, kotikulmillaan.

Misha Mengelberg ja Han Bennink, Tampere Jazz Happening 1992. ”Kahden hollantilaisen huippukeikka Tampereen Ilves Ballroomissa syksyllä 1992, neljäntenä vuotenani Jazz Happeningin kuvaajana. Jouduin myös yllättäen soittamaan rumpua, kun arvaamattomiin tempauksiin altis rumpali Bennink nappasi kamerani ja alkoi kuvata. Tapaus jäi todellakin mieleen.”

Kaija Saariaho, Helsinki 1995. ”Sain kuvata säveltäjä Kaija Saariahoa vajaan kolmenkymmenen vuoden aikana useita kertoja, viimeisen kerran Helsingissä tämän vuoden alussa. Hänen luottamuksensa antoi minulle valtavasti tukea ja itsevarmuutta. Tämä kuva on kesältä 1995, jolloin kuvasin häntä Suomalaisen musiikin tiedotuskeskukselle. Paikka oli ratakuilu nykyisen Baanan päässä Mannerheimintien kohdalla.”

Saattaakin olla, että kukaan muu nykyään aktiivinen suomalainen ei ole kuvannut muusikkoja ja yhtyeitä päätyökseen yhtä pitkään ja määrätietoisesti.

Mutta se ei ollut Jämsässä varttuneen Kytöharjun aikomus, ei edes valokuvaus. Hän syttyi siihen vasta Tampereella, jossa oli jo opiskelemassa toimittajaksi. Siksi yliopisto vaihtui ensimmäisen vuoden jälkeen Lahden muotoiluinstituuttiin, josta hän valmistui valokuvaajaksi 1989.

Omenakukkapuistoa Kytöharju ehdotti kuvauspaikaksi myös toisesta henkilökohtaisesta syystä, sillä hän mieltää itsensä eräänlaiseksi luontokuvaajaksi.

”Luontokuvaajan tavoin väijyn hiljaa hämärässä sitä sekunnin murto-osaa, jolloin kaikki elementit osuvat kohdalleen: ilme, liike, valo, värit ja miljöö”, Kytöharju sanoo ja pyytää katsomaan suurta värikuvaa, jossa lippalakkipäinen trumpetisti soittaa silmät kiinni, ilmeisesti sooloa.

”Se näyttää äkkiseltään aika yksinkertaiselta. Mutta piti odottaa kauan, että sain muusikon ympärille tuon hienon taikapiirin, tuon yhden kohdevalon joka ikään kuin piirtää hahmon.”

Pekka Kuusisto, Janne Rättyä ja Eeva Mäenluoma, Meidän Festivaali 2009. ”Tuusulanjärven ympäristössä järjestettävä Meidän Festivaali on festivaali, jossa kaikki on mahdollista. Konsertit ruokkivat aisteja monipuolisesti ja se on valokuvaajallekin todella inspiroivaa. Tämän taianomaisen konserttimiljöön Ainolan metsään loivat suunnittelijat Aamu Song ja Johan Olin.”

Kytöharju puhuukin pitkään ranskalaisen kuvajournalisti Henri Cartier-Bressonin määrittelemästä ”ratkaisevasta hetkestä” – käsitteestä, joka on jäsentänyt hänen työtään aivan alkuajoista. ”Olen mieleltäni sellainen tarkkaileva dokumentaristi, joka tekee kuvat mahdollisimman valmiiksi jo kuvatessa.”

” ”Olen mieleltäni sellainen tarkkaileva dokumentaristi.”

Kytöharjun aloittaessa kuvaajat käyttivät vielä filmikameraa, jolla työskentely oli paljon hitaampaa kuin digikameralla: filmit piti kehittää, kuvat vedostaa ja usein lähettääkin – kirjepostissa. Ja ruutujen määrä oli rajoitettu.

”Yleensä käytin yhteen konserttiin vain rullan, mikä tuntuu nyt järjettömältä: miten voi selvitä vain 36 kuvalla.”

Mutta Kytöharju on tyytyväinen, että sai aloittaa filmiaikana, sillä niukkuus valmensi katsetta ”ratkaisevalle hetkelle”. Silti hän ei usko, että konserttikuvat olisivat digiaikana vähemmän hyviä – ellei päinvastoin.

”Karsimista on moninkertaisesti, mutta massa kasvattaa hyvien määrää. Todennäköisesti 360 ruudussa on useampi kelvollinen kuin 36 ruudussa”.

Hamid Drake, Tampere Jazz Happening 2010. ”Tämä kuva on tyylipuhdas esimerkki ’ratkaisevan hetken’ onnistumisesta. Ja hienoa, että kuvassa on juuri rumpali Hamid Drake, kaikkien rakastama Tampere Jazz Happeningin kestovieras.”

Kytöharju siirtyi digikuvaukseen kokonaan viitisentoista vuotta sitten, eikä kaipaa enää filmiaikaa – johon paluu ei olisi enää edes mahdollinen. Nyt kuvien pitää olla valmiita viimeistään aamulla, ellei illalla esiintymisen jälkeen.

”Musiikki on se supervoima, joka saa jaksamaan ja innostumaan yhä uudelleen.”

Yhdestä digiajan keksinnöstä Kytöharju on vilpittömän innoissaan. Hän voi vihdoin dokumentoida konsertteja kameralla, joka on sähköisen sulkimen ansiosta täysin äänetön.

”Ennen hiljaisia kohtia oli vaikea kuvata, sillä kameran ääni olisi voinut häiritä muusikkoja ja kuuntelijoita. Nyt voin pysytellä vielä paremmin varjoissa, jonne kuvaaja maailmassani kuuluukin.”

Timo Lassy ja Mikko Innanen, We Jazz 2017. ”We Jazz -festivaalin järjestämä muistokonsertti keräsi Suomen ykkösjazzarit kunnioittamaan äkisti menehtyneen Digelius-legendan, levykauppias Emu Lehtisen muistoa. Tunnelma Töölön Korjaamolla oli vahva ja latautunut. Emu olisi viihtynyt.”