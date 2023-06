Kuvittaja Kati Närhen palkittu kirja kertoo tarinan ilman tekstiä ja vain muutamilla väreillä.

Viime kuussa kuvittaja Kati Närhi matkusti Etelä-Koreaan, jossa hän osallistui kansainväliselle Nambook-lastenkirjafestivaalille. Vierailu oli riemukas, sillä hänen uusin kirjansa Kadoksissa sai siellä Nami Concours 2023 -kilpailussa yhden Purple Island -palkinnoista.

Kadoksissa kertoo tarinan pikkupojasta, jonka paras ystävä muuttaa pois. Lapsi ikävöi ystäväänsä ja näkee hänet kaikkialla.

Erikoista kirjassa on se, että se kertoo tarinan pikkupojasta täysin ilman tekstiä. Lisäksi kirjassa värit on karsittu alussa siniseen ja keltaiseen. Lopussa mukaan tulee punaista.

”Halusin tehdä sanattoman kirjan, jossa kerron väreillä ja muodoilla. Rajattua väripalettia on helppo hallita. Työ sujuu, kun värimaailma on lyöty lukkoon ennen aloittamista. Kun värejä on vähän, ne saavat helpommin roolin”, Närhi kertoo.

Kokonaisuus onkin tarkkaan harkittu taideteos, jonka Suomen kirjataiteen komitea valitsi yhdeksi viime vuoden kauneimmista lastenkirjoista.

Kirjassa sininen edustaa päähenkilöä ja keltainen hänen kaipaustaan. Lopussa punainen alkaa korvata keltaista, kun löytyy uusi ystävä. Sen voisi tulkita niin, että ystävyys on ailahtelevaista.

”Ihmissuhteissahan käy usein niin, että joku jää taka-alalle ja toinen nousee esiin. Tässä on olennaista, että lapsilukija voi löytää tarinan itse. Minua kiinnostaa myös, onko lapsen tulkinta siitä erilainen kuin aikuisen.”

Festivaali, jossa Närhi kävi, pidetään Namin saarella, joka on Han-joessa pari tunnin matkan päässä pääkaupunki Soulista.

”Saari on matkailukohde, jossa on ravintoloita, gallerioita, pieniä kauppoja ja tapahtumia. Sen omistaa suku, joka järjestää kuvakirjakilpailua joka toinen vuosi. Palkittujen töiden näyttely on esillä kaksi vuotta”, Närhi kertoo.

Tänä vuonna Nambook-festivaalilla oli Suomi-teema ja siellä vierailivat Suomesta myös kuvittajat Anne Vasko ja Laura Merz. Nami Concourse -kilpailun pääpalkinto meni nimimerkki Magumalle, jonka takana on maineikas espanjalainen Marcos Guardiola Martin.

Etelä-Korea on iso lastenkirjojen markkina-alue. Soulissa Närhi kävi lastenkirjakeskuksessa ja huomasi, että maassa tehdään todella mielenkiintoisia kuvakirjoja.

Närhen palkittu teos Kadoksissa on suunnattu aika selkeästi lapsille, mutta hän itse toivoo, että sen tarina voisi kiehtoa ketä tahansa.

Edellisen kuvakirjansa Ei Mikään Närhi teki aikuisille, mutta yritti sijoittaa siihen tasoja myös lapsille.

”Haluaisin, että kuvakirjat voisivat olla lähellä runoutta. Eikä niitä ole aina mielekästä erottaa sarjakuvista. Onko Ei Mikään aikuisten- vai lastenkirja, kuvakirja vai sarjakuva? Aikuiset lukevat usein lapsille. Miksi kirjat eivät voisi olla molemmille. En juuri mieti kohdeyleisöä.”

Edellisen kuvakirjansa Ei Mikään Kati Närhi teki aikuisille, mutta yritti sijoittaa siihen tasoja myös lapsille.

Närhi lienee oikeassa, etteivät rajaukset ole olennaisia ja hänen kaksi viimeistä kirjaansa voi luokitella moneen lajiin.

Surrealistinen Ei Mikään kertoo kaupungista, jonka asukkaat kylmä tuuli lamauttaa ilottomiksi ja avuttomiksi. Aikuiset tulkitsevat tarinan vertauskuvaksi masennuksesta. Lapset taas tunnistaisivat siitä sadun ilmapiirin.

Närhi on lisännyt mukaan muutaman visuaalisen viitteen muihin taiteisiin: Robert Doisneaun valokuvaan, René Magritten maalaukseen ja Georges Méliès’n elokuvaan.

”En etsinyt niitä, vaan ne tulivat mukaan tehdessä ja tuntuivat hauskoilta. Usein tuntuu, että uusi tieto syrjäyttää vanhan, mutta ilmeisesti kiehtovia asioita jää muistiin, kun tulevat sieltä esiin”, Närhi miettii.

"Joskus sarjakuva tuntuu ahtaalta. Kuvakirjojen suurissa piirroksissa maailma on paremmin läsnä. Mutta nyt minulla on taas tekeillä sarjakuva", Närhi kertoo. Hänet kuvattiin työhuoneellaan Helsingissä.

Ei Mikään ilmestyi vuonna 2020 juuri samaan aikaan, kun korona-pandemia sulki yhteiskuntaa. Närhi sanoo, että moni luki kirjaa myös siitä näkökulmasta. Hänen mielestään tarinan voi nähdä mistä tahansa traumasta selviytymistä. Sadut ovatkin aina olleet avoimia tulkinnoille.

”Törmäsin Joseph Pintauron ja Norman Lalibertén kuvakirjaan The Magic Box, joka käsittelee kuolemaa. Se on tehty osittain kollaasitekniikalla eikä ole suunnattu ainakaan pienille lapsille. Se sai ajattelemaan, että kuvakirjoja voi tehdä toisinkin.”

Magic Boxin takakannessa sanotaan, että tyhmä kirja pelottaa mutta tekee muut iloisiksi.

Ei ole helppo julkaista kuvakirjoja, joita ei ole suunnattu selkeästi lapsille. Moni kustantaja kehui Närhelle Ei Mikään -kirjaa ihanaksi, mutta kukaan ei julkaissut sitä, koska sille ei ollut sopivaa lokeroa.

Närhelle ehdotettiin kirjan muokkaamista sekä sarjakuvan että lastenkirjan suuntaan, mutta hän ei halunnut tehdä kompromisseja ja julkaisi sen lopulta itse. Painos alkaa olla lopuillaan.

Ennen kuvakirjojaan Närhi teki sarjakuvia. Se alkoi jo lapsena, kun hän harrasti ratsastusta, luki Hevoshullua ja teki itsekin sarjakuvia aihepiiristä.

Sarjakuvista Närhen päätyö on Agnes-trilogia. Se kertoo orpotytöstä, joka asuu mumminsa kanssa ja ratkoo arvoituksia. Viimeisen osan jälkeen Närhi ilmoitti lopettavansa sarjakuvien tekemisen. Tosin hän ei itse muista tehneensä niin.

”Joskus sarjakuva tuntuu ahtaalta. Kuvakirjojen suurissa piirroksissa maailma on paremmin läsnä. Mutta nyt minulla on taas tekeillä sarjakuva. Valmistumiseen menee aikaa, kun se muuttuu jatkuvasti aivan kuin sillä olisi oma elämä.”