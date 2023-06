Tara-näyttely on nimetty taiteilijan kissan mukaan. Myös Mäkilän lapset kuuluvat maalausten päätähtiin.

Maalaustaidetaide

Rauha Mäkilä: Tara 2.7. saakka Helsinki Contemporaryssa (Bulevardi 10). Ke–pe 12–18, la–su 12–16.

”Tuntui teennäiseltä rakentaa näyttelyä väkisin jonkin ympärille, mikä ei tuntunut omalta tai itse koetulta”, Rauha Mäkilä (s. 1980) kuvailee uuden näyttelynsä syntyvaiheita gallerian tiedotteessa. Hän päätti keskittyä siihen mitä on käden ulottuvilla, läsnä hänen perheensä arjessa.

Edellisessä näyttelyssään Mäkilä esitti suurikokoisia ja voimakkaita maalauksia, jotka esittivät hänen taiteilijaystäviään tai viittasivat hänelle tärkeisiin naismaalareihin. Nyt hänen teoksiinsa tallentamat hetket ovat intiimejä pikapiirtoja ja sellaisina helposti samaistuttavia. Maalausten päätähtiä ovat hänen lapsensa ja kaksi kissaansa, joista toinen on antanut kokonaisuudelle nimensä.

Mistään keittiö- tai olohuoneromantiikasta ei kuitenkaan ole kyse. Taide on vahvasti läsnä Mäkilän elämässä, ja sen kautta myös museot, galleriat ja työhuoneet, joissa hän kollegojensa tapaan viettää huomattavan osan ajastaan. Maalaus Naapurin Olli (2022) saattaa on muisto lastenkutsuilta, mutta esimerkiksi Hämeenlinna (2023) on selvästi näkymä taidemuseon kirkkaasti valaistuun saliin. Myös Myspace-nimiset maalaukset (2023) kuvaavat elämää taiteen äärellä.

Rauha Mäkilä: Hämeenlinna II, 2023, akryyli ja öljy.

Mäkilä maustaa maalauksiaan juuri sopivalla annoksella hienovireistä huumoria tai jopa itseironiaa. Ensinnäkin hänen taidetiloihinsa sijoittamat modernistiset maalaukset ja veistokset ovat kuin Aku Ankan sivuilta löytyneitä. Toiseksi jokainen pienen lapsen vanhempi tunnistaa tilanteen, jossa hänen pieni päivänsäteensä on protestiksi heittäytynyt museon tai gallerian lattialle päästäkseen sieltä pian pois.

Tämän kaiken Mäkilä on koonnut pääasiassa pienikokoisiin ja värillisesti ehjiin maalauksiin, jotka tuovat mieleen kotialbumien näppäilyt.

Teoksille ovat luonteenomaisia vaaleiden ja maaväristen väripintojen synnyttämä pehmeä valo, jota kirkkaat väriaksentit ryydittävät. Perspektiivit ja muut tilaa rakentavat elementit ovat suloisesti rempallaan, mikä osaltaan tekee tästä myös oivaltavasti ripustetusta näyttelystä iloisen ja elävän.