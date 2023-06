Mediamogulin perheestä kertova hittisarja Succession on mestariteos, mutta myös riskejä välttelevää viihdettä, joka sivuuttaa aikamme suurimman kriisin, kirjoittaa toimittaja ja kirjailija Juha Kauppinen.

Juha Kauppinen

Suoratoistopalvelu HBO:n Succession on merkkitapaus: media- ja viihdemoguli Logan Royn jälkeläisten juonittelua seuraava sarja on noussut maailmanlaajuiseksi hitiksi ja kahminut palkintoja. Tärkeä syy sen suosiolle ovat ällistyttävän upeasti kirjoitettu draama ja uskottavat henkilöhahmot.

Lämpenin itsekin sarjalle, vaikka sen tapahtumien ympäristö, Manhattanin bisneseliitin kodit ja toimistot, ei kiinnostakaan.

Etenkin nyt päättynyt neljäs ja viimeinen kausi oli loistava. Ihailuani kuitenkin varjosti vastenmielisyyden tunne, jonka syytä oli ensin vaikeaa määritellä.

Successionia on analysoitu sadoin tekstein. Arvostettu The New York Times (NYT) kirjoitti sarjan naulaavan täydellisesti ajan hengen. Siis tämän aikamme, jossa tosi ja fiktio sekoittuvat, ja ihmiset ovat ottaneet oikeuden omien mielipiteiden lisäksi myös omiin faktoihin.

Neloskauden huippuhetkiä oli presidentinvaali ja kamppailu siitä, kumman ehdokkaan valintaa Royn sisarukset ja heidän mediayhtiönsä omalla kanavallaan vauhdittavat.

Päätökseen oli draamassa kiedottu kaikki: taistelu sisarusten erilaisten poliittisten arvojen välillä, tieto siitä, että populistiehdokkaan voitto auttaisi perheen bisneksiä, sekä valinnan yhteiskunnallinen ulottuvuus, kuten rasismin nousun uhka.

Tämän kaiken tiivistäminen yhden perheen sisälle, yhteen lasitorniin, oli nerokasta, ajassa kiinni olevaa draamaa.

Populismin nousun lisäksi sarjaan ei oikeastaan ole kirjoitettu mukaan muita ajankohtaisia, yhteiskunnallisia ilmiöitä. Siitä puuttuvat pandemia, poliisiväkivallasta seuranneet laajat Black lives matter -mellakat ja sukupuolisensitiivisen ajan kulttuurisodat.

” Oli kuin sarja tapahtuisi tyhjiössä.

On selvää, että sarja ei voisi käsitellä kaikkea, muuten se leviäisi käsiin.

Yhtä ulottuvuutta jäin silti kaipaamaan. Tarkoitan ilmastonmuutosta ja ekokriisiä, jota, kiinnostavaa kyllä, NYT ei maininnut listatessaan Successionista puuttuvia ajankohtaisia ilmiöitä. Minua sen poissaolo häiritsi yhä enemmän, mitä pidemmälle muuten ansiokas neljäs kausi eteni.

Lopulta asia vaivasi niin paljon, että sarjan yksimielinen hehkutus somessa ja median analyyseissä alkoi ärsyttää, jopa inhottaa.

Itse sarjasta tämä puute teki epätodellisen kliinisen; oli kuin se tapahtuisi tyhjiössä.

Ainoa havaitsemani viittaus ympäristökriisin todellisuuteen oli kohtaus, jossa moguli-Loganin veli, Ewan Roy, kertoi lahjoittaneensa omaisuutensa Greenpeacelle.

Olen kirjoittanut ympäristöstä koko parinkymmenen vuoden työurani ajan. Asiaan liittyy minulla siksi vahvoja tunteita. Ekokriisin puuttuminen muuten arvostamastani sarjasta palautti mieleen myös aiemmin yleisen ulkopuolisuuden kokemuksen. Hieman kuin olisi taas vuosituhannen alku ja jengi bailaisi korvat kuurona tälle eteenpäin vyöryvälle kriisille.

Toki kuulen myös huokauksen: pitääkö se tylsä asia tässäkin raahata esille?

Usein päälle liimatut ilmastokyhäilyt voisi poistaa fiktiosta, mutta Successioniin ekokriisi suorastaan sopisi, kun ottaa huomioon, kuinka tukevasti luontokato, elämänmuotojen katoaminen maapallolta, kytkeytyy rahan tekemiseen.

Successionin tapahtumat sijoittuvat usein Manhattanille, bisneseliitiin koteihin ja toimistoihin. Kendall Roy (Jeremy Strong), Siobhan Roy (Sarah Snook) ja Roman Roy (Kieran Culkin) taistelevat perheyrityksen johtopaikasta.

” Kuvatessaan superrikkaiden taistelua vallasta Succession ohittaa ekokriisin.

Elämme planeetallamme kestämättömästi juuri superrikkaiden johdolla. Näin kertovat numerot.

Liki neljäsosan kaikesta rahasta tienaa joka vuosi rikkain prosentti ihmisistä. Summa vastaa 169 köyhimmän valtion bruttokansantuotteita yhteensä. Näiden ”köyhien” joukkoon lukeutuu muun muassa Suomi.

Maailman talousfoorumin mukaan rahasta puolet tulee ”luonnosta”.

Elollisen luonnon järjestelmien köyhtyminen johtuu YK:n tilastojen mukaan peräti noin 90-prosenttisesti siitä, että ihmiskunta ottaa luonnosta aineita, kuten ruokaa, polttoaineita, puuta ja mineraaleja, ja prosessoi niitä. Ihminen valtaa silloin tilaa monimuotoisilta ekosysteemeiltä ja niiden eliölajeilta ja hävittää niitä sukupuuttoon.

Paitsi että se tuhoaa luontoa, vaurain eliitti synnyttää merkittävän osan myös planeettaa kuumentavista päästöistä.

En ajattele, että Successionin pitäisi käydä silmittömään kapinaan superrikkaita vastaan.

Se, että nämä asiat sivuutetaan tyystin sarjan 39 jaksossa, on draamallinen valinta. Ei ehkä ole hedelmällistä väitellä siitä, voisiko jokin asia olla mukana fiktiivisessä sarjassa vai ei.

Onko se silti myös oireellista? Onko viiltävintä ajankuvaa itse asiassa juuri se, että kuvatessaan superrikkaiden taistelua vallasta Succession ohittaa ekokriisin?

Jesse Armstrongia, sarjan luojaa ja pääkäsikirjoittajaa, pidetään ansaitusti nerona.

On päivänselvää, että hän olisi voinut kirjoittaa Successionin tarinan joihinkin lonkeroihin ekokriisin vaanimaan! Olisi ollut mahtavaa nähdä, miten arroganssipataan pienenä pudonneet päähenkilöt suhtautuisivat vaatimuksiin nykymuotoisen, luonnonvaroja tuhlailevan kapitalismin suitsimisesta.

”Fuck it!” Ja siihen joku hauska sutkaus päälle. Ehkä jopa ristivetoa sisarusten välille? Perheen tytär, Siobhan Roy, on valveutunut. Tällaiset tapahtumat voisi kuvitella sarjaan.

Miksi sillä on merkitystä, mistä aineksista draama kehrätään? Sillä on väliä, jos ajatellaan, että viihde ei ainoastaan kuvaa todellisuutta, vaan myös synnyttää sitä.

Succession kuvaa absoluuttista vallan huippua, vauraimpia ihmisiä. Se näyttää tuon maailman kiehtovana, eikä mikään määrä dekadenssia tai henkistä onttoutta voi himmentää vaikutelmaa.

On ikään kuin rajat koskisivat vain meitä, jotka leikkaamme elämäämme niin kuin bonsaipuuta, kierrätämme muovia, murehdimme jokaista pientä lentomatkaa, eivät heitä, jotka kuluttavat eniten ja tuottavat eniten päästöjä.

Successionin kaltaisella sarjalla voisi horjuttaa tätä kuvaa. Sarja voisi rajata sitä, mitä vauraalta eliitiltä vaaditaan, mutta se ei tee sitä.

Se ei tarjoa uudenlaista näkökulmaa superrikkaiden elämään. Tässä mielessä sarja on isossa kuvassa jopa ennalta-arvattava ja tylsä. Succession voisi tavallaan yhtä hyvin olla kirjoitettu 1987 tai 2007.

Succession osoittaa, että huoli planeetan järjestelmien elinvoimaisena säilymisestä ei todellakaan ole vielä ”kaikkialla” yhteiskunnassa, vaikka niin sanotaan.

Successionin maailmassa moraali on tyystin ihmisten välinen asia. Mistään ei nouse vaatimusta kääntää sitä koskemaan muuta elollista luontoa. Muiden eliölajien riistäminen on yhä ihmisen itsestäänselvä oikeus. Tämä on konservatiivista.

Katsojan päätettäväksi jää, onko se sarjan konservatiivisuutta vai maailman, jota sarja kuvaa.

Successionin draama lienee kestävää laatua. Pidän silti mahdollisena, että sitä katsotaan jo muutaman vuoden sisällä kulmakarvoja kohottaen: eli kymmeniä tunteja draamaa superrikkaista ihmisistä, eikä elollisen luonnon riiston näkökulma vilahda missään kohdassa edes sivulauseessa?