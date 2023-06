Uudeksi taiteelliseksi johtajaksi on valittu Viiruksen teatterinjohtajana tällä hetkellä työskentelevä Jussi Sorjanen. Hän aloittaa Espoossa syksyllä 2024.

Espoon kaupunginteatterin uudeksi taiteelliseksi johtajaksi on valittu Jussi Sorjanen. Sorjanen aloittaa tehtävässään nykyisen teatterinjohtajan Erik Söderblomin kauden päättyessä elokuussa 2024. Samalla teatterin johtamismalli uudistuu ja nykyinen talous- ja hallintojohtaja Matilda von Weissenberg siirtyy toimitusjohtajaksi.

Jo ennen johtajanvaihdosta Espoon kaupunginteatterissa eletään aikoja uuden kynnyksellä: oman teatteritalon on tarkoitus valmistua syksyksi 2027. Rakennus on suunniteltu Tapiolassa sijaitsevan kulttuurikeskuksen laajennukseksi. Teatteri­rakennusta Espooseen on toivottu 1990-luvulta asti.

Matilda von Weissenberg nimeääkin juuri uuden talon, kun häneltä kysyy kaupunginteatterin suurinta haastetta.

”Siihen varmaan liittyvät suurimmat haasteet – ja mahdollisuudet.”

Marraskuussa hyväksytyn hankesuunnitelman jälkeen työ kohti uutta taloa on tiivistynyt ja kasvanut, von Weissenberg kuvailee. Teatteri on mukana talon tulevana käyttäjänä, tilaajana hankkeessa on Espoon kaupungin kulttuuriyksikkö. Laajennusosan suunnittelusta vastaa arkkitehtitoimisto Ala, joka tunnetaan etenkin Helsingin keskustakirjasto Oodista.

Hankkeen kokonaiskustannusten on arvioitu olevan 60–66 miljoonaa euroa.

Jussi Sorjanen työskentelee tällä hetkellä teatterinjohtajana Viirus-teatterissa.

Koko kevään kestänyt perusteellinen rekrytointiprosessi varmisti, että Espoo on oikea suunta, Sorjanen kuvailee tunnelmiaan.

”Hyvältähän tämä tuntuu.”

Vuonna 1986 syntynyt Sorjanen aloitti uransa aikoinaan 2009 Suomen nuorimpana taiteellisena johtajana Teatteri Vanhassa Jukossa.

Viiruksessa on Sorjasen kaudella kehitetty Viirus Guestiä, yhtä Suomen suurimmista vierailuohjelmistoista. Näennäisestä erilaisuudestaan huolimatta Espoon kaupunginteatterilla ja Viiruksella onkin monia yhteneväisiä piirteitä, Sorjanen sanoo.

”Taiteellinen kunnianhimoisuus sekä uusien alueiden etsiminen esimerkiksi.”

Espoon kaupunginteatterin taiteellisen johtajan tehtävää haki yhteensä 46 ehdokasta. Tehtävään valitun Sorjasen kausi ulottuu syksyyn 2028.

Von Weissenbergin tavoin myös Sorjasesta on innostavaa kulkea kohti uutta teatteritaloa.

”Isoissa hankkeissa on varmasti monia mutkia, mutta onhan se tosi inspiroiva juttu.”