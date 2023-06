Liam Gallagherin Suomen-konsertti on peruttu – järjestäjä perui viime viikolla myös toisen keikan

Tapahtumajärjestäjä Loud n’ Live on ilmoittanut kesäkuulle suunniteltujen konserttiensa peruuntumisesta vedoten aikatauluhaasteisiin, sekä tuotantoon liittyviin seikkoihin.

Liam Gallagherin oli tarkoitus esiintyä Kaisaniemenpuistossa keskiviikkona 28.6. osana In The Park -tapahtumaa. Kuva Tanskasta kesäkuulta 2022.

Kesäkuun loppuun suunniteltu In The Park: Liam Gallagher, Generation Sex ja Inhaler -konserttikokonaisuus on peruttu. Tapahtumajärjestäjä tiedotti asiasta sosiaalisessa mediassa.

Liam Gallagher tunnetaan erityisesti rockyhtye Oasiksen laulajana. Peruuntuneen keikan oli tarkoitus olla osa hänen kolmannen sooloalbuminsa C’mon You Know -kiertuetta.

Generation Sex -yhtyeelle Suomen-esiintyminen olisi ollut ensimmäinen. Kookoonpano koostuu punk rock -yhtye Generation X:n Billy Idolista ja Tony Jamesista sekä Sex Pistolsista tutuksi tulleista Steve Jonesista ja Paul Cookista.

Kaisaniemen konsertti olisi ollut ensimmäinen Suomi-esiintyminen myös Irlantilaiselle Inhalerille, joka on U2:n Bonon pojan Elijah Hewsonin yhtye.

Gallagherin oli määrä esiintyä Suomessa jo viime kesänä. Hän joutui kuitenkin perumaan Ilosaarirockin keikkansa lääkärin määrättyä hänet laulu- ja puhekieltoon.

Lavalle artistia paikkaamaan nousi tällöin Hassisen Kone, jonka keulahahmo on Ismo Alanko.

Alangon oli määrä esiintyä kesäkuun In The Park konsertissa ainoana kotimaisena, mutta keikka peruuntuu muiden vanavedessä.

Tapahtumajärjestäjä Loud n’ Live tiedotti aiemmin Take Thatin Suomen-konsertin peruuntumisesta. Tällöin järjestäjä vetosi yhtyeen tiukasta aikataulusta syntyviin ongelmiin.

Take Thatin oli tarkoitus esiintyä Kaisaniemen puistossa päivää ennen Liam Gallagheria ja muita. Jälkimmäisen In The Park -konsertin kerrotaan peruuntuneen ensimmäisestä perumisesta syntyneiden tuotannollisten seikkojen takia.

Asiakkaille tarjotaan mahdollisuutta vaihtaa In The Park -konsertteihin ostetut liput joko kesäkuussa järjestettävään Radio Nova Festivaaliin tai elokuussa järjestettävään Tapiola Festivaaliin. Tämä koskee sekä Liam Gallagherin että Take Thatin keikkoja.

Suurten kansainvälisten nimien konsertteja on lähiaikoina peruttu useita. Céline Dionin lokakuuksi Helsinkiin suunniteltujen keikkojen peruuntumisesta ilmoitettiin toukokuun lopussa.