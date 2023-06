Farmi Suomen finaalissa kisan kovimmat pelaajat ottavat mittaa toisistaan. Kuka nappaa 30 000 euron voittopotin?

Tosi-tv-kisa Farmi Suomi on edennyt aivan viime metreille asti. Kilpailun taitavimmat pelurit muusikko Mariko Pajalahti, ex-kyläkauppias Sampo Kaulanen ja entinen mäkikotka Janne Ahonen ottavat toisistaan mittaa finaalijaksossa.

Kaikkien kolmen pelitaktiikka on ollut hyvin erilainen. Mariko on ollut Farmilla kaikkien kaveri, joka teki ensimmäisen ison peliliikkeensä vasta kisan loppupuolella.

”Jotain oon tehnyt oikein, kun en ole ollut kertaakaan areenalla. Olen selvinnyt tänne asti olemalla oma itseni”, Mariko sanoo.

Marikon pelityyli on ollut rauhallisempi kuin Sampon tai Jannen.

Hän varmisti paikkansa finaalikolmikossa lyömällä hynttyyt yhteen Sampon ja Jannen kanssa. Aluksi hän tosin yritti hämmentää soppaa rikkomalla miesten liittouman.

”Minulla on kunniavala Jannen kanssa. En haasta häntä”, Sampo lausui Marikolle.

Lopulta Mariko teki sopimuksen myös Jannen kanssa, ettei passittaisi tätä kaksintaisteluun, jos Janne antaisi hänelle immuniteetin tuovan kultaisen perunan.

Janne joutui porukan silmätikuksi hyppäämällä mukaan kisaan kesken kauden. Hänellä oli Farmilla kana kynittävänä, sillä ohjelman toisella tuotantokaudella hän putosi kisasta ensimmäisenä. Nyt ex-mäkikotka tuli ottamaan revanssin.

Muut kilpailijat päättivät samantien, että Janne on liian kova vastus ja että hänestä on päästävä eroon. Sampo kuitenkin otti Jannen siipiensä suojaan. Parivaljakko lupasi, ettei kumpikaan ei nimeäsi toista kaksintaisteluun.

”Kyllä mä ihan oikeasti ja aidosti haluan, että siitä finaalista tulee tiukka, jännittävä ja pelottava. Se on syy, miksi haluan olla siellä Sampon ja Marikon kanssa”, Janne kertoo.

Janne Ahonen tuli mukaan kisaan kesken kauden ja joutui heti silmätikuksi.

Farmin härskeimmän juonittelijan titteli menee Sampo Kaulaselle, jota muut kilpailijat ovat syystäkin pitäneet alusta asti kisan suurimpana uhkana. Sampon on kuvailtu olevan taitava manipuloija, joka on lupsakasta ulkokuoresta huolimatta piinkova peluri.

”Oisit sie halukas tekemään pienen sopimuksen mun kanssa...?” Sampo on supissut yhdelle jos toisellekin kilpailijalle.

Välillä Sampo on hämmentänyt soppaa sellaisella vauhdilla, että on ihme, että hän on pysynyt kärryillä omista suunnitelmistaan.

”Peli on peliä, sitten pitää pelata. Kukapa sitä pelistä suuttuisi, jos kirves selkään napsahtaa?” Sampo myhäilee.

Sampo Kaulanen on hämmentänyt soppaa kaikin mahdollisin tavoin.

Onko Sampo kuitenkin pelannut jo liian kovaa? Hän on myöntänyt, että peli on mennyt ihon alle.

”Pelottaa koko ajan, että tulee joku körvipallo jostakin. Ensin luulet olevasi turvassa, mutta sitten jollakin salamyhkäisellä tavalla sinut vedetään takaisin kehään. Se on epäreilua. Miksi ihminen ei täällä saa vaan olla ja hoitaa eläimiä.”

Toistaiseksi kaikki on mennyt Sampon käsikirjoituksen mukaan, mutta finaalissa on luvassa yllätyksiä. Salaisuudet paljastuvat, kun pudonneet farmilaiset pääsevät tenttaamaan finalisteilta, minkälaisia juonia he ovat punoneet muiden päänmenoksi. He päättävät, kuka kolmesta finalistista pääsee suorilla kahden parhaan joukkoon ja taistelemaan voitosta.

Farmi Suomi finaalijakso lauantaina 3.6. Nelosella klo 20.00.

Benicio Del Toro ja Josh Brolin nähdään jälleen palkkamurhaaja Alejandrona ja CIA-agentti Matt Graverina.

Likaisin ottein pahaa vastaan

Amerikkalaisessa kielenkäytössä taistelu huumeita ja terrorismia vastaan on sotaa. Niinpä tarpeen tullen ovat kaikki keinot käytössä. Jos ”sota” vaatii, että meksikolaiset huumekartellit usutetaan toistensa kimppuun, niin tehdään. Jos se puolestaan vaatii, että siepataan rikollispomon alaikäinen tytär, niinkin tehdään.

Se on Sicario 2: Soldado -elokuvan maailmaa, jossa terroristilait venyvät. Denis Villeneuven vuoden 2015 mestarillinen toimintajännäri sai jatko-osan, jossa kyynisyyden ruuvia kiristetään entisestään.

Ohjaajaksi vaihtunut Stefano Sollima tyytyi pitkälti mukailemaan Villeneuven tyyliä. Väkivalta iskee jälleen tylysti, ja korkeuksista tähytty ihminen on hyvin pieni.

Kansasilaisen marketin räjäyttänyt terroristi tuli Yhdysvaltoihin Meksikon puolelta, joten kohteeksi otetaan rajaseudun ihmiskauppaa tekevät kartellit. Josh Brolin ja Benicio Del Toro ovat jälleen kaikkeen valmiit CIA-agentti Matt Graver ja palkkamurhaaja Alejandro. Sen sijaan Emily Bluntin FBI-agentti Kate Macer on joukossa poissa, ja niin on myös tämän kriittinen katse. Se on menetys.

Käsikirjoittaja Taylor Sheridanin tehokkaasti nakuttava kerronta on kuitenkin entisellään. Sicario-elokuvat eivät ole sen lajin agenttijännitystä, jossa ikävät asiat poistetaan maailmasta parilla nokkapokalla ja räjäytyksellä. Hyvän ja pahan raja on piirretty juoksuhiekkaan.

Pekka Eronen

Sicario 2: Soldado (2018) Sub klo 21.00 Jännitys ★★★ ½

