Downshiftaajat-sarjan kolmannella kaudella Kuuselan perhe muuttaa maaseudulle.

Downshiftaajat-sarja alkoi luokkakomediana. Ensimmäisellä kaudella Kuuselan pariskunta (Jussi Vatanen ja Iina Kuustonen) muutti rahapulassa Helsingin keskustan arvoasunnosta lähiökerrostaloon Vantaalle. Toisen kauden alussa Tommi oli taas rahoissaan ja monta luokkakokemusta rikkaampi.

Kolmas kausi ottaa elämän leppoistamiseen toisenlaisen kulman: pääosaperhe muuttaa maaseudulle.

”Ei huumehörhöjä, ei huolia, luonteva suhde eläimiin”, listaa Tommi maaseudun etuja kaupunkilaisvaimolleen.

Maalla asuva Arvo (Jani Karvinen) kohtaa Marja-Liisan (Anna-Leena Härkönen).

Muuttopäätöstä siivittää monta muutakin asiaa: Tommi saa pieneltä synnyinpaikkakunnaltaan uuden työn, ja Satun blogin kävijämäärä kasvaa maaseutuidyllin myötä. Sarjan ovelin veto onkin se, että niin Tommi kuin Satukin yrittävät valjastaa leppoisan maalaiselämän markkinointivaltiksi, toinen kunnan konsulttina ja toinen blogissaan.

Sarjan pääkäsikirjoittaja Leo Viirret tiimeineen on kehitellyt Kuuselan perheelle sarjan pieniä koettelemuksia. Hiiret pyrkivät sisälle, ja varhaisaamulla ympäristössä kaikuvat laukaukset.

Hetkittäin maalla on niin leppoisaa, etteivät sarjan jännitteet nouse. Koomisin anti lepää kuitenkin isossa taustakuviossa, dilemmassa, jossa yhtäältä kiinnostaa menestys ja työ, toisaalta hitaampi elämä ja luonnon läheisyys.

Jatkuva merkityksen ja sen parhaan mahdollisen arjen hakeminen on huvittava projekti jo itsessään.

Downshiftaajat TV1 klo 21.05 ja Yle Areena.

Heikki Silvennoisen näyttelemä Otso Kontio on päässyt nauttimaan eläkepäivistä.

Kummelileffa toimii, kun ei hosu

Kummelin poliisisarja poiki pitkän elokuvan, jossa huumorin väkinäinen puristaminen hellittää aina, kun Heikki Silvennoinen virkoaa ääneen. Torkkuinen tulkinta on vieläpä roolityötä. Valkeakosken poliisin konkarikomisario Otso Kontio kun on päässyt eläkepäiville kesämökin laiturinnokkaan.

Komedia hykerryttäisi arvatenkin tasaisemmin, jos tämä voisi siemailla aamuviskiään rannalla ja sanailla vanhan työparinsa Auni Parmaksen kanssa. Pappavaihde on konkarille luonteva olotila.

Elsa Saision esittämä rikoskonstaapeli on kuitenkin asialinjan nainen, ja vaatii toimintaa. Puunjalostusteollisuutta vastustava terroristiryhmä aikoo posauttaa ydinpommin Valkeakoskella.

Siitä seuraa enemmän tai vähemmän joutavan säntäilyn, sivuhahmojen ja irtovitsien paraati. Kun Timo Kahilaisen poliisipäällikkö Ljunkka viruu enimmän aikaa siepattuna, suorittavat tutut ja tuoreet kasvot komediaa.

Jukka Puotila tekee terroristipomon James Bond -konnien tyyliin, Heikki Helan Hurtta toikkaroi paikalle Amerikasta, ja Kaisa Hela kajauttelee terveyskeskuksen Hullu-Sirkkana.

Totta kai Silvennoisen ja Heikki Vihisen käsikirjoittajakaksikko on onnistunut sirottelemaan pientä kivaa sekaan. Ainakin meitä Kummelin tapaisia pitkän linjan musafaneja huvittaa, kun maailmanlopun gongi kumahtaa, ja porukka alkaa tiukan paikan tullen suunnitella soittolistaa lähtöpamahdusta varten. Kotimaisen Wigwamin Nuclear Nightclub kuuluu luonnollisesti Lopun soittolistaan.

Ja The Beatles: All You Need is Love. Sitä tämän katsojaltakin vaaditaan. (80)

Pekka Eronen

Kummeli esittää: Kontio & Parmas (2022) Nelonen klo 21.00 Komedia ★★

