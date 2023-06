Akseli Gallen-Kallelan lapsenlapsen Aivi Gallénin maalauksia on mahdollista nähdä vielä viikon loppuun asti Juupajoen Korkeakoskella.

Juupajoen Korkeakoskella aukesi 18. toukokuuta Akseli Gallen-Kallelan lapsenlapsen Aivi Gallénin ensimmäinen oma taidenäyttely. Retrospektiivinen näyttely kokoaa yhteen teoksia hänen elämänsä varrelta.

”Näyttelyssä on esillä yli 100 teosta lähes 50 vuoden ajalta alkaen vuodesta 1974”, kertovat Walleniuksen Wapriikin Galleria WW:n omistajat Hannele Eerola-Jämsén ja Jasmin Jämsén.

Heidän mukaansa suurin osa teoksista käsittelee luontoaiheita, mutta joukkoon mahtuu myös asetelmia ja muotokuvia. Kymmenkunta muotokuvaa on maalattu tunnetuista suomalaisista kapellimestareista.

”Historiallisen tilan suuret holvikaari-ikkunat ja autenttinen miljöö tuovat oman säväyksensä näyttelyyn”, Eerola-Jämsén ja Jämsén kuvailevat.

Seutu on Eerola-Jämsénille ja Jämsénille tuttua. Perheellä on ollut Juupajoen läheisyydessä sijaitsevalla Orivedellä sukutila ja toinen perheyritys Eräjärven Eerola yli 300 vuoden ajan.

Eerola-Jämsén ja Jämsén ovat äiti ja tytär, jotka kertovat perheensä ostaneen entisen Korkeakosken Kenkätehtaan, nykyisen Walleniuksen Wapriikin, vuonna 2019.

Galleria on nimetty perustajansa Edward Walleniuksen mukaan. Rakennuksessa on toiminut Suomen ensimmäinen teollinen kenkätehdas ja myöhemmin Aaltosen kenkätehdas.

Kuuluisan taiteilijasuvun jäsen Aivi Gallén on omistanut suuren osan elämästään erämaa-ateljee Kalelan johtamiseen ja sekä isoisänsä Akseli Gallen-Kallelan elämäntyön dokumentointiin. Gallén on toimittanut useita teoksia hänestä.

Maalaten Matkalla Maailmalla -näyttely on auki 18. kesäkuuta asti Walleniuksen Wapriikin Galleria WW:ssä. Näyttelyyn on vapaa pääsy ja se on auki tiistaista sunnuntaihin kello 11-18.