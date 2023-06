Säveltäjä Eeva Kontu kirjoittaa soljuvaa, värikästä ja dramaturgisesti oikea-aikaista musiikkia.

Armi – vahvan naisen muotokuva. Kantaesitys Ilmajoen musiikkijuhlilla. Sävellys Eeva Kontu, libretto ja ohjaus Heta Haanpää.

Ilmajoen musiikkijuhlilla on perinteisesti nähty vuoroin suomalaista kansallistunnetta, vuoroin pohjalaista maakuntahenkeä nostattavia, useimmiten kaukaa menneisyydestä ammentavia oopperoita historiamme merkkimiehistä. Tänä vuonna on toisin: Eeva Konnun säveltämä Armi – vahvan naisen muotokuva on nimensä mukaisesti kertomus merkittävästä suomalaisesta naisesta, Armi Ratiasta, jonka luova perintö, Marimekko-tuotteet, elävät edelleen monen suomalaisen arjessa ja juhlassa.

Idea Armi Ratiaa käsittelevästä oopperasta oli alun perin reilu vuosi sitten kuolleen Jaakko Kuusiston, joka ei kuitenkaan ehtinyt teosta säveltää. Konnun valinta tähän tehtävään osoittautui erinomaiseksi ratkaisuksi.

Kontu kirjoittaa soljuvaa, värikästä ja dramaturgisesti oikea-aikaista musiikkia, jossa suurten tunteiden aarioille on tilaa ja jossa huipennukset ovat pakahduttavia – juuri niin kuin oopperassa pitää olla.

Kontu ottaa taitavasti huomioon solistiensa äänityypin ja persoonan. Armin rooli on sävelletty mezzosopraano Lilli Paasikivelle, joka oli jo lopettanut laulajanuransa. Onneksi tämä päätös ei pitänyt, sillä varttuneen Armin roolista kehkeytyi yksi Paasikiven parhaista. Hänen lavakarismansa oli niin vahva, että se piti yleisön otteessaan niissäkin jaksoissa, joissa hän ei laula.

” Armi-ooppera on ennen kaikkea voimakkaiden naishahmojen teos.

Nuoren Armin roolissa kuultiin näyttämöllisesti sähäkkää ja kimmeltävän äänen omaavaa Minna-Leena Lahtea, jonka sopraano alkaa olla valmis suuremmille näyttämöille. Niin ikään vaikuttavan roolityön teki Vuokko Nurmesniemenä koloratuurisopraanoksikin taipuva Piia Komsi, jonka tekninen virtuositeetti pääsi tässä oikeuksiinsa. Pikkuisena Armina esiintyi suloisesti Mila Kujala.

Muutkin solistit, kuten baritoni Aarne Pelkonen Ratian puolison roolissa tai tenori Tuomas Miettola useissa vaihtuvissa tehtävissään, onnistuivat vakuuttavasti, mutta siitä ei päästä mihinkään, että tämä ooppera on ennen kaikkea voimakkaiden naishahmojen teos.

Armi-oopperan orkesteria, Seinäjoen kaupunginorkesteria, johti kapellimestari Kaapo Ijas.

Keskellä Armi Marimekon roolin laulava Lilli Paasikivi ja oikealla Vuokko Nurmesniemen roolin laulava Piia Komsi.

Musiikillisesti Armi on kenties parasta, mitä olen Ilmajoella kuullut, eikä visuaalisessa puolessakaan ole moittimista. Juho Lindström on lavastanut juhlien ulkoilmanäyttämön modernisti ja käyttää häpeilemättä Marimekkoon viittaavaa symboliikkaa. Raikas näyttämökuva rakentuu suurista kirjaimista a-r-m-i sekä sateenkaaren väreissä loistavasta kudelmasta, joka vaihdetaan tarpeen mukaan erilaisiin ikonisiin kankaisiin.

Kankaat ovat muutenkin lavastuksen keskeisin elementti. Myös ohjaaja-libretisti Heta Haanperä luottaa kankaisiin, joista kuoron käsissä rakentuu usein suuren mittakaavan raitakuosi. Leena Rintalan suunnittelemat puvut viittaavat nekin välillä Marimekkoon.

Koreografi Osku Heiskasen nopeat tanssikohtaukset nivoutuivat sulavasti kuoron muuhun toimintaan, ja roolitkin vaihtuvat tiuhaan. Vauhtia ei esityksestä puutu. Lapsikuoro esiintyy ihanasti, kuten aina. Pieni sävellyksellinen kömmähdys sattuu siinä, että aikuiskuorolle on kirjoitettu säestyksetöntä a cappella -satsia, joka osoittautui harrastajille liian vaikeaksi. Jos teosta esitetään ensi kesänä, asia on helppo korjata orkestroimalla jotain kuoron tueksi.

Libretossa tosiasiat, juorut ja julkiset salaisuudet punoutuivat yhteen. Lavalla nähtiin ainakin Kekkonen, Tarmo Manni, Jörn Donner ja ehkä myös Ella Eronen, ja hyvä näin, sillä ilman heitä teos olisi saattanut juuttua liialliseen paatokseen.

Armi-oopperalla Ilmajoen Musiikkijuhlat on saapunut nykyaikaan. Toivon oopperalle paljon esityksiä, myös Ilkan kentän ulkopuolelle sovitettuna.

Rooleissa Lilli Paasikivi, Minna-Leena Lahti, Aarne Pelkonen, Mari Palo, Piia Komsi, Jeni Packalén, Tuomas Lehtinen, Tuomas Miettola, Nicholas Söderlund, Mila Kujala, Kerttu Kurjenluoma. Seinäjoen kaupunginorkesteri, Ilmajoen oopperakuoro, Oopperan lapsi- ja nuorisokuoro.