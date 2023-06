Näyttelijä Sally Phillips kuuluu niihin harvoihin britteihin, joiden kotona teet juodaan Muumi-mukeista. Twitter-tilillään hän esittelee itsensä Suomi-intoilijana. Silti hän ei ole koskaan aiemmin käynyt Suomessa.

Mutta nyt hän on täällä. Phillips on kutsuttu Helsinki Script -tapahtumaan, jossa hän on yksi torstain pääpuhujista. Ja syystä. Hän on murtanut komedian lasikattoja käsikirjoittajana ja näyttelijänä.

Phillips vaikuttaa innostuneelta. Hän kehuu Suomen koululaitoksen, suomalaiset draamakomediat – ne ovat niin masentavia, että ne ovat jo syvällisiä – ja tasa-arvon.

Suomi-innostusta selittää kymmenen vuoden takainen rooli tv-sarjassa Rouva varapresidentti (Veep). Siinä Phillips näytteli kuvitteellista Suomen pääministeriä, Minna Häkkistä, jäykkää töksäyttelijää, joka ei ole parhaimmillaan sosiaalisissa tilanteissa.

Phillips teki roolia varten paljon taustatöitä: hankki itselleen sanakirjan ja seurasi suomalaispoliitikoita sosiaalisessa mediassa.

”Katsoin kaiken, mitä silloisesta pääministeristä Jyrki Kataisesta löytyi Youtubesta. Luin kuusi kirjaa Suomesta. En tiennyt etukäteen yhtään mitään enkä halunnut mokata.”

Suomen pääministeristä tuli Phillipsin lempirooli.

”Täällä kaikki ajattelivat, että aksenttini oli ihan paska. Siitä tuli oma juttunsa. Aksenttini oli kuin eläin. Se alkoi hallita minua, enkä minä sitä”, Phillips nauraa.

Se oli kymmenen vuotta sitten. Välissä on ehtinyt tapahtua paljon. Hallitukset ja pääministerit ovat vaihtuneet.

”Olin todella kateellinen, kun te saitte Sanna Marinin ja Uusi-Seelanti Jacinda Ardernin. Modernin politiikan coolit naiset luottavat yhteistyöhön. He ovat toiveikkaita, nuoria ja jännittäviä.”

”Ja Marin osaa pitää hauskaa. Toisin kuin meidän entinen pääministerimme. Theresa May tanssimassa on meemi, joka pysyy netissä aikojen loppuun.”

” Naisia pidetään viihdeohjelmissa lähtökohtaisesti yleisön edustajina.

Phillipsin tähti alkoi nousta uraauurtavasta Ponille kyytiä -komediasarjasta. Se kuului samaan aaltoon kuin Todella upeeta tai French & Saunders, jotka tekivät miesvaltaisella alalla tilaa naisille.

Siitä on nyt parikymmentä vuotta.

”Tuolloin miehet saattoivat kirjoittaa sarjoja, joissa ryöstettiin pankki. Me olimme kuin ne naiset, jotka juuri ja juuri kuulevat laukaukset viereisellä parkkipaikalla. Siltä meistä tuntui suhteessa alaan.”

Phillipsin mukaan hänkin oli sisäistänyt ajatuksen, että naiset eivät ole yhtä hauskoja kuin miehet.

”Minulla oli huijarisyndrooma. Ajattelin, että paljastumme. Kaikki tajuavat, että emme ole hauskoja, eivätkä naiset saa enää ikinä tehdä komediaa.”

Pelko osoittautui turhaksi. Sarjan vino huumori, absurdit, arkisiin tilanteisiin liittyvät häpeämättömät sketsit tekivät kirjoittajistaan ja näyttelijöistään tähtiä.

Ponille kyytiä noteerattiin kahdella Emmy-palkinnolla.

”Olin sisäistänyt ajatuksen, että naiset eivät ole yhtä hauskoja kuin miehet”, näyttelijä Sally Phillips kuvailee aikaa ennen läpimurtoaan.

Sukupuolella on edelleen väliä, ajattelee Phillips. Hän on ollut mukana myös brittiläisessä Suurmestari-ohjelmassa, jossa koomikoille annetaan hassuja tehtäviä.

Hän kertoo havainneensa, että kuva pysyy usein pidempään mieskoomikossa, vaikka tämän suoriutuminen ei vaikuttaisi erityisen lupaavalta.

Näin siksi, että oletetaan, että miehet ovat aina lopulta hauskoja. Naisia taas pidetään Suurmestarin kaltaisissa viihdeohjelmissa lähtökohtaisesti yleisön edustajina.

”Siitä kertoo se, että kuva leikataan aina nauravaan naiseen”, Phillips sanoo.

Siksi hän yrittää itse pitää pokkansa.

”Jotta kävisi selväksi, että minä kerron vitsit, enkä ole paikalla ainoastaan nauramassa niille.”

Kuka Sally Phillips Syntynyt 1970

Brittiläinen näyttelijä, koomikko ja tuottaja.

Oli luomassa ja käsikirjoittamassa palkittua tv-sarjaa Ponille kyytiä (1998–2001), jossa myös näytteli.

Näytellyt yli 40 elokuvassa – mm. kolmessa Bridget Jones -filmatisoinnissa – sekä tv-sarjoissa kuten Alan Partridge (1997), Miranda (2009–2015) ja Rouva varapresidentti (2013–2019).

Tehnyt BBC:lle palkitun dokumentin A World Without Down’s Syndrome? vuonna 2016.

Phillips näkee samaa kaikkialla, oli kyse sitten sukupuolesta, ihonväristä tai vammaisuudesta.

”Ihmiset eivät saa tilaisuuksia. He eivät saa mahdollisuutta harjoitella ja kypsyä hiljalleen katveessa, vaan päätyvät suoraan päärooleihin. Niin kävi meillekin.”

Phillips on nykyisin myös tuottaja. Hänellä on Captain Dolly -tuotantoyhtiö ja toive kiinnittää huomiota erityisesti vammaisten näkyvyyteen.

Hiljattain hän järjesti sitcom-työpajan, jossa oli mukana ihmisiä, joilla on downin syndrooma.

Komiikka on muuttunut ajoista, jolloin Phillips aloitti. On asioita, joille hän ei enää nauraisi.

"Kiinnitän nykyisin huomiota neurokirjon ilmiöihin. En katso Ricky Gervaisin Derek-sarjaa, jonka päähenkilöllä on oppimisvaikeuksia. On uskomattoman kiusallista seurata ihmisiä, jotka teeskentelevät, että heillä on jokin vamma.”

Sally Phillips esittelee poikansa Ollyn kuvaa. Olly on juuri täyttänyt 18.

Aihe on henkilökohtainen. Phillipsillä on down-poika Olly.

”Kun Olly syntyi, ajattelin, että down-ihmisten äly on kaikilla tasoilla alempi kuin muilla. Mutta itse asiassa se vaihtelee. Joissain asioissa Olly on muita edellä.”

Poika täytti elokuussa 18 ja tulevaisuus pelottaa. Phillips toivoo, että poika saisi valita, missä ja kenen kanssa asuu, että hänellä olisi töitä ja puoliso.

Phillipsin puhelimessa pyörii video, jossa Olly esittelee hauiksiaan. Toisen nimi on Günther, toisen Ram.

”Uskomatonta. Niillä on nimet!”

Ollyn syntymä muutti perhettä. Välillä on ollut todella vaikeaa, välillä todella hauskaa, Phillips kertoo. Olly on erotettu koulusta pariin otteeseen.

Erään kerran siksi, ettei hän suostunut lopettamaan kasvimaan kastelua. Poika ei päästänyt irti letkusta, vaan linnoittautui asemiin roskiksen taakse, kasteli kaikki ja kutsui rehtoria läskipääksi.

”Se oli ratkihauskaa, vaikka juuri sillä hetkellä ei tuntunut siltä”, Phillips sanoo.

Helsinki Script -tapahtuma Savoy-teatterissa torstaina 8. kesäkuuta, Phillips esiintyy klo 11.30.