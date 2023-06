Isac Elliotin ensimmäinen suomenkielinen albumi on tyhjänpäiväinen pötkö

Poptähden uusi levy on kuin Tesla – luulee olevansa tyylikäs, vaikka yksityiskohdat repsottavat ja design on halpaa ja muovista, kirjoittaa kriitikko Oskari Onninen.

Pop / albumi

Isac Elliot: Kävi miten kävi. Def Jam.

★★

Isac Elliotin ensimmäinen suomenkielinen levy on tyhjänpäiväinen kokonaisuus, mutta vaikeimmassa hän silti on onnistunut.

Englanniksi esiintynyt lapsitähti kykeni kuin kykenikin syntymään uudelleen suomeksi laulavaksi poppariksi, joka menestyy niin, että suosio kantaa varmasti jatkossakin ilman sen kummempaa yrittämistä, koska sellainen maa Suomi on.

Isac Elliot tietää sen itsekin.

”Emmä enää pysty hävii, kävi miten kävi”, kuuluu levyn ensimmäinen kertosäe.

Muodonmuutokseen riitti oikeastaan pelkkä vuosi sitten ilmestynyt jättihitti 20min. Hienointa kappaleessa oli sen kertosäkeen vaivihkainen konditionaali: ”Mul ei menis ku 20 minsaa hakee sut pois stadista”.

Yksityiskohdalla biisi käännettiin Ferrari-fleksauksesta fantasiaksi, mitä alleviivattiin vielä lisää sen lopussa: ”Ja beibi, mehän voidaan mennä minne vaan, minne vaan”.

Sitä seurasi kasa muita singlejä, joiden kooste Kävi miten kävi suurimmilta osin on. Levy kuulostaa samalta kuin näiden kannet näyttävät.

Vinny Holmbergin kauniisti sävytetyissä valokuvissa pönöttää poika komediallista tyylilajia nouveau riche. Asetelmat ovat paskanjäykkyydessään kiusaannuttavia: Katsokaa, onko tässä Kauniaisten The Weeknd?

Samoin albumi on kuin pop-tähteyden sisältä tyhjä kuori.

Yksittäiset kappaleet, Vielki hereillä, Makso mitä makso ja Lowkey ovat suomalaisiksi kelvollisia pophittejä, mutta levymitassa kuunneltuna Kävi miten kävi on luovuudesta vapaa pötkö. Sen inspiraatiottomuus kuuluu itseään toistavissa melodioissa ja levyn tasapaksuutta alleviivaavissa, kappale toisensa jälkeen 120–130 iskuun minuutissa ruuvatuissa tempoissa.

Puolivälin Riidellään-slovari erottuu edukseen, koska sen melodioista huomaa heti, että nyt asialla ei ole ollut muun albumin Isac Elliotin kanssa kirjoittanut tuotantoduo Los Rollos.

Pääkirjoittajaksi on merkitty Aino Morko eli Pehmoaino. Biisin kertosäe on tosin kuin rippikouluvirttä veisaisi, mikä on kieltämättä hieman traaginen mielleyhtymä levylle, joka haluaa yhtä kovasti olla cool kuin Kävi miten kävi.

Megatähti The Weeknd on pyöritellyt musiikissaan viileän nihilististä hahmoa, jolle millään ei ole mitään väliä, mutta musiikki on viimeisen päälle laatutyötä.

Kun Granin The Weeknd yrittää samaa, musiikki tuntuu merkitsevän hänelle kaikkein vähiten. Kaks-kappaleen sosiaalipornosellot tuovat mieleen jopa Kwan-yhtyeen slovarit, joita ei erityisemmin tunneta eleganteista sovituksistaan.

Isac Elliot on suomalaisen popin Tesla: olevinaan hieno ja tyylikäs statussymboli, vaikka kaikki repsottaa vähän sieltä täältä ja design on kolperoa, halpaa ja muovista.

Mutta väliäkö sillä. Emmä enää pysty hävii.