Säveltäjää ja jazztrumpetistia yhdisti rakkaus sointiväreihin, ja yhteistyön tulos soi Helsingissä elokuussa.

Verneri Pohjola on solistina Kaija Saariahon trumpettikonsertossa, jonka kantaesitys on elokuussa.

Perjantaina edesmenneen Kaija Saariahon viimeiseksi yhteistyökumppaniksi jäi jazztrumpetisti Verneri Pohjola. Hän on solistina Saariahon trumpettikonsertossa HUSH, jonka kantaesitys on Helsingissä elokuussa.

Saariaho ja Pohjola tapasivat ensimmäisen kerran Pariisissa keväällä 2019, kun Saariaho tuli kuuntelemaan Pohjolan ja lyömäsoittaja Mika Kallion duokeikkaa.

Pohjola halusi tutustua paremmin nykymusiikkiin ja elätteli toiveita yhteistyöstä Saariahon kanssa. Vasta syksyllä 2021 hän rohkaistui puhumaan asiasta Saariaholle, joka ilmoitti ystävällisesti olevansa sairausloman tarpeessa ja kieltäytyvänsä siksi uusista töistä.

Pohjola ehtikin jo haudata toiveensa, kunnes Saariaho yllättäen otti yhteyttä alkuvuodesta 2022.

”Hän sanoi, että hän haluaa aina odottaa, että hänellä on sisällään musiikkia, jonka täytyy saada tulla ulos. Hän kertoi heränneensä yhtenä aamuna minun trumpettini ääneen ja haluavansa säveltää minulle konserton”, Pohjola muistelee.

Pohjolasta ilmoitus tuntui uskomattomalta.

”Hän oli ensin suuri kaukainen nimi ja sitten ihailun kohde. Kun viimein tapasin hänet, tajusin, että hän on muusikko siinä missä minäkin. Hän otti minut tasaveroisena vastaan.”

Vuoden ajan Saariahon kanssa työtä tehnyt Pohjola tiesi säveltäjän heikentyneestä terveydestä ja osasi odottaa suruviestiä.

Pohjolan tulkinnan mukaan HUSH-trumpettikonsertossa Saariaho käy läpi tuntemuksiaan ajalta, jolloin hän tiesi kuolevansa pian.

”Tuntuu käsittämätöntä, että minä sain seurata sitä niin läheltä. Hän kertoi useaan otteeseen minulle, miten merkityksellistä meidän yhteistyömme on hänelle ollut.”

Verneri Pohjola on yksi kansainvälisesti arvostetuimpia suomalaisia jazzmuusikkoja. Jazzista hän ei Saariahon kanssa kuitenkaan kovin paljon keskustellut, enemmänkin improvisoinnista, joka kiinnosti säveltäjää.

Saariaho kirjoitti trumpettikonserttoonsa yhden kadenssin, jonka Pohjola improvisoi kokonaan. Tulkintaan säveltäjä antoi kuitenkin solistille vapauksia.

”Hänhän oli hyvin kiinnostunut sointiväreistä, ja hän sanoi halunneensa tehdä työtä kanssani, koska minulla on samanlainen rakkaus väreihin omassa soitossani.”

Kaija Saariaho ja Susanna Mälkki kuvattiin yhdessä New Yorkin Metropolitan-oopperassa marraskuussa 2016.

Saariahon viimeisen teoksen kantaesityksen johtaa kapellimestari Susanna Mälkki, joka on johtanut useita Saariahon teoksia.

”Hänen merkittävyytensä sävelkielen uudistajana on suunnaton”, Mälkki sanoo.

”Hänen musiikissaan on hienovarainen tutkimuksen ja käsityötaidon yhdistelmä, jossa tiede ja taide menevät limittäin. On tärkeää ymmärtää hänen visionäärisyytensä: hän on todella uudistanut musiikkia. Visionäärisyys liittyy rajapintojen kautta kuulemiseen. Kaikki rivien väleissä olevat asiat, kuiskaukset ja vaikeammin määriteltävät asiat ovat keskiössä”, Mälkki kertoo.

Hän viittaa myös Kaija Saariahon musiikin aikakäsitykseen.

”Kaijan musiikissa ihan uskomatonta on se, että hänen musiikkinsa myötä me pääsemme aivan toiseen ulottuvuuteen, toisenlaiseen aikaan. Siinä on spektri ja valo, toinen maailma. Hän puhui tosi paljon valosta ja tilasta, siitä miten voimme musiikin kautta hahmottaa maailmaa. Luulen että se on ollut hänen luomisessaan hyvin keskeinen asia.”

Mälkki kiinnittää huomiota myös Saariahon persoonaan.

”Hän oli sekä ulkoisesti että sisäisesti valtavan kaunis ihminen. Hän halusi auttaa tulevia sukupolvia ja tukea ihmisiä kaikessa. Hän oli eettisestikin esikuvallinen. Hän tiesi, että auttaminen ja tukeminen voi olla korvaamattoman tärkeää oikeassa vaiheessa. Opettajana hän rohkaisi ja halusi auttaa niitä, joiden säveltämisessä ja äänessä havaitsi jotakin omaperäistä ja yksilöllistä”, Mälkki sanoo.

”Hän tiesi, että taiteellisten uusien latujen avaaminen vaatii hirveästi rohkeutta.”