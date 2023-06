Suomalaissäveltäjä oli ”yksi suurimmista” ja ”harvinainen nainen, joka rikkoi lasikaton”.

Säveltäjä Kaija Saariahon kuolema on huomioitu näkyvästi ulkomaisissa tiedotusvälineissä.

BBC kuvailee Saariahoa klassisen musiikin innovaattoriksi ja muistuttaa BBC Music Magazinen viime syksynä julkaisemasta äänestyksestä, jossa Saariaho sijoittui 50 kaikkien aikojen tärkeimpien säveltäjien listalla sijalle 17. Hänen taakseen jäi suuri joukko klassisen musiikin suurnimiä, kuten Frederic Chopin, Franz Schubert ja Sergei Prokofjev.

Äänestykseen osallistui 174 klassisen musiikin säveltäjää.

The New York Times listasi 11 Saariahon tärkeintä teosta. Lehti luonnehtii Saariahoa säveltäjänä runolliseksi ja voimakkaaksi. Keskeisistä teoksista varhaisin on Verblendungen vuodelta 1984, ja tuorein vuoden 2018 Innocence-ooppera.

AP:n uutisen mukaan Kaija Saariaho kuuluu 2000-luvun merkittävimpien säveltäjien joukkoon. Uutisessa lainataan Metropolitan-oopperan pääjohtajaa Peter Gelbiä, jonka mukaan Saariaho oli ”yksi omaperäisimmistä äänistä, ja hän nautti valtavasta menestyksestä”.

Myös ranskalaisen Le Monden mukaan Saariaho oli ”yksi suurimmista” ja myös ”harvinainen nainen, joka rikkoi lasikaton miesten keskellä”. Saariaho oli ranskalaisille tavallista läheisempi ulkomainen säveltäjä, sillä hän asui Pariisissa vuodesta 1984.