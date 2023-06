Festivaalijärjestäjät ovat luottavaisia alkaneen kesän lippumenekin suhteen.

Kotimaisten musiikkifestivaalien lipunhinnat ovat nousseet viime vuodesta, mutta festivaalikävijöiden kiinnostus ei ole vähentynyt.

Helsingin Sanomien haastattelemien festivaalijärjestäjien mukaan lipunmyynnin käyrä noudattaa viime vuoden kehityskulkua tai nousee jopa viime vuotta korkeammaksi.

Kesäkuun 8. päivänä alkava Rockfest myi viime vuonna loppuun. Tämän vuoden tapahtumaan on kaksi päivää ennen festivaalin alkua saatavilla kaikkia lipputyyppejä, lukuun ottamatta loppuunmyytyä kolmen päivän VIP-lippua.

Hyvinkäällä järjestettävän Rockfestin promoottori Janne Tamminen arvioi, että festivaalin lippuja tullaan myymään enemmän kuin viime vuonna.

”Olemme tehneet tapahtuman kohdalla ison taloudellisen satsauksen, joten viime hetkellä myydyt liput aiheuttavat tietynlaista stressiä meidän päässämme. Mutta sääennuste näyttää hyvältä ja lippukauppa käy”, Tamminen sanoo.

Nelonen Media Live järjestää tänä kesänä 13 festivaalia, joista Rockfest on yksi.

”Kyllä tässä ollaan tehty kaiken maailman peliliikkeitä, että viimeisetkin liput saadaan myytyä. Rockfestiin pannaan paljon paukkuja, ja toivotaan että riskinotto kannattaa”, Tamminen sanoo.

Sideways-festivaali alkaa Rockfestin tavoin torstaina 8. kesäkuuta. Helsingissä järjestettävän Sidewaysin kaikkia lipputyyppejä on kaksi päivää ennen festivaalin alkua hyvin saatavilla.

Fullsteamin hallintojohtaja ja tiedottaja Johannes Kinnunen kertoo, että festivaaliyleisöä on kuitenkin tulossa runsaasti.

”Lipunmyyntidatan perusteella lippujen hintojen nousulla ei ole ollut vaikutusta. Viime vuonna teimme lipunmyyntiennätyksemme, ja nyt ennakkomyyntimme on edennyt ihan vastaavan kaaren mukaisesti”, Kinnunen kommentoi.

Tampereella elokuussa järjestettävän Blockfestin perustaja Kalle Kallonen huomauttaa, että viime vuoden lipputilastoja ei suoraan voi verrata kuluvan vuoden vastaaviin. Kesällä 2022 osa kävijöistä nimittäin hyödynsi edellisvuosien ennakkolippuja, joita eivät koronapandemian vuoksi päässeet lunastamaan.

”Tapahtumajärjestäjän näkökulmasta näen selkeästi, että ihmisten ostovoima on laskenut”, Kallonen toteaa. ”Täytyy olla kiitollinen, että se ei toistaiseksi ole näkynyt Blockfestin kohdalla.”

Kallosen mukaan näyttää siltä, että Blockfest tulee olemaan loppuunmyyty heinäkuun aikana.

Heinäkuun alkupuolella järjestettävän Pori Jazzin suurimpia vetonauloja on Robbie Williams, joka esiintyy lauantaina 15. heinäkuuta. Tämä on festivaalin tuottajan Sanna Grönmarkin mukaan nostanut kyseisen päivän lippumenekin huippuunsa, mutta muuten lippuja on vielä hyvin saatavilla.

Vuonna 2019 Pori Jazzin pääkonsertit Kirjurinluodossa keräsivät yhteensä 69 000 käyntiä, joiden myötä festivaali ylsi pääkonserttiensa kävijäennätykseen.

”Tällä hetkellä olemme lipunmyynnissä jopa vuotta 2019 edellä”, Grönmark sanoo.

Kalleimpien festivaalilippujen hinnat nousevat tänä kesänä yli 200 euron. Esimerkiksi Rockfestin kolmen päivän kävijä maksaa kokemuksestaan palvelumaksuineen 236,50 euroa.

Tammisen mukaan hinnat voisivat olla tätäkin korkeammat, sillä raju inflaatio aiheuttaa taloudellista painetta.

”Haluamme kuitenkin olla ostajan saavutettavissa. Totta kai korkeat hinnat aiheuttavat joissain ihmisissä vastareaktioita, mutta toivon heidän ymmärtävän, että kyse ei ole ahneudesta”, Tamminen sanoo.

Myös Blockfestin lippuhinnoissa on tapahtunut nousua viime kesään verrattuna.

"Festareille ulkomailta tulevien esiintyjien hinnat ovat lyhyessä ajassa kohonneet huomattavasti. Tähän suhteutettuna lippuhintojen nousu on hyvin maltillista”, Kallonen sanoo.