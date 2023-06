Housut pois -sarja jatkaa menestyskomedian tarinaa 25 vuotta myöhemmin. Sanoma on jälleen toveruuden voimassa.

Robert Carlylen esittämä Gaz on sarjassa samanlainen säätäjä kuin 25 vuotta aiemmin valmistuneessa Housut pois -elokuvassakin.

Vuonna 1997 valmistunut Housut pois! (The Full Monty) oli 90-luvun huomattavimpia menestyskomedioita – ja aiheensa puolesta jokseenkin epätodennäköinen hitti. Elokuva kertoo työttömäksi jääneistä terästyöläisistä, jotka perustavat rahan-, tekemisen- ja omanarvontunteenpuutteessa strippausryhmän.

Peter Cattaneon ohjauksessa yhteiskunnan kylmään kyytiin ja työväenluokan ahdinkoon vastattiin lämpimällä huumorilla ja toveruudella. Muotisana voimaannuttava kuvaa harvaa elokuvaa yhtä osuvasti.

Hyvän tuulen leffa huipentuu loppuunmyytyyn tanssiesitykseen, jonka kliimaksissa viimeisetkin vaatteet lentävät ilmaan.

Jos joku jäi miettimään, mitä sheffieldiläiselle miesporukalle tapahtui strippaussukseen jälkeen, nyt siitä on mahdollista ottaa selviää. Uusi kahdeksanosainen Housut pois -sarja on nähtävissä Disney+-suoratoistopalvelussa. Sarjan on käsikirjoittanut elokuvan rustannut Simon Beaufoy yhdessä Alice Nutterin kanssa.

” Saarnaavuus sopii sarjan todellisuuteen, mutta se vie väkisin tilaa huumorilta.

Sarja käynnistyy samanlaisella neljännesvuosisadan harppauksella kuin elokuvakin. Arkistopätkissä maalaillaan ruusuisia tulevaisuuden kuvia, jotka todellisuus ampuu alas. Sheffieldin seutu ei ole noussut uuteen kukoistukseen.

Ukot ovat vanhentuneet, totta kai. Useimmat ovat töissä, eläkkeellä tai sairaseläkkeellä, mutta moni asia on ennallaan. Gaz (Robert Carlyle) on samanlainen säätäjä kuin ennenkin. Hän kinaa parhaan kaverinsa Daven (Mark Addy) kanssa, joka puolestaan maadoittaa menoa, ja murehtii väljähtänyttä avioliittoaan.

Vanhaan tuttuun miesporukkaan kuuluu myös Gerald, jota näyttelee Tom Wilkinson.

Myös Gerald (Tom Wilkinson), Lomper (Steve Huison), Horse (Paul Barber) ja Guy (Hugo Speer) ovat yhä kuvioissa. Tosin Speer hyllytettiin sarjasta kuvausten alkamisen jälkeen häirintäepäilyjen vuoksi.

Vaikka arki on asettunut monilta osin uomiinsa, edelleen kaverukset ovat elämässä altavastaajia. Jokaisella on ongelmansa, joihin syvennytään vuoron perään. Hahmojen tasavertaisuus on sarjan keston kannalta elinehto, sillä useampi juonenpätkä pitää mielenkiintoa yllä. Ja onhan sarjan sanoma jälleen toveruuden voimassa, aivan kuten elokuvassa.

Dave (Mark Addy) on yksi sarjan keskeisistä, tutuista hahmoista.

Beaufoyn ja Nutterin käsikirjoitus ei ole pelkkä veijaritarina, vaan se ottaa myös hanakasti kantaa. Jos elokuvassa yhteiskunnan ongelmia kuvattiin irtosanottujen terästyöläisten näkökulmasta, nyt kuvaan mahtuu muitakin. Erityisesti taakkaa kantaa nuorempi sukupolvi: paikallinen peruskoulu on säästöjen kohteena, samoin sosiaali- ja terveydenhuolto.

Sarja julistaa, kuinka välinpitämättömyys ja lyhytnäköiset säästötoimet johtavat yhteiskunnassa vain suurempiin ongelmiin. Se, mikä alkaa putkivuotona koulun vessassa, johtaa pian luokkahuoneiden lainehtimiseen, musiikki- ja taideaineista karsimiseen ja edelleen opiskelijoiden pahoinvointiin.

Saarnaavuus sopii sarjan todellisuuteen, mutta se vie väkisin tilaa huumorilta. Komedia on välillä kiven alla.

Entäpä se strippaus? Sarja ennättää pitkälle yli puolen välin, ennen kuin asia tulee kunnolla esiin. Hahmojen kannalta valinnan ymmärtää: ryhmässä riisuuntuminenhan on vain yksi tapahtuma 25 vuotta sitten.

Housut pois, Disney+ 14.6. alkaen.