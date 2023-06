Viikon suosituksissa kaksi laadukasta dokumenttituotantoa Yle Areenasta ja erilainen sotakirja.

Nuoren naisen henki on hiuskarvan varassa. Hän on käynyt turkkilaisella klinikalla kauneusleikkauksessa ja saanut vakavan verenmyrkytyksen. Ruotsalainen kolmiosainen dokumenttisarja Kauneudella on hintansa tutkii, mitä seurauksia sillä on, että turkkilaiset klinikat käyttävät influenssereiden kehoja mainostauluina.

Turkki pyrkii olemaan ulkonäköturismin ykkösmaita. Vaikuttajia houkutellaan huokeilla tai ilmaisilla leikkauksilla paikallisille klinikoille. Ehtona on, että he markkinoivat leikkausmatkaa ylellisenä lomareissuna, jossa voi samalla laittaa kehon tai naaman remonttiin. Vaikuttajien yhteistyösopimuksiin kuuluu kertoa somessa vain kiillotettuja mainoksia. Epäkohdista, huonoista tuloksista tai komplikaatioista ei saa kertoa rehellisesti.

Nuorten naisten ja miesten epävarmuuksista on tehty kyynistä bisnestä, johon kuuluu klinikoiden lisäksi pakettimatkoja järjestäviä yrityksiä.

Ruotsalainen toimittaja Frida Söderlund on kiinnostavalla tavalla itsekin sisällä maan influensseri-kulttuurissa. Mukaan otetaan iso kuva: ulkonäön, suosion ja rahan ekosysteemi, jossa on vaikea erottaa, kenelle kuuluu vastuu potentiaalisesti vaarallisten kauneusihanteiden markkinoinnista.

Ruotsalainen vaikuttaja Jasse Gustafsson reflektoi omaa osuuttaan turkkilaisten klinikoiden mainonnassa SVT:n dokumenttisarjassa.

Kauneudella on hintansa (Priset vi betalar), Yle Areena

Vertaansa vailla

Jos et ole vielä nähnyt dokumenttia irlantilaisesta laulaja-lauluntekijä Sinéad O’Connorista, kiiruhda Yle Areenaan. Tinkimättömän taiteilijan tarinan voi katsoa vielä lauantaihin 17. kesäkuuta.

Kun Nothing Compares 2 U -hitti valtasi maailmojen listat, Sinead O’Connor oli kaikkialla, lehtien kansissa ja palkintolavoilla. Katolisen kirkon varjossa lapsuutensa elänyttä laulajaa ei kuitenkaan kiinnostanut paistatella parrasvaloissa ilman sanottavaa. O’Connorin ura tyssäsi kannanottoon, jossa hän repi paavin kuvan suorassa lähetyksessä

Laulajaa rangaistiin 1990-luvulla siitä, että hän oli edellä aikaansa kritisoidessaan katolisen kirkon sisällä tapahtuneita hyväksikäyttötapauksia sekä pitäessään esillä naisten oikeuksia. Mutta vetäisikö kukaan vertoja hänen rohkeuteensa edes tänä päivänä?

Nothing Compares -dokumentti Sinead O’Connorista on katsottavissa Yle Areenassa.

Nothing Compares: Sinéad O’Connor, Yle Areena.

Häiritsevä allegoria sodasta

Unkarilaislähtöisen Ágota Kristófin maailmankuulun kaksostriogian avausteos Iso vihko on romaani, jota ei voi suositella täysin varauksetta aivan kaikille, ei ainakaan herkimmille.

Toisen maailmansodan väkivaltaisuuksien raaistamassa nimeämättömässä kylässä kaksospojat tekevät moraalista kylmän pelin. Kärttyisän isoäidin hoivaan jätetyt pojat keksivät erilaisia kokeita kovettaakseen itseään.

He haukkuvat ja lyövät toisiaan, karaistavat itseään esimerkiksi paastolla ja hiljaisuudella. Pian he alkavat testata myös muita ympärillään. Kaksoset huijaavat, kiristävät ja valehtelevat, mutta he myös jakavat oikeutta kaltoin kohdelluille ja väärintekijöille.

Kristófin pelkistetty kieli keskittyy kertomaan sen, mitä tapahtuu. Romaani on äärimmäisen rujo, mutta kamalimmatkin kohtaukset tavoittavat pikimustan huumorin. Iso vihkoa voi lukea allegoriana sodasta, joka murentaa kaikki ihmisyyden perusarvot ja jättää jäljelle selviytymisen keinolla millä hyvänsä.

Iso vihko on suomennettu vuonna 1988. Anna Nordmanin käännöksestä on otettu uusi painos viime vuonna. Jatko-osan käännöstä sai odottaa, mutta Ville Keynäsin suomentama Todiste ilmestyi Tammelta tänä keväänä. Se jatkaa tarinaa suoraa siitä, mihin ensimmäinen päättyi.

Ágota Kristóf: Iso vihko (Le Grand Cahier). Suom. Anna Nordman. Tammi.