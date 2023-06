Viikonloppuna julkaistu Väärän kielen kirous -juttu sai lukijat muistelemaan.

Suomalaisista hittibiiseistä tehdyt englannin­kieliset versiot eivät ole maailmalla juuri menestyneet, mutta lukijoita aihe tuntuu kiinnostavan.

Näin voi ainakin päätellä ilah­duttavasta määrästä viestejä, jotka sain viime viikonloppuna julkaistun Väärän kielen kirous -juttuni jälkeen. Jutussa kerrotaan tuosta suoma­laisen musiikki­historian sivu­juonteesta Letkajenkasta Ram pam pamiin saakka.

Viesteissä lukijat muun muassa muistelivat eri kielillä kuulemiaan suomalaisbiisejä ja pohtivat kääntämisen haasteita laululyriikassa.

Kiinnostavaa tietoa tuli paljonkin. Jutussa ei ollut tarkoituskaan esitellä kaikkia mahdollisia englanniksi tehtyjä kappaleita, mutta silti oli hauska lukea niistä mainitsematta jääneistä.

Yksi niistä on Aki Sirkesalon Mustankipee (1995). Se on se kappale, jossa vainoharhainen kertojaminä tutkii ”joka taskun ja rintaliivin” ja toteaa: ”Oon mustankipee, mustankipee”.

Lukija kertoi, että kappaleesta on olemassa Eatin’ My Heart -niminen englanninkielinen versio, ja että Neil Hardwickin tekemän tekstin tarina löytyy Aki Sirkesalo: Musiikki soi -teoksesta.

Tieto piti paikkaansa. Kirjassa kerrotaan Sirkesalon ja Kimmo Kajaston ”salaisesta” projektista, josta ei alkuun informoitu edes levy-yhtiötä, vaan Sirkesalo maksoi kulut omasta pussistaan.

Promotarkoitukseen tehtyjä cd-levyjä jaettiin matkalaukullinen Cannesin Midem-messuilla, mutta vastakaikua ne eivät juuri herättäneet. Suomessa kappale kuultiin radiossa ensimmäistä kertaa Radio Suomen Kadonneen levyn metsästäjät -ohjelmassa vuonna 2020, yli 20 vuotta sen levyttämisen jälkeen.

Nyt kappale löytyy Youtubesta. Käännöksen tehnyt Hardwick muistelee, ettei ehkä ole edes kuullut kappaletta valmiina.

”Oikeasti se englanninkielinen fraasi on Eating my heart out eli käännös ontuu”, hän tunnustaa.

Selvästi lukijoita kiinnostivat myös Juice Leskisen kappaleet.

Jutussa vertailin 15. yön ja 15th Nightin eroja ja arvelin, että 15. yön ilmestyessä vuonna 1980 kukaan ei luultavasti ollut käyttänyt hienoa riimiparia ”turhaa / itsemurhaa”.

Pieleen meni. Eräs lukija kertoi, että kyseinen riimipari löytyy Kontra-yhtyeen Hyvästi Mauri -kappaleesta. Maurin tragikoomisen tarinan kertova kappale on levytetty vuonna 1979 eli vuotta Leskisen hittibiisiä aiemmin.

”Ja vaikka onkin turhaa tehdä itsemurhaa”, Kontran kappaleessa lauletaan.

Vielä kauempaa nuoruudestaan riimiparin löytää toinen lukija. Hän arvelee noin vuoden 1973 hujakoilla lukeneensa Suosikista tai Introsta seuraavan runon.

Turha on elää, turha on kuolla,

turha on toisen turpaa nuolla.

Mutta jos kaikki on turhaa,

on turhaa ajatella itsemurhaa.

Yhdeltä lukijalta löytyi vastaus myös itseäni eniten askarruttaneeseen kysymykseen. Juttua tehdessä en millään saanut selvää, mitä Eppu Normaalin Njet njet -käännöksessä lauletaan, eivätkä sitä muistaneet bändin jäsenetkään.

Lopulta päädyin kirjoittamaan lauseet siten kuin ne kuulin, oli teksti sitten englantia tai ei.

”Every day I want to hug you /

sorry maybe if I fuck you. /

If you'll go I'll pick up the bottle /

and live in the woods with searching alcohol.”

No, nyt ainakin käännöksen kummallinen loppu ratkesi. Eräs lukija nimittäin ymmärsi, että lauletaan surgical alcohol eli lääkepirtua laulajaminä murheisiinsa kiskoo.

Tekee järjen, sanoisin.