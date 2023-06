Rammstein-yhtye viihtyi viime viikolla helsinkiläisessä ravintolassa pikkutunneille. Ravintolan omistajat kertovat mitä baarissa tapahtui.

Saksalaislehti Welt Am Sonntagin mukaan heidän toimittajansa oli osallistunut Rammsteinin Helsingin Olympiastadionin keikkojen jälkeen The Riff -nimisessä baarissa järjestettyihin jatkobileisiin.

Helsinkiläisen rock ’n’ roll baarin The Riffin toimitusjohtaja Veikka Moilanen kertoo yhtyeen tai ainakin osan sen jäsenistä vierailleen anniskeluravintolassa sekä torstaina että sunnuntaina.

Jatkoiksi hän ei kuitenkaan iltaa kutsu, sillä niitä ei oltu virallisesti sovittu.

”Meillä on ollut asiakkaita, joista osa on ollut vähän tunnetumpia. En kuitenkaan puhuisi mistään jatkoista.”

Moilanen kertoo Rammsteinin väen vierailleen baarissa torstaina ja sunnuntaina. Hän kertoo tunnelman olleen hyvä, mutta tiedostavansa kuitenkin mediassa julkaistut väitteet.

”En ole itse täällä havainnut mitään. Vakavia syytöksiä, ikävä homma”, Moilanen kertoo.

Hän kertoo yhtyeen viettäneen aikaa pääosin Hate Loungessa, joka on ikään kuin lasiovilla varustettu takahuone. Toisinaan joillekin halutaan tarjota yksityisyyttä verhojen avulla, joista saksalaismediassakin mainittiin.

Minkäänlainen mahdollinen negatiivinen palaute jatkoihin liittyen ei koskaan ole tavoittanut Moilasen kuulevia korvia.

The 69 Eyes -yhtyeen rumpali Jussi Vuori, yksi The Riffin omistajista, kertoo olleensa paikalla kyseisissä niin kutsutuissa jatkobileissä.

Vuori tunnetaan suuren yleisön keskuudessa paremmin nimellä Jussi 69.

”Olin sunnuntain keikalla ja bändin jäsenet olivat täydellisiä herrasmiehiä”, hän kertoo.

Vuori kertoo yhtyeen antaneen hänelle Family & Friends -passin.

”Itse asiassa vietin kaksi tuntia ennen keikkaa Till Lindemannin (yhtyeen laulaja) äidin kanssa puhuen Tillin lapsuudesta. Se oli aika erikoinen kokemus.”

Vuoren mukaan bändi oli tykästynyt The Riff -baariin niin kovin, että he kysyivät, oliko jatkot mahdollista pitää siellä. Tähän hän totta kai suostui.

”Jotkut asiakkaat saattavat olla sen verran kuuluisia, että joutuu laittamaan verhoa siihen eteen, ettei heitä häiriköidä ihan koko ajan. Näin toimittiin myös sunnuntaina”, Vuori kertoo.

Vuoren mukaan bändi saapui paikalle suhteellisen myöhään ja ilta oli mukava.

Lindemann oli ensimmäiseksi tiedustellut missä kaikki Vuoren frendit ovat ja käskenyt häntä pyytää heidät paikalle. Illan mittaan baarissa oli paljon väkeä.

”Till sai kuulla, että ulkopuolella oli saksalainen toimittaja. Hän meni itse hakemaan toimittajan ja kutsui hänet juhliin nauttimaan illasta näyttääkseen, millaisia nämä jatkot ovat”, Vuori kertoo illan kulusta ja mainitsee toimittajankin viihtyneen juhlissa niiden päättymiseen asti.

”Tämä ei ollut mikään tyttöporukka, joka on sinne värvätty. Siellä oli paljon tyttöjä. Kaikki olivat siellä vapaaehtoisesti ja kaikkien mielestä se oli aivan mahtavaa.”

Vuori kertoo samaa kuin Moilanenkin. Hän ei ole nähnyt mitään asiatonta. Illasta tekivät poikkeuksellisen ainoastaan kuuluisat vieraat.

”Bändi oli kovin pahoillaan heihin kohdistuvista syytöksistä.”

Vuori korostaa syytösten olevan syytöksiä, kunnes ne tulevat todistetuksi.

”Missään tapauksessa en puolustele mitään. Henkilökohtaisesti, sekä baarissani, on nollatoleranssi kaikenlaista kiusaamista, huonoa käytöstä saatikka hyväksikäyttöä kohtaan. Mitään tällaista en kuitenkaan nähnyt.”

Loungessa tapahtunutta toimittajalle mahdollisesti osoitettua kielenkäyttöä Vuori kommentoi kertomalla, että uskoo Lindemannin suivaantuneen todisteettomista syytöksistä.

”Juttu on paisunut niin paljon. Till on heittänyt vitsillä toimittajalle, että täällä on nämä kaikki myrkytetyt tytöt, että tee tästä raportti”, hän kertoo.

Saksalaisen metalliyhtye Rammsteinin solisti Till Lindemannin ja kustantaja Kiepenheuer & Witsch välinen yhteistyö purettiin vastikään levinneiden väitteiden seurauksena.

Väitteet lähtivät liikkeelle Shelby Lynnin kerrottua bändiä koskevista kokemuksistaan sosiaalisessa mediassa. Lynnin mukaan hänet olisi huumattu Vilnan keikan jatkobileissä.

Poliisi tutkii Lynnin esittämiä väitteitä. Yhtye on kiistänyt kaiken.

Till Lindemannin henkilökohtainen Instagram-tili näyttää myös poistuneen.