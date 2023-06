Brasilialaislaulajan tunnetuin kappale oli aikansa suuriin hitteihin kuulunut The Girl from Ipanema.

kuulu bossanovalaulaja Astrud Gilberto on kuollut. Hänet tunnettiin erityisesti The Girl from Ipanema -kappaleesta.

Gilberto oli kuollessaan 83-vuotias. Artistin kuolemasta on kertonut Gilberton kanssa yhteistyötä tehnyt muusikko Paul Ricci.

Astrud Evangelina Weinert oli syntynyt maaliskuun 29. päivänä vuonna 1940 Salvadorissa, Brasilian Bahiassa.

Maailmanmaineeseen Gilberto nousi bossanova-musiikki­suuntauksen myötä 1960-luvulla. Musiikissa yhdistyi jazzia, sambaa ja brasilialaisuus eikä tyylisuuntaa voi ajatella ilman Astrud Gilberton persoonallista lauluääntä ja -tapaa.

Gilberto esiintyi sekä portugalin kielellä että englanniksi.

Bossanovaan vaikutti tyylisuuntana merkittävästi myös Astrud Gilberton silloinen aviomies, muusikko João Gilberto.

Vuonna 1963 levytetty The Girl from Ipanema oli Antonio Carlos Jobimin ja Vinícius de Moraesin käsialaa, ja sitä on pidetty yhtenä tuon vuosikymmenen myydyimpänä iskelmänä.

Levyllä oli isossa roolissa myös jazzmuusikko Stan Getz.

Kirjailija Ruy Castro on arvioinut bossanova-kirjassaan The Story of the Brazilian Music That Seduced the World että Ipanema-hitin sisältäneen albumin tuotosta leijonanosan vei yhdysvaltalainen Stan Getz.

Castron arvion mukaan Getz sai liki miljoona dollaria, João Gilberto 23­000 dollaria ja Astrud muusikkoliiton vakiopalkkion yhden illan työstä eli 120 dollaria.

Sävelmän on Suomessa levyttänyt Laila Kinnunen.

Astrud Gilberto levytti lukuisia kertoja eri kokoonpanoissa. Hänen tunnettuja tulkintojaan ovat muiden muassa Água de Beber, Fly Me to the Moon sekä So Nice.