Queens of the Stone Agen laulaja-kitaristi Josh Homme haluaa tehdä omaperäistä musiikkia ja toivoo, että ihmiset käyttäisivät aikansa huolella.

Queens of The Stone Age esiintyi Portugalissa NOS Alive -festivaaleilla 2018.

On okei myöntää olevansa Titanicissa.

Rockyhtye Queens of the Stone Agen laulaja-kitaristi Josh Homme havainnollistaa ajatuksiaan ajasta haaksirikkoutuvan laivan avulla.

Hänen ajatuksissaan uppoavan laivan baari olisi auki loppuun asti ja ihmiset tanssisivat tangoa.

Vertaus kuvastaa Hommen mielestä yhtä olennaisimmista kysymyksistä: Mitä haluat tehdä jäljellä olevalla ajalla?

Homme kertoo nähneensä pienestä asti unia, joissa hänen hampaansa putoavat pois. ”Minulle on kerrottu sillä olevan jotain tekemistä sen kanssa, että koen ettei aikaa ole tarpeeksi.”

Homme saapuu etäyhteydellä toteutettavaan videohaastatteluun lähes ajoissa kotoaan Kalifornian Hollywood Hillsiltä.

Hyväntuulinen muusikko alkaa heti muistella kaihoisasti Euroopan kaupunkeja, joiden kaduilla hän tykkää kiertuereissujen yhteydessä kierrellä.

Aina Helsingissä ollessaan hän kertoo suuntaavansa Kauppatorille syömään lohta.

Queens of the Stone Age haluaa Josh Hommen johdolla tehdä outoa musiikkia.

Genreään aavikkorokiksi kuvaileva Queens of the Stone Age on nähty yhtenä kitararokin pioneereista vuosikymmenten ajan.

Vuonna 1996 Kalifornian Palm Desertissä perustettu yhtye tunnetaan omintakeisesta, kitaravetoisesta soundistaan ja esimerkiksi hiteistään No One Knows ja Go With The Flow, jotka löytyvät bändin tunnetuimmalta albumilta Songs for the Deaf (2002).

Yhtyeen jäsenet ovat vaihtuneet vuosien varrella, mutta keulakuva Josh Homme on pysynyt.

Bändillä ja Hommella on vain yksi tae ja tavoite: tehdä maanantaista lauantaita, arjesta juhlaa.

”En halua meidän olevan maailman isoin bändi vaan maailman paras bändi.”

Homme ei halua tarjoilla yleisölle sitä, mitä se on jo nähnyt ja kuullut, vaan hän keskittyy siihen, mitä ei vielä ole olemassa. Hänestä sen pitäisi olla musiikin tekemisen vähimmäisvaatimus.

”Se [uuden luominen] on minun tehtäväni ja työni. Se on myös keskeistä siinä relevanttiuskysymyksessä, miksi esimerkiksi Queens of the Stone Age on pystynyt hengissä kaikki nämä vuodet.”

Yhtyeen uusi albumi In Times New Roman... julkaistaan perjantaina 16. kesäkuuta. Edellinen levy Villains julkaistiin vuonna 2017. Välissä on siis vierähtänyt kuusi vuotta. Miksi?

”Osittain siksi että tunsin, että haluan elää”, Homme vastaa.

Hänen täytyi kokea saadakseen kirjoitettavaa. Uusi levy on hänen mukaansa bändille seuraava luonnollinen askel, ”mikä joskus vie hetken”.

In Times New Roman... saattaa olla Queens of the Stone Agen kahdeksas levy, mutta Hommelle se on noin 40. levy. Hän on monessa mukana.

”Haluan liikkua inspiraation, innostuksen ja mahdollisuuksien vauhdissa”, Homme maalailee.

Taannoin muusikko työskenteli countryartisti Nikki Lanen kanssa. Homme sanoo yhteistyön pelastaneen hänet.

”Joskus ajattelen olevani hyödyllisimmilläni, kun olen vain pieni osa jotain hienoa ja kun saan katsoa jonkun tekemistä ja inspiroitua siitä.”

Queens of the Stone Age esiintymässä Portugalissa vuonna 2018.

Miksi yleisön sitten tulisi kuulla jälleen uusi Queens of the Stone Agen levy?

Tätä Homme kysyy itseltään.

Homme puhuu paljon totuudesta ja sanoo sen olevan hänelle musiikissa tärkeintä. Todellista musiikista hänelle tekee haavoittuvuus, rehellisyys sekä tyhmyyden ja loukkaantumisen myöntäminen.

Jo lapsena Homme kertoo kuulleensa musiikkia päänsä sisällä. Hän kuvaa Queens of the Stone Agen musiikkia ”elämänsä soundtrackiksi”. Hänelle musiikki on aina ollut turvallinen tila olla oma itsensä.

”Tämä [musiikki] on minun uskontoni. En käy terapiassa, tällä tavalla tuon asiat ulos.”

” ”Tavoite on säilyttää itsensä, mutta muuttua ja pyöriä jatkuvasti kuin planeetat kiertoradallaan.”

Biisinkirjoittaminen on Josh Hommen mukaan muuttunut haastavammaksi vuosien myötä. Uuden levyn tekemistä hän vertaa Rubikin kuution ratkaisemiseen.

”Olen tavallaan käyttänyt loppuun kaikki temppuni. Olen kiinnostunut siitä, miten voin ottaa mukaan jotain, mitä en normaalisti tekisi tai mistä en pitäisi ja tehdä siitä version, jota rakastan.”

Uudella albumilla kuullaan aiempaa raaempia soundeja. Homme kertoo tämän olevan tarkoituskin ja paljastaa, että aina ”kulman takaa tulee jotain ihanaa”.

Muusikko näkee yhtenä biisinkirjoittajan tehtävänä šokeeraamisen ja yllättämisen.

Homme puhuu polveilevasti ja pohdiskellen. Hän puhuu paljon ajasta, outoudesta, aitoudesta, yksilöllisyydestä ja omaperäisyydestä. Asioista, joita hän arvostaa.

Hän sanoo olevansa ”siunattu” saadessaan soittaa ”outojen ihmisten kanssa”. Uuden levyn sinkuksi valikoitui biisi Emotion Sickness, ”koska se kuulostaa oudolta”.

Josh Hommelle Queens of the Stone Agen sanoitukset tuntuvat päiväkirjalta.

Sanoituksista on tullut Hommelle entistä tärkeämpiä, ne ovat hänen päiväkirjansa.

Homme kertoo kokeneensa monia synkkiä hetkiä elämässään ja haluavansa musiikkinsa avulla auttaa niitä, jotka kokevat jotain samankaltaista.

Musiikillinen päämäärä on pysyä jatkuvassa liikkeessä.

”Tavoite on säilyttää itsensä, mutta muuttua ja pyöriä jatkuvasti kuin planeetat kiertoradallaan. Tämä on kuin keväisin tehtävää maanmuokkausta.”

Writer’s blockiin, valkoisen paperin pelkoon muusikolla on oma selviytymiskeinonsa: ”ovenkahvafilosofia”.

”Ajattelen tuijottavani ovenkahvaa ja pohdin, mitä oven toisella puolella on, mitä ja kenen toivoisin siellä olevan. Esitän itselleni monenlaisia kysymyksiä ovenkahvan avulla. Niin saan mieleni auki.”

Etäyhteydellä toteutettava haastattelu keskeytyy hetkeksi, kun linjat Kaliforniaan katkeavat.

Kun yhteyden palauduttua varmistan artistilta ja hänen linjoille palanneilta edustajiltaan, onko meillä hetken katkoksesta huolimatta vielä aikaa, Homme tarttuu kysymykseen lempeän painokkaasti.

”Tämä on oikeastaan juuri se mitä tarkoitan. Tämä hetki on kaikki mitä meillä on, se loppuu nopeasti. Ja jokainen katuu joitain sanomatta jääneitä asioita. Tämä on yhtä idealistista ja romanttista kuin totuus, rakkaus tai täydellisyys. Kyse on hetkeen tarttumisesta. Ihmisten pitäisi muistaa tehdä niin.”

Queens of the Stone Agen tavoite on olla maailman paras bändi, ei maailman isoin.

Hän toivoo, että ihmiset kuuntelisivat enemmän itseään eivätkä käyttäisi liikaa aikaa odottamiseen tai häpeämiseen.

Viime vuosien poikkeuksellisten aikojen pakottamasta eristäytyneisyydestä Homme kertoo nauttineensa. Koronavuosina prioriteettilistan kärkeen nousivat perhe ja terveys.

Uuden levyn myötä alkava, myös Suomeen ulottuva kiertue, toteutetaan tällä kertaa maltillisemmalla tahdilla.

Vaikka Hommella on takanaan pitkä ura, hän ajattelee musiikista edelleen idealistisesti.

Hän puhuu paljon musiikin kauneudesta ja merkityksestä. Merkkejä kyynisyydestä ei ole nähtävissä.

Hommelle musiikin soittaminen on leikkiä ja bändin jäsenet pyytävätkin toisiaan leikkimään lähtiessään soittamaan.

Toukokuussa 50 vuotta täyttänyt Homme kuvailee olevansa edelleen mieleltään lapsi.

”Minun ei ole koskaan tarvinnut huolehtia keski-iän kriisistä, come backista tai muustakaan tuollaisesta paskasta, koska en ole henkisesti tarpeeksi vanha kokemaan sellaista”, Homme sanoo.

”En halua enkä aio vanheta. Näin toki tapahtuu, mutta en siltikään."