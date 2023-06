Sydänystävät George Clooney ja Julia Roberts ovat tehneet yhdessä viisi elokuvaa, joista viimeisin Ticket to Paradise vie heidät paratiisimaisemiin. Molemmat suostuivat romanttiseen nokitteluelokuvaan vain siksi, että he voivat olla kuvauksissa yhdessä.

Näyttelijä George Clooneylla on maine mukavana ja maanläheisenä julkkiksena. Kun Clooney tapasi ensimmäistä kertaa Julia Robertsin, hän mietti, käyttäytyyköhän Roberts suuren elokuvadiivan lailla.

Kohtaaminen tapahtui ensi kerran Ocean’s Elevenin (2001) kuvauksissa yli 20 vuotta sitten. He istuivat lattialla ja kävivät läpi kohtauksia kikatellen.

Yli parikymmentä vuotta toisensa tunteneet näyttelijät ovat tehneet yhdessä viisi elokuvaa.

”Meillä klikkasi saman tien. Georgessa on jotakin tuttua”, Roberts kommentoi The Projectin haastattelussa.

”Joo, ja minulle maksettiin siitä, että meistä tulisi ystäviä”, Clooney heittää takaisin.

Näyttelijät ovat tehneet yhdessä viisi elokuvaa. Ne ovat Ocean’s Eleven (2001), Salaisen agentin tunnustukset (2002), Ocean’s Twelve (2004), Money Monster (2016) ja uusimpana viime vuonna valmistunut Ticket to Paradise, joka nähdään nyt Skyshowtimella. Clooney suostui Ol Parkerin ohjaamaan romanttiseen komediaan vain sillä ehdolla, että Roberts lähtee vastanäyttelijäksi.

”Elokuvassa minä ja Julia saamme piikitellä toisiamme olan takaa mitä hauskimmalla tavalla. Heti luettuani käsikirjoitukseni soitin Julialle kysyäkseni, pyydettiinkö häntä mukaan. Julia vastasi kyllä, joten halusin tietää, lähteekö hän. Julia heitti vastakysymyksen, lähdenkö minä mukaan. Joten vastasin, että kyllä, jos hän tulee myös”, Clooney muistelee Fox Newsin haastattelussa.

Elokuva on Robertsille harvinainen, sillä vaikka hänet muistetaan parhaiten romanttisista rooleistaan elokuvissa Pretty Woman, Notting Hill, Morsian karkuteillä ja Kuka sanoo tahdon, hän on vältellyt genrettä peräti pari vuosikymmentä. Ilman Clooneya hän olisi antanut myös Ticket to Paradisen lipua käsistään.

Balille sijoittuva, mutta Australian The Whitsundaysissa kuvattu elokuva kertoo entisestä avioparista Davidista ja Georgiasta, joka järkyttyy kuullessaan tyttärensä Lilyn (Kaitlyn Dever) rakastuneen balilaiseen nuorukaiseen (Maxime Bouttier) lomamatkallaan. Tytär aikoo naimisiin uuden sulhasensa kanssa, ja toisiaan vihaavat vanhemmat hyppäävät koneeseen estääkseen häät.

Julia Robertsin esittämä Georgia kiirehtii Balille estämään Lily-tyttärensä (Kaitlyn Dever) häät.

Sydänystävät Clooney ja Roberts eivät ole koskaan olleet romanttisessa suhteessa keskenään eikä heidän välillään kipinöi sillä tavalla.

”Julia oli aina parisuhteissa tai sitten minä olin. Meistä tuli ystäviä saman tien”, Clooney selittää Access Hollywoodille.

Suuteleminen tuntui tuskaiselta kuvauksissa. Kohtaus piti ottaa aina uusiksi, sillä näyttelijät puhkesivat nauruun uudestaan ja uudestaan.

”Se tuntui naurettavalta. Ihan kuin olisi suudellut parasta ystävää”, Roberts kuvailee.

”No, kiitoksia vaan! Etkö tiedä, että olen valittu kahdesti maailman seksikkäimmäksi mieheksi? Clooney murjaisee ja viittaa People-lehdeltä saamaansa titteliin.”

George Clooney tunnetaan jekuttajana. Kuvauksissa hän pelleili Billie Lourdin, Kaitlyn Deverin ja Julia Robertsin kanssa.

Suutelukohtaus kuvattiin kiusallisesti samana päivänä, kun Clooneyn vaimo Amal Clooney tuli perheen 5-vuotiaiden kaksosten kanssa katsomaan kuvauksia. Clooney yritti viittoa vaimoaan viemään lapset muualle.

”Vie heidät pois”, vie pois!

Julia Robertsista on tullut Clooneyn perheelle läheinen, ja kaksoset Alexander ja Ella nimittävät tätä täti Jujuksi.

”Mitä sinä teet”, iskä? Mitä ihmettä tuo on? Clooney muistelee lastensa sanomisia.

Myös Robertsilla on kaksoset: 18-vuotiaat Phinnaeus ja Hazel sekä 15-vuotias kuopuspoika Henry avioliitostaan Danny Moderin kanssa.

Ticket to Paradisen puitteet ovat upeat, ja näyttelijöillä riittää karismaa, mutta juoni on harmittavan heppoinen.

Observer kuvailee käsikirjoituksessa riittävän rakkauden opetuksia, mutta siitä huolimatta elokuvan tunnetaso jää lättänäksi. Aipt Comicsin kriitikko solvaa Clooneyn ja Robertsin hahmoja huonosti kirjoitetuiksi.

Elokuvaa piti kuvata Balilla, mutta koronarajoitteiden takia kuvaukset siirtyivät Australiaan.

”He ovat molemmat niin käsittämättömän kiukkuisia ja epämiellyttäviä, varsinkin Clooney. Jos jännite ja viha heidän välillään olisi oikeasti hauskaa, ehkä lopputulos olisi erilainen.”

Ticket to Paradise nähdään keskiviikkona 7.6. alkaen Skyshowtime-palvelussa.

Maïwenn näyttelee ohjaamansa elokuvan pääosassa algerialais-ranskalais-vietnamilaista Neigeä.

Värikäs sukutarina Ranskasta

Ranskalaisen elokuvan Perintö (ADN) käsikirjoittaja-ohjaajan ja pääosan tulkitsijan Maïwennin nimi tuskin sanoo suomalaisille mitään.

Kuitenkin vastikään Cannesin filmijuhlilla Maïwennin tuorein elokuva Jeanne du Barry pääsi peräti festivaalin avajaisgaalaan.

Toki syynä oli Johnny Deppin näyttelijäsuoritus, mutta silti myös 1976 syntyneellä Maïwenn Le Bescolla on Ranskassa huomattava asema: jo lapsena näyttelemisen aloittanut tähti on palkittu kotimaassa taajaan, ja julkisuutta hän on saanut myös stand up -komediennena sekä varhaissuhteestaan ohjaaja Luc Bessonin kanssa.

Perhesuhteista on kyse myös vahvasti omaelämäkerrallisessa Perinnössä. Maïwenn esittää Neigeä, joka hänen kasvatukseensa osallistuneen ranskanalgerialaisen äidinisän kuoleman jälkeen alkaa tutkia sukuaan ja juuriaan.

Elokuvan onnistuneemmassa alkupuolessa suku riitelee isoisän hautajaisten ympärillä tavalla, jota jäyhä suomalainen ei voi kuin ”ihailla” (erityisesti kunnostautuu Fanny Ardantin tulkitsema äiti).

Algerialaisten ja ranskalaisten suhteet ovat kiinnostavia, mutta kun jälkipuoliskolla käsikirjoittaja-ohjaaja keskittyy narsistisen tuntuisesti itseensä, sai ainakin tämä suomalainen tarpeekseen Maïwennia. (89)

Perintö (2020) Teema & Fem klo 21.30 Draama ★★ ½