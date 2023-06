Gilot tunnettiin myös myrskyisästä suhteestaan taidemaalari Pablo Picasson kanssa.

Ranskalainen taidemaalari Françoise Gilot on kuollut 101-vuotiaana, kertoo The New York Times. Gilot kuoli tiistaina sairaalassa New Yorkissa. Lehden mukaan hän oli kärsinyt sydän- ja keuhkovaivoista.

Gilot tunnettiin myrskyisästä suhteestaan taidemaalari Pablo Picassoon. Picasso ja Gilot tapasivat, kun Gilot oli 21-vuotias ja Picasso 61-vuotias, ja pariskunta sai kaksi lasta heidän noin 10 vuotta kestäneen suhteensa aikana.

Gilot kuitenkin jätti Picasson vuonna 1953, minkä jälkeen hän loi oman menestyksekkään uransa. Gilot kirjoitti muistelmateoksen suhteestaan Picasson kanssa vuonna 1964, mikä raivostutti Picasson ja sai tämän katkaisemaan kaiken yhteyden Gilot’hon ja heidän yhteisiin lapsiinsa. Picasso kuoli vuonna 1973.

Gilot’n teoksia on esillä lukuisissa museoissa, kuten Pariisin Pompidou-keskuksessa ja New Yorkin Metropolitan-taidemuseossa. Kaksi vuotta sitten Gilot’n maalaus hänen tyttärestään myytiin 1,3 miljoonalla dollarilla Sotheby’sin huutokaupassa.