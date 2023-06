Sofan perustivat kymmenen vuotta sitten näyttelijöinäkin toimivat Sonja Kuittinen ja Fanni Noroila.

Helsinkiläinen rapduo Sofa lopettaa, tiedottaa Sofaa edustava All Day Agency. Sofa kertoo myös itse asiasta Instagram-tilillään.

Feministinen duo Sofa täyttää tänä vuonna kymmenen vuotta, ja kesän festarikiertue on samalla duon jäähyväiskiertue. Sofa esiintyy muun muassa Turun Kesärauhassa, Seinäjoen Provinssissa ja Helsingissä Flow-festivaaleilla.

Sofan perustivat vuonna 2013 Sonja Kuittinen ja Fanni Noroila. Kuittinen ja Noroila ovat molemmat muusikoiden lisäksi näyttelijöitä – alun perin he tutustuivat Teatteri­korkea­koulussa. Kuittinen tunnetaan myös taiteilijanimellä MC SonSon, Noroila toimii DJ:nä nimellä FanFan.

Sofa on julkaissut yhden albumin, nimeltään BFF (2020). Sen lisäksi duo on julkaissut kolme EP:tä (Lucky Star, 2023, Puolukoita, 2016 ja Se on fakin aitoo, 2015). Singlejä Sofa on julkaissut kymmenen, joista yksi tunnetuimmista on esimerkiksi Tyttörukka vuodelta 2015.

”Vaikka jätetäänkin keikkalavat ja hyvästellään yhteinen bändi, tullaan jatkamaan hyvinä ystävinä ja yhteistä taiteellista polkua muiden projektien parissa. Olo on haikea, mutta uudesta innostunut”, duo sanoo All Day Agencyn tiedotteessa.