Hunter Mayo on nyt jo aikuinen. Dokumentissa hän kertoo lapsuudenaikaisista traumaattisista tapahtumista.

HBO:n tuore dokumenttisarja näyttää, miten helposti pieni kyläyhteisö uskoo valheisiin, jos sen arvoja uhataan. Saman dokumentintekijät onnistuvat tekemään myös katsojalle.

Kaikkialle tunkeutuvassa true crimessä on paljon epämiellyttäviä puolia, mutta joskus genre tuottaa lajissaan mestarillisia teoksia.

Yksi sellainen on HBO:lla nähtävä kolmiosainen How to Create a Sex scandal -dokumenttisarja (2023), joka kertoo vuosia kestäneen hurjan oikeussaagan.

Kaikki alkaa teksasilaisesta Mineolan kylästä 2000-luvun alkupuolella.

Tuolloin konservatiivinen pikkukylä oli tuohtunut paikkakunnalle avautuneesta parinvaihtajien klubista. Uskonnolliset asukkaat pitivät touhua irstailuna ja paikka suljettiin.

Tämän jälkeen kyläläisiä järkyttivät kuitenkin paljon vakavammat syytökset, kun useampi paikallinen lapsi syytti seitsemää aikuista pedofiiliringin pyörittämisestä. Videoiduissa todistuksissa lapset kertoivat, kuinka heille oli parinvaihtopiireissä syötetty pillereitä, opetettu tanssimaan seksikkäästi ja jopa harrastamaan seksiä toistensa kanssa. Kaiken iljettävyyden lisäksi rikoksissa vaikuttivat olevan mukana lasten vanhemmat.

Juttu eteni oikeuteen, eikä pöyristyneillä valamiehillä ollut vaikeuksia tehdä päätöstään: ensimmäiset syytetyt saivat tuomionsa muutamassa minuutissa. Dokumentissa aikuiseksi kasvaneet lapset sitten kertovat, millaisia vaurioita hirvittävä lapsuus on heille vielä aikuisiällä tuottanut.

Kuulostaa aika tavalliselta kohudokumentilta, vai mitä?

How to Create a Sex scandal- sarjassa äskeinen on kuitenkin vasta lähtökohta, jonka alta paljastuu sarjan edetessä yhä uusia käänteitä.

Katsoja pääsee näkemään lasten videoituja kuulusteluja, tapahtumissa mukana olleiden kertomuksia, vanhoja uutispätkiä ja oikeudenkäyntitallenteita. Niitä seuratessaan hän on tavallaan valamiehistön jäsenen asemassa: hän on jo muodostanut mielikuvan hirvittävistä tapahtumista sarjan ensimmäisen osan aikana, ja nyt hän joutuu tarkistamaan käsityksiään uudelleen.

Kun lapsi videolla kertoo yksityiskohtaisia kuvauksia kauhujen talon kukkatapetista, tulisiko häntä uskoa vai ei?

Lukuisten lasten sijaisäiti Margie Cantrell on dokumentin keskeisin henkilö.

Sarjan toisessa ja kolmannessa jaksossa katsojan luulot murretaan. Hirvittävä paikka onkin vain tavallinen paikka, hyväksi luultu ihminen saattaakin olla manipuloiva hirviö.

Ehkä parasta dokumentissa on se, että tekotavallaan se kommentoi koko true crime -genreä. Kolmiosaisille rikosdokumenttisarjoille on erityisesti tyypillistä, että mahdollinen syyllinen vaihtuu jaksosta toiseen, mutta yleensä katsoja ei pysähdy pohtimaan tekijöiden valintojen vaikutusta kokemukseensa.

Nyt dokumentin muoto ja sanoma ovat yhtä, ja katsoja joutuu tarkistamaan omia vaikuttimiaan.

Tekotapansa ansiosta sarja onnistuu paljastamaan myös meissä piilevän luokkarasismin. Keskiluokkaisen katsojan on helppo uskoa, että asuntovaunussa elävät ihmiset ovat moraalittomia hylkiöitä, jotka työntävät lapsensa ”seksitarhaan” huumeita saadakseen.

On myös uskomatonta, miten paljon yksi karummannäköinen poliisivalokuva voi ihmisestä saatuun ennakkokäsitykseen vaikuttaa.

Parinvaihtajien klubilla väitettiin tapahtuneen hirveitä.

Onnistuakseen kunnianhimoisessa pyrkimyksessään kokeneiden true crime -tekijöiden, Julian Hobbsin ja Elli Hakamin, on täytynyt saada kameran eteen tarvitsemansa ihmiset, myös kauheuksiin syyllistyneet. He ovat siinä kiitettävällä tavalla onnistuneet. Tunnustusta ansaitsee myös se, että vuosien mittaisesta sekavasta vyyhdistä on saatu aikaan näinkin loogisesti etenevä tarina.

Suomalaisittain kiinnostava on myös sarjan viimeinen osa, jonka loppupuolella osoitetaan yksityiskohtaisesti, miten perinpohjaisesti lasten kuulustelut saattavat mennä vikaan. Hakematta mieleen Anneli Auerin lasten ilmeisen epäonnistuneet kuulemiset.

Täytyy toivoa, että dokumenttisarja korjaa vielä yhden asian. Lopun perusteella siinä esitetty oikeusmurha ei nimittäin ole vielä lähimainkaan korjaantunut. Ainakaan, jos tekijöitä on uskominen.

How to Create a Sex scandal -dokumenttisarja (2023) HBO.