Oasis-lauluntekijän levy toimii sekä nostalgiana että uuteen kurkottavana, kirjoittaa kriitikko Mikko Aaltonen.

Rock, pop / albumi

Noel Gallagher’s High Flying Birds: Council Skies. Sour Mash.

★★★★

Noel Gallagher on aina elänyt ja tehnyt musiikkia toinen jalka nostalgiassa ja toinen nykyhetkessä.

Tämä kauhun tasapaino oli olennainen aines myös Gallagherin johtaman Oasis-yhtyeen menestysreseptissä. Riittävän tuttua ja turvallista, mutta ei kuitenkaan jotain, minkä voisi ohittaa pelkkänä retroiluna.

Ja kun kerran Britanniassa ollaan, retron ja nostalgian sijaan on luontevaa puhua esimerkiksi popin ajattomista arvoista.

Popin historiallinen kaari Britanniassa on pitkä. Jo 1950-luvun lopulla Lontoossa kehittynyt mod-eetos on sittemmin venytetty kattamaan monenlaista soundia ja skeneä.

Myös Noel Gallagher on pysytellyt lojaalina mod-estetiikalle ennen muuta tyylissään hiusmallia ja tarkoin valittuja vaatebrändejä myöten. Musiikin osaltakin oli helppoa ajatella, että jos The Small Faces ja The Who olivat 1960-luvun puolivälissä totaalisia mod-bändejä, Oasis oli näiden 1990-lukuinen vastine.

Syvemmällä tasolla on se, että kukkoilevasta julkisuuskuvastaan tunnettu miespuolinen artisti päästää herkän puolensa esiin vain lauluissaan.

Noel Gallagher’s High Flyings Birds -yhtyeen neljännellä albumilla ei juuri muuta tehdäkään kuin herkistellä.

Jotta kauhun tasapaino varmasti säilyy, musiikkinsa tuotannossa vanhempi Gallagher pysyttelee kutakuinkin nykyajassa.

Council Skies -albumilla ei tarjoilla UK drill -biittejä tai vierailevien artistien rap-väliosia, mutta High Flying Birds luo laajakuvasointia, joka on enemmän ajatonta kuin retroa.

Esimerkiksi levyn tyhjänpäiväisin jollotus Think Of A Number ei ole soinnin ja tuotannon osalta kaukana jostain, mitä U2 tai Coldplay olisivat saattaneet tehdä vielä aivan viime vuosina.

Paljon paremman kuvan Gallagherin nykyisestä vireestä antaa kuitenkin esimerkiksi levyn päättävä We’re Gonna Get There in the End, jonka runsas sovitus puhaltimineen on ehtaa brittiläistä sinisilmäsoulia.

Koko albumin äänikuvassa on huomattavan paljon happea. Kitaroita ei ole Oasis-levyjen tavoin miksattu pintaan äänivalliksi, vaan tilaa saavat tasaisesti myös jouset ja puhaltimet.

Levyn helmi on kaunis, akustisen kitaran ja jousimaton varassa toismaailmallista jännitettään rauhassa kehittelevä balladi Dead to the World. Tärykalvoille kummittelemaan jäävä kappale on sekä melodian että sovituksen osalta yksi Gallagherin täysosumia tällä vuosituhannella.

Levyn kansivalokuva kertoo tekstien maailmasta enemmän kuin sata riimiä.

Tässä henkilökohtaisessa rinnakkaistodellisuudessa Gallagher on palannut Manchesterin Burnagen kaupunginosassa sijainneen nuoruuden huoneensa ikkunan ääreen haaveilemaan paremmasta elämästä.

Paremmasta elämästä, tämä maailmankansalainen ja monimiljonääri?

Paperilla moinen näyttää kieltämättä lattealta. Gallagher on kuitenkin muokannut jo vuosia käänteisestä nostalgiasta omannäköistään taiteenlajia.

Onko kyse ikääntyneestä tähdestä, joka katselee haikeana nuoruutensa viattomuuteen – vai nuoresta lähiökollista, joka haluaa karata kauas kirkkaampiin valoihin?

Vastauksella ei ole suurta merkitystä. Gallagherin tekstit ja tunnelmat toimivat saumattomasti molempiin suuntiin.