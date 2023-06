Uusi toimitusjohtaja Teea Hyytiä on työskennellyt aiemmin pitkään Jarowski Finland -yhtiössä.

Televisio-ohjelmia ja elokuvia tuottava Aurora Studios on vaihtanut toimitusjohtajaa kasvua hakiessaan.

Uudeksi vetäjäksi on palkattu Teea Hyytiä, joka on Suomen kokeneimpia elokuva- ja televisiotuottajia. Hän on toiminut aiemmin toimitusjohtajana Jarowski Finland -tuotantotalossa, jossa on valmistettu muun muassa Maria Kallio, Nyrkki ja Onnela -sarjoja sekä Onneli ja Anneli -elokuvia.

Edellinen toimitusjohtaja, aiemmin muun muassa Suomen elokuvasäätiössä työskennellyt Petri Kemppinen on siirtynyt toisiin tehtäviin Auroran sisällä.

Aurora Studios, jonka tytäryhtiöitä ovat tuotantoyhtiö Helsinki-filmi ja levitysyhtiö Cinemanse, pyrkii nousemaan eurooppalaisittain merkittäväksi tuotantotaloksi.

Aurora Studiosin omistavat mediakonserni Otava, sijoittajat Ari Tolppanen ja Ari Lahti sekä toimiva johto.

Yhtiö hallinnoi myös yli 10 miljoonan euron vaikuttavuusrahastoa, joka sijoittaa myös ulkomaisiin hankkeisiin, joissa on merkittävää suomalainen osuus. Näihin tuotantoihin kuuluu tekeillä oleva, Tove Janssonin kirjaan perustuva Summerbook, jossa näyttelee Glenn Close.