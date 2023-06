Toimittaja Miska Rantanen on ollut ideoimassa 2 500 nimeä eri puolille Helsinkiä. Kustinpolku ja Olavi Virran katu ilahduttavat, Lenininpuiston nimen vaihtaminen kielii Rantasen mielestä historiattomuudesta.

Miska Rantanen on ylpeä esimerkiksi Bensa-asemankujan nimestä Etelä-Haagassa. ”Kyltti on tietääkseni jo kerran varastettu”, hän sanoo.

HS:n kulttuuritoimituksen Miska Rantanen on ollut mukana paikannimiä ja asemakaavanimistöä Helsinkiin suunnittelevassa asiantuntijaelimessä 26 vuotta. Tuona aikana hän on ollut mukana tekemässä noin 2 500 nimiesitystä eri puolille kaupunkia.

Nyt hänet palkittiin Helsinki-mitalilla työstään nimistötoimikunnassa.

Palkintoperusteluissa Rantasta kiitetään muun muassa humoristisesta ja nasevasta tyylistä ja syvällisestä historian ymmärryksestä.

Oivalluksia on syntynyt. Postipuistossa on käytetty kadun nimessä sananmuunnosta. Siellä on pääväylänä Kustinpolku.

Liian kepeäksi ei kuitenkaan voi Rantasen mukaan heittäytyä.

”Nimien antaminen kaduille on hommaa, jossa pitää olla kieli keskellä suuta ja muistaa, että nimistössä kvartaali tarkoittaa 250 vuotta.”

Rantanen on tyytyväinen siihen, että hän on saanut tuoreistettua nimenantoperiaatteita. Toimikunnassa ei enää ehdoteta raitteja, kuten vielä 2000-luvun alussa.

Raitit eivät kuulu kaupunkiin, kujat kuuluvat. Se on Rantasen periaate.

Tuoretta mitalistia ilahduttaa myös Hermanninranta, jonne on tulossa 1950-luvun äänilevysanastoa ja muun muassa Laila Kinnusen ja Olavi Virran kadut.

Sen sijaan kaavailu muuttaa Lenininpuiston nimi ei saa Rantaselta ymmärrystä.

”Se kielii tietynlaisesta historiattomuudesta. Lenin on ollut osa Suomen historiaa hyvässä ja pahassa. Lenin on muistutus Suomen itsenäistymisen alkuajoista, YYA-sopimuksesta ja notkeasta selkärangasta.”

Nimistötoimikunta on antanut asiasta lausunnon, jossa se suhtautuu kielteisesti puiston nimen muuttamiseen.

” ”Lenin on ollut osa Suomen historiaa hyvässä ja pahassa.”

Rantanen ajattelee, että äkkiväärät nimenvaihdot kuuluvat pikemminkin diktatuureihin.

”Kun tulee uusi regiimi ja hallitsija, hänen kunniakseen vaihdetaan kadunnimet. Se on sitä, mitä esimerkiksi Itä-Euroopassa tehtiin neuvostomiehityksen alettua toisen maailmansodan jälkeen.”

Rantasen mielestä historian kerrosten pitää näkyä.

”Nimistö on osa kaupungin ja kaupunkilaisten muistia. Töölön kylä on ollut asiakirjoissa 1500-luvulta asti ja se on kartalla edelleen Töölö. Se luo pysyvyyttä”, tuore Helsinki-mitalisti toteaa.

Helsingin kaupunki jakoi kymmenen kultaista Helsinki-mitalia.

Kaupungin korkeimman tunnustuksen saivat myös galleristi Ilona Anhava, valokuvaaja-videotaiteilija Elina Brotherus, yrittäjä Raoul Grünstein, kiinteistökehittäjä Kari Helin, Ylen toimittaja Antti Kuronen, Valtiokonttorin pääjohtaja Timo Laitinen, jalkapallovalmentaja Marianne Miettinen, kelloseppä Stepan Sarpaneva, ja perhetoiminnan koordinaattori Hannele Siro.

Mitalien myöntämisestä päätti Helsingin kaupunginhallitus.

Helsinki-päivänä jaettiin lisäksi professori Craig Primmerille tiedepalkinto, laulaja Maija Vilkkumaalle kulttuuripalkinto sekä vuoden taiteilijapalkinnot Anna Brotkinille, Ima Iduozeelle ja Sonja Salomäelle. Vuoden helsinkiläisurheilijaksi nimettiin Viivi Lehikoinen.