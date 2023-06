Rammsteinin solistiin Till Lindemanniin kohdistuneet raskaat syytökset sekä yhtyeen järjestämien fanijuhlien kritiikki ovat puhuttaneet laajasti Vilnan-konsertista lähtien. Keskustelu voi olla merkittävä askel alalla, joka on toistaiseksi säästynyt syvällisemmältä Me too -ajan itsereflektiolta.

Saksalaiseen Rammstein-yhtyeeseen sosiaalisessa mediassa kohdistuneet syytökset ovat käynnistäneet keskustelun, jonka lonkerot ulottuvat rockmusiikin sukupuolirooleihin, ulkonäkönormeihin ja fanikulttuuriin. Bild-lehden mukaan uusia syytöksiä yhtyeen solistin, Till Lindemannin seksuaalisista väärinkäytöksistä nousee esiin nyt miltei päivittäin.

Yhtyeen yhteistyökumppanit ja kiertuejärjestelyt ovat reagoineet väitteisiin nopeasti, ja tapaus on pysytellyt mediassa pinnalla.

Kohu alkoi 25. toukokuuta, kun Rammsteinin Euroopan-kiertueen avauskonserttiin Vilnassa osallistunut 24-vuotias Shelby Lynn julkaisi sarjan syytöksiä sosiaalisessa mediassa. Hän väitti tulleensa huumatuksi yhtyeen järjestämissä yksityistilaisuuksissa ennen ja jälkeen konsertin.

Lynn väitti solisti Till Lindemannin terästäneen hänen juomansa ja reagoineen vihaisesti seksistä kieltäytymiseen. Lynnin mukaan Lindemann ei kuitenkaan koskenut häneen fyysisesti.

Liettuan poliisi käynnisti tapauksesta esitutkinnan, joka päättyi Bild-lehden mukaan lausuntojen ja muiden todisteiden puutteeseen. Poliisi ei aio aloittaa asiasta rikostutkintaa. Poliisin päätös vaatii vielä yleisen syyttäjän hyväksynnän.

Rammstein on tiedotteissaan kiistänyt siihen kohdistuvat väitteet ja kertonut ottavansa syytökset erittäin vakavasti. Yhtye ei ole antanut aiheesta kommentteja medialle.

Saksalaislehti Der Spiegelin mukaan vaikuttaa siltä, että vastuu kriisiviestinnästä on sälytetty vastaavia tapauksia tunteville ”tähtilakimiehille”. Lindemannin palkkaamat Simon Bergmann ja Christian Schertz ovat ilmoittaneet ryhtyvänsä oikeustoimiin syytöksiä esittäneitä naisia vastaan. Lausunnossaan lakimiehet ilmoittavat syytösten olevan ”poikkeuksetta paikkaansa pitämättömiä”.

Huumaussyytöksiä ensimmäisenä julkaissut Lynn kertoi yhtyeen etsivän nuoria naisfaneja lavan edessä sijaitsevalle ”nollariville” sekä rajattuihin fanijuhliin erityisen ”casting directorin” välityksellä. Nyttemmin kohun seurauksena irtisanottu assistentti Alena Makeeva lähestyi naisia esimerkiksi näiden Instagram-profiilien perusteella ja kutsui heidät jatkojuhlia varten luotuun Whatsapp-ryhmään.

Der Spiegelin tietojen mukaan Makeeva on aiemmin värvännyt nuoria naisia myös yhdysvaltalaisrokkari Marilyn Mansonin yksityisiin juhliin. Useat naiset ovat syyttäneet myös Mansonia seksuaalisesta väkivallasta. Manson on kiistänyt syytökset ja voitti äskettäin aiheesta käydyn oikeuskiistan.

Lynnin jälkeen useat muut naiset ovat kertoneet vastaavasta rekrytoinnista Rammsteinin ”nollariviin”, myös Suomessa. Saksan yleisradioyhtiö NDR:lle ja Süddeutsche Zeitung -lehdelle raportoineiden naisten mukaan heitä on värvätty keikoilla harrastamaan seksiä yhtyeen solistin, Till Lindemannin kanssa.

Saksalaislehti Welt Am Sonntag kertoo saaneensa yhteydenottoja Rammsteinin yksityisjuhlien väärinkäytöksistä jo kesäkuussa 2022. Lehdelle puhunut fani kertoo myös epäilevänsä tulleensa huumatuksi.

Perjantaina 9. kesäkuuta saksalaislehti der Spiegel julkaisi laajan jutun, johon se on haastatellut noin tusinaa Rammsteinin yksityisiin fanitilaisuuksiin rekrytoitua nuorta naista. Naiset kertovat Makeevan lähestyneen heitä sosiaalisessa mediassa. Ohjeistettu pukukoodi on ollut tiukka: seksikäs ja värikäs cocktail- tai kukkamekko. Iältään kutsutut naiset ovat olleet parikymppisiä.

Tarkkaa syytä kutsuille ei ole annettu, vaan puhe on ollut tanssimisesta ja juhlimisesta sekä back stage -vierailuista.

Spiegelin haastattelemat naiset kertovat, että jo rekrytoiduista naisista osa valikoitiin vielä ennakkojuhliin ja yksityistapaamisiin ulkonäön perusteella. Ennen yksityistilaisuuksia naisten kännykät kerättiin pois.

Useampi haastateltu kertoo muistin pätkimisestä ja sekavuudesta vain muutaman alkoholiannoksen jälkeen. Moni naisista, joiden henkilöllisyys on lehden tiedossa, kertoo päätyneensä harrastamaan seksiä Till Lindemannin kanssa. He eivät kerro muistavansa, miten tilanteeseen päädyttiin. Yksi haastateltavista sanoo heränneensä siihen, että Lindemann makasi hänen päällään.

”Kun hän huomasi, että olen hereillä, hän kysyi, pitäisikö hänen lopettaa. Mutta en edes tiennyt, mistä lopettamisessa oli kyse”, haastateltava kertoo.

Toinen haastateltava kertoo kieltäytyneensä yhdynnästä Lindemannin kanssa yhdyntäkipua aiheuttavan sairautensa takia. Nainen kertoo kuitenkin lopulta päätyneensä yhdyntään, josta aiheutui hänelle laajaa verenvuotoa.

Suomessa Rammsteinin keikkajärjestäjä sekä yksityisen jatkotilaisuuden paikkana toukokuussa toiminut The Riff -baari kertovat, etteivät ole kuulleet tai havainneet mitään epäilyttävää.

Yhtye jatkoi kiertuettaan viime keskiviikkona Saksassa Münchenin olympiastadionilla. Saksassa se esiintyy neljässä loppuunmyydyssä konsertissa, joiden yhteenlaskettu yleisömäärä on jopa 250 000.Saksalaismedian mukaan ainakin osa faneista olisi pyrkinyt palauttamaan konserttilippujaan.

Syytösten aalto sai alkunsa Rammsteinin Vilnan-konsertista 25. toukokuuta.

Yhä merkittävämmäksi paisunut tapahtumasarja antaa viitteitä siitä, että rockmusiikin kaipaama Me too -sysäys olisi viimein tapahtumassa. Valtavirtarockissa genren alkuajoista asti vallinnut bändärikulttuuri, jossa tyypillisesti miesartistit haalivat nuoria naisfaneja takahuoneisiinsa, näyttäytyy nykyvalossa helposti ummehtuneena.

Rockmusiikki on aina tihkunut seksiä, vaaraa ja kapinaa. Etenkin 1960-luvulla se onnistui tiivistämään teini-iän kokemuksen tavalla, johon mikään sitä ennen ei ollut kyennyt. Rock ruumiillisti yhteiskunnan muutoksen sotamoraalista kohti vapauden kauhua. Se edisti seksuaalisen kontrollin hälvenemistä ja nuorten jalansijaa kuluttajina. Samalla se synnytti estetiikan, jossa nuoruus on ikuista ja kuolemallakin voi leikkiä.

Asetelma, jossa miehet kanavoivat seksuaalienergiaa kitarasooloihin, ja naiset kirkuvat katsomossa on stereotyyppisyydessään jo nostalginen. Silti se vaikuttaa genren kulttuurissa yhä.

Rammsteinin vulgaari kujeilu, jonka viehätysvoima perustuu sovinnaisuuden ylittämiseen, särkyy heti, kun hirveyksistä tulee totta.

Saksan kulttuuriministeri Claudia Roth on kohun seurauksena peräänkuuluttanut turvallisempia konsertteja nuorille naisille. Hän kehuu kokemuksistaan kertoneita naisia rohkeiksi ja tuomitsee heihin sosiaalisessa mediassa kohdistuneet aggressiiviset reaktiot.

”Patriarkaaliselle machoilulle ja seksuaaliselle ahdistelulle ei ole enää sijaa musiikkiteollisuudessa, taiteessa ja kulttuurissa tai missään muuallakaan”, Roth kommentoi Welt -lehdelle.

Saksalaisen Bild-lehden mukaan Münchenin keikkojen jatkobileet on kohun seurauksena peruttu ja ”nollarivi” poistettu käytöstä. Alueelle on perustettu häirintäyhdyshenkilön teltta. Yhtye on myös poistanut setistään saksalaisten seksiturismia käsittelevän Pussy-kappaleen sekä kappaleen aikana nähdyn ”penistykin”, josta Lindemann suihkutti yleisön päälle valkoista vaahtoa.

Bildin raportissa Münchenin avauskonsertista kerrotaan myös, ettei Lindemann aiemmasta poiketen enää poistunut lavan alla sijaitsevaan huoneeseen kappaleiden välillä. ”Nollariviin” rekrytoidut naiset ovat kertoneet muun muassa Der Spiegel -lehdelle, että Lindemann olisi harrastanut seksiä lavan alla sijaitsevassa kopissa jopa keikkojen aikana.

Paikallisviranomaiset ovat kieltäneet jatkojen järjestämisen heinäkuussa Berliinin olympiastadionilla nähtävän Rammsteinin keikan jälkeen.

Syytösten tultua julki moni toimija on vetäytynyt yhteistyöstä Rammsteinin kanssa.

Esimerkiksi Rossmann-tavarataloketjun kerrotaan vetäneen valikoimistaan yhtyeen brändihajuvedet (Pussy, Sex ja Cocaine). Till Lindemannin väkivaltaisia seksirunoja julkaissut Kiepenheuer & Witsch -kustantamo ilmoitti irtisanovansa yhteistyön laulajan kanssa. Niin ikään yhtyeen virallinen kiertuetuotteiden myyjä ilmoitti sosiaalisessa mediassa, ettei kiertueen tulevilla keikoilla enää nähdä pop up -myyntipisteitä.

Till Lindemannin esiintymisissä tyypillistä on seksuaalisella kuvastolla leikittely.

Vuonna 1994 perustettu Rammstein on Saksan musiikkihistorian toiseksi eniten levyjä myynyt rockyhtye. Se edustaa 1990-luvun Saksassa kehittynyttä Neue Deutsche Härte -suuntausta, jossa saksankielinen raskas rock sekoittuu industrial-vivahteisiin ja konemusiikin äänimaailmaan.

Rammstein on tunnettu provokatiivisista sanoituksistaan, joissa se usein käsittelee tabuaiheita. Kappaleillaan yhtye on viitannut muun muassa pedofiliaan, insestiin, kannibalismiin, nekrofiliaan ja seksiturismiin. Monet kappaleista perustuvat todellisuuteen, kuten saksalaisesta kannibaalista kertova Mein Teil ja yhtyeen nimenkin inspiroinut vuoden 1988 Ramsteinin lentonäytösonnettomuudesta kertova Rammstein.

Vuonna 2001 julkaistun Mutter-studioalbumin kappaleella Links 2-3-4 Rammstein kumosi huhut siitä, että se kannattaisi uusnatsismia.

Yhtye on tunnettu spektaakkelimaisista esiintymisistään, joissa se hyödyntää pyrotekniikkaa ja seksuaalisista fetisseistä ammentava kuvastoa. Tavaramerkinomaisia ovat erilaiset liekinheittimet, kipinöivät vaatekappaleet ja palavat mikrofonit. Vuonna 1996 yhtyeen konsertissa loukkaantui muutamia ihmisiä, kun palava lauta putosi kolmen metrin korkeudesta yleisön sekaan.

Maailmanlaajuinen kulttuurialan seksuaalista häirintää esiin tuonut Me too -liike ei ole toistaiseksi pyyhkäissyt musiikkialan lävitse samalla voimalla kuin se järisytti elokuva-alaa.

Der Spiegel -lehti esittää artikkelissaan, että Rammsteiniin kohdistuva syytösvyyhti voisi olla rockmusiikin Harvey Weinstein -tapaus.

Elokuvamoguli Weinsteinin mittavat seksuaalirikokset tulivat tietoon lokakuussa 2017, kun kymmenet Weinsteinin uhreiksi joutuneet naiset raportoivat teoista The New York Times- ja The New Yorker-lehdille. Tapaus toimi osaltaan alkusysäyksenä elokuva-alan seksuaalista vallankäyttöä kyseenalaistaneelle liikehdinnälle, jota voidaan luonnehtia historialliseksi.