Yleensä nautin popmusiikissa päättömästä sekoilusta, mutta jopa minun oli vaikea päästä Foo Fightersin kyytiin Medicine At Midnight -albumilla (2021) ja sitä seuranneella livelevyllä. Jälkimmäisellä kuultiin esimerkiksi Bee Gees -covereita, joiden elinkaari oli nautittu puolessatoista minuutissa: järkytyksestä naurun kautta kyllästymiseen.

Dave Grohlin johtaman Foo Fightersin jo tovin jatkunut musiikillinen syöksykierre kopsahti surkeaan ja syvään kuoppaan keväällä 2022, kun yhtyeen rumpali Taylor Hawkins kuoli kesken Medicine At Midnightia seuranneen kiertueen. Hawkinsilla alkoi olla jo pahoja vaikeuksia rockbändin arjen kanssa. Ruumiinavauksessa hänestä löytyi jäämiä kymmenestä eri huume- ja lääkeaineesta.

Hirveää mutta totta: kuolema herätti yhtyeen eloon. Ensimmäisellä Hawkinsin jälkeisellä Foo Fighters -albumilla yhtye palaa alkuun ja leipälajinsa pariin. Pakon sanelemana ja surun kautta. Siinä ei ole tosin Grohlille mitään uutta.

Foo Fightersin radioon sopiva rocksointi syntyy Grohlin kompressoidusta karjuntalaulusta ja isosta stadionluokan bändisoitosta. Näiden yhdistelmä saattaa ihmisiä intensiiviseen tilaan, jossa pumpataan rautaa salilla ja ollaan valmiita ottamaan tatuointeja, joita kadutaan myöhemmin. Se on voimapoppia rockin raameissa.

Jos Medicine At Midnight ja sitä seuranneet sivuhäröilyt vaikuttivat siltä, että Grohl kuvitteli elämän rajattomasti tuhlattavaksi resurssiksi ennen auringonpimennystä, niin But Here We Are ymmärtää rajallisuuden. Grohlin äänessä on taas vimmaa, joka syntyy rajojen puristuksissa. Pian Hawkinsin kuoleman jälkeen myös Grohlin äiti menehtyi. Näennäisen tyhjä valkoinen kansi puhuu tilasta, joka on liian suuri käsittää.

Grohl on soittanut levylle rummut itse. Nyt bändi on ilmoittanut pestanneensa Josh Freesen rumpuihin.

Foo Fighters ei tee uudella albumilla suuria urotekoja, ainoastaan palaa ruotuun. Fanit voivat tunnistaa yhtyeen aiemmista hittikappaleista tutut voimapopin sointukierrot. Yhtye on tehnyt surusta peruskoneiston polttoainetta. Erityisesti Rescued, Under You ja But Here We Are ovat yhtyeen tuttua melodista perusrokkia. Näistä katarttinen Under You soi kuin Foo Fightersin säröisenä tribuuttina Dinosaur Jr.:lle.

Lyyrisesti Foo Fighters ei ole koskaan vaatinut kuuntelijoiltaan keskittymistä tai tarjonnut oivaltamisen riemua, mutta Grohl osaa karjua sanoja niin, että ne tuntuvat varmasti monille merkityksellisiltä.

Kuolema, surutyö ja ikävä puskevat esiin primitiivisen kuuloisesti pitkin levyn kappaleita. ”I’ve been hearing voices / None of them are you”, Grohl laulaa esimerkiksi kappaleessa Hearing Voices.

Albumin otsikon voi lukea kommenttina myös siitä, miten Foo Fighters alkoi. Debyyttialbumi vuonna 1995 oli Grohlin Nirvanan jälkeinen soololevy Kurt Cobainin kuoleman jälkijäristyksissä, yhtä lailla surun keskellä syntynyt. Mutta tässä sitä ollaan, taas tekemässä levyä surusta.

Albumin kaksi viimeistä kappaletta ovat sen hienoimmat ja jopa onnistuvat yllättämään. Ne yltävät rikkomaan perusrockin kaavaa ja viimeistelevät Grohlin jäähyväiset.

Kymmenminuuttinen The Teacher on saanut nimensä Grohlin äidin ammatin mukaan. Kappaleessa Grohl anelee: ”Show me how to say goodbye”, ja se on aidosti koskettavaa. Progemaisen moniosainen sävellys säilyttää intensiteetin koko kestonsa ajan. Lopulta mittarit menevät punaiselle ja kappale säröytyy täysin Grohlin huutaessa jäähyväisiään.

Päätösbiisi Rest pelaa kontrastilla suoraviivaisen runttauksen sijaan. Grohl malttaa laulaa hiljaa, kun hän toivottaa läheisilleen lepoa.

Kovin ihmeellistä musiikkia Foo Fighters ei edelleenkään tee, mutta sillä on paikkansa instituutiona ja rockin perinteen jatkajana. Tämän ikäiseltä ja rutinoituneelta yhtyeeltä But Here We Are on selkeä tason nosto. Onhan se kamalaa, mutta valitettavan usein tragedia tekee taiteelle hyvää.