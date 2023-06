Tähtikirkas yö -elokuvassa koetaan kohtalon hetkiä kuuman Toscanan maaseudulla.

Runollinen italialaiselokuva Tähtikirkas yö (La notte di San Lorenzo) näyttää toisenlaisen sotamaiseman kuin Pohjolan harmaissa kinoksissa väijymisen. Elokuvassa koetaan kohtalon hetkiä kuuman Toscanan maaseudulla. Paolo ja Vittorio Tavianin ohjaama draama on kerrottu pienen tytön näkökulmasta.

Eletään elokuuta 1945, ja San Lorenzon kylän asukkaat saavat tietää natsien kostoiskun uhkaavan. He lähtevät joukkopakoon ja kuulevat kaukaa, kun omat kodit räjähtävät. Alkaa epätoivoinen matka, jonka aikana ryhmädynamiikka aaltoilee ja eritaustaiset ihmiset kohtaavat uudella tavalla.

Tavianien elokuva on taiteellinen ja paikoin pakahduttava. Toista maailmansotaa katsellaan 1980-luvulta käsin ja käsitellään sen traumaa. Sota on ohi hetken kuluttua, mutta turhia kuolemia ehtii tulla.

Mukana on hengästyttävä määrä eri-ikäisiä ihmisiä, joiden tarinoista nähdään sirpaleita takaumien myötä. Sodan keskellä arvoasteikot unohtuvat ja ihmisyys paljastuu. Kaikkea värittää pelko ja avuttomuus.

Lapsen luonnetta kuvataan poikkeuksellisella tavalla. Voiko sotaretki olla jännittävä seikkailu? Millaisen filtterin läpi lapsi muistaa veriset käänteet? Mukana on viittauksia antiikin Kreikkaan ja raakuuksien karnevalisointiin.

Runollinen sotaelokuva Tähtikirkas yö on tragikomiikkaa kukkeimmillaan.

Tavianin veljekset ovat kotoisin Toscanan maaseudulta, ja lapsina he joutuivat pakenemaan natseja kotikylästään. He innostuivat neorealistisesta elokuvasta ohjaaja Roberto Rossellinin myötä, ja myös tämä elokuva kuuluu tähän samaan lajityyppiin. Elokuva palkittiin Cannesissa tuomariston palkinnolla.

Elokuvassa nähdään raju kirkkopommituskohtaus, joka perustuu tositapahtumiin. Tavianin veljesten kotikylässä San Miniatossa kirkko oli täynnä ihmisiä, kun tuhoisa räjähdys sota-aikoina tapahtui.

Elokuvassa saksalaiset ovat pommittajina, mutta vasta kaksi vuosikymmentä elokuvan valmistumisen jälkeen selvisi, että kohtalokas pommi itse asiassa kuului amerikkalaisille ja koko hirmuinen tapahtuma oli pelkkä vahinko.

Satumainen ote, ylinäytteleminen ja helteiset julmuudet luovat joka tapauksessa uniikin elokuvakokemuksen. (107)

Tähtikirkas yö (1982), la 10.6. Teema & Fem klo 21.05, Sotaklassikko ★★★★

Historia ei ole vain heteroiden

Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen historiaa luotaava The Book of Queer -sarja hersyy karnevalistista huumoria.

Mona Lisan ja Viimeisen ehtoollisen maalari Leonardo Da Vinci oli homo. Niin oli myös kollega Michelangelo sekä jotkut Rooman keisareista.

Englannin, Irlannin ja Skotlannin kuningas Jaakko I (1566–1625) pani toimeen uuden englanninkielisen raamatunkäännöksen, johon monet vanhoilliset kristityt tukeutuvat yhä. Siinä sivussa hän rakastui nuoriin miehiin.

Ja – tässä kohtaa amerikkalaisen The Book of Queer -sarjan (2022) joissakin kotikatsomoissa arvatenkin kakistellaan hampurilaisia – villissä lännessä ei oltu rakkauden ja rakastelun suhteen järin tarkkoja sukupuolesta. Trans-väkeäkin preerioilta löytyi, kuinkas muuten? Myös presidentti Franklin Rooseveltin vaimo Eleanor rakasti naista.

Queer-historiaan erikoistuneen tutkijan Eric Cervinin toimittama sarja nostaa viidessä jaksossa esiin historian vähemmän tai enemmän tunnettuja LGBTQ+-hahmoja. Värikäs, karnevalistista huumoria hersyvä sarja istuu mainiosti Pride-kuukauteen. Alkutekstit huomauttavat, että vaikka tekijät ovat ottaneet leikkisän asenteen, ovat kertojan ja asiantuntijoiden kommentit tosia.

The Book of Queer -sarjan tekijät käsittelevät queer-historiaa leikkisästi. Lesboksen saaren runoilijasta Sapfosta kerrotaan rintaliivien avulla.

Heteronormista poikkeavat ihmiset ovat olleet diktaattorien ja muiden hirmuhallitsijoiden perinteisiä vainon kohteita, niin kuin vähemmistöiksi mielletyt ihmiset usein.

The Book of Queer -sarjan mukaan maailmassa on 69 maata, joissa ”sodomia” on kriminalisoitu. Jostain syystä punaista merkkiä ei kumminkaan lätkäistä esimerkiksi Putinin Venäjän ylle.

Totta kai sarja kertoo ainakin eurooppalaisittain yleisestikin tunnettuja asioita. Niin kuin sen, että käsitteellä ”lesbo” on juurensa kreikkalaisella Lesboksen saarella ja naisia rakastaneessa runoilija Sapfossa.

The Book of Queer, la 10.6. TlC klo 21.00.