Carlina ”Netty” White sai 23-vuotiaana tietää oletetun äitinsä kidnapanneen hänet sairaalasta.

Kaikki ei ollut niin kuin Nejdra Nancelle oli uskoteltu. Hänen syntymätodistustaan ei löytynyt, äiti pahoinpiteli häntä, eikä hän edes näyttänyt äidiltään.

Silti kukaan ei olisi voinut uskoa, millainen vyyhti tapahtumista alkoi paljastua. Nejdra Nance olikin oikealta nimeltään Carlina White.

Hänestä kertova elokuva Abducted: The Carlina White Story on toteutukseltaan puuduttava, mutta taustalla on järkyttävä tositarina.

Vuonna 1987 tuoreet vanhemmat Joy White ja Carl Tyson olivat kiiruhtaneet sairaalaan 19 päivän ikäisen lapsensa Carlinan korkean kuumeen takia New Yorkissa. Hoitajaksi pukeutunut nainen lohdutti heitä.

”Epäilykseni heräsivät, koska hänellä ei ollut nimikylttiä. Mutta hän osasi neuvoa meidät oikeaan paikkaan, ja olimme huolissamme Carlinasta”, Tyson kertoi New York Postille.

Joy White ei voinut uskoa korviaan, kun sai kuulla kadonneen lapsensa löytyneen.

Whiten ja Tysonin piti käydä kotona, mutta kun äiti saapui uudelleen sairaalaan aamulla, hän sai kuulla lapsensa kadonneen. Surun murtamat vanhemmat haastoivat kaupungin ja sairaalan oikeuteen ja saivat tietojen mukaan 700 000 euroa sovittelurahaa. Se laitettiin Carlina Whiten nimellä perustettuun rahastoon, ja summa oli tarkoitus luovuttaa hänelle 21-vuotissyntymäpäivänä, jos hän löytyisi.

Vanhempien välit kylmenivät, mutta toivo Carlinan löytämisestä ei koskaan himmennyt.

”Uskoin aina sisimmässäni, että hän etsisi minut käsiinsä ja löytäisi minut”, äiti kertoi ABC Newsille.

Samaan aikaan Ann Pettway kasvatti Nejdra Nanceksi nimeämäänsä lasta omanaan. Kukaan Pettwayn tutuista ei osannut epäillä petosta, sillä hän oli heille aiemmin kertonut olevansa raskaana.

Nance tuli itse raskaana lukioikäisenä ja ihmetteli, miksei löytänyt syntymätodistustaan lapsensa vakuutusta varten. Lopulta Pettway tunnusti, ettei ollut Nancen oma äiti. Hän selitti, että biologinen äiti oli hylännyt tämän. Nance järkyttyi tiedosta ja alkoi ottaa etäisyyttä kasvattiäitiinsä.

Nance teininä serkkunsa kanssa.

Vuosia myöhemmin 23-vuotiaana hän sai selville olevansa sairaalasta aikanaan kidnapattu lapsi, Carlina White.

Ensimmäinen tapaaminen biologisten vanhempien kanssa sujui kuoppaisesti. Joy Whiten kanssa oli helpompaa, mutta Nancella oli vaikeuksia tulla toimeen isänsä Carl Tysonin kanssa. Nance kieltäytyi kivahtaen, kun isä yritti maksaa hänen kampaajakäyntinsä ja sanoi New York Magazinen mukaan, ettei ole ostettavissa.

”En halua sanoa hänestä mitään. Mutta hänen asenteensa... olen rehellinen: jos tuo nuori nainen ei olisi tyttäreni, hän olisi joutanut ulos autostani aikoja sitten”, isä tunnusti lehdelle.

Riitaa tuli myös siitä, kun Nance sai tietää vanhempiensa käyttäneen hänen rahastorahansa. Mediasirkus kasvoi, eikä Nance tiennyt, mitä ajatella ja miten suhtautua vanhempiinsa. Hän vetäytyi tyttärensä Samanin kanssa rauhalliseen paikkaan.

Pettway antoi itsensä ilmi, tunnusti kidnappauksen ja sai 12 vuoden tuomion 2012. Nance vaihtoi laillisen nimensä Carlina Whiteksi, mutta halusi käyttää kutsumanimenä Nettyä, jonka hän itse keksi itselleen. Vuonna 2014 hän kertoi The Mirrorille olevansa vielä tekemisissä niin Pettwayn kuin biologisten vanhempiensa kanssa.

”Nyt minulla on kaksi äitiä ja kaksi isää ja elämäni on rikkaampaa sen ansiosta. Jos pitäisin sisälläni kaikkea vihaa”, kärsisin siitä vain itse ja se estäisi minua elämästä.

Julistemestari ei hyydy

Graafikko Erik Bruun tunnetaan muun muassa Suomen luonnonsuojeluliiton norppalogosta – ja monista muista julisteista.

Suomen tunnetuimpiin ja tuotteliaimpiin graafikoihin lukeutuva Erik Bruun on mies, joka tohtori Jenni Haukion mukaan vertautuu kulttuurisessa merkittävyydessään Tove Janssoniin tai Kolin kansallismaisemiin.

Bruunin kädenjälki on tuttu useimmille suomalaisille yli sukupolvirajojen. Sisustuselementeiksi nykyään kelpaavat Jaffa-julisteet, Suomen luonnonsuojeluliiton norppalogo tai vaikka markka-ajan seteleitä – kaikki ovat lähtöisin Bruunin käsistä. Ja nimenomaan käsistä, sillä Bruun ei omien sanojensa mukaan ole turvautunut tietokoneisiin koko pitkän uransa aikana kertaakaan.

Korkea ikä ei ole saanut Bruunia eläkkeelle. Toki työskentely on muuttunut: toinen silmä näkee huonommin, eikä ideointikykykään ole entisensä.

”Mut kun työ on harrastus, ei sitä voi lopettaa”, Bruun sanoo Ville Lipiäisen lämminhenkisessä dokumentissa Erik Bruun – vielä yksi työ (2023).

Lyhytdokumentti seuraa 96-vuotiaan Bruunin valmistautumista näyttelyyn, jota varten syntyy jälleen uusi juliste.

Ohjelmassa seurataan 96-vuotiaan Bruunin valmistautumista jälleen yhteen näyttelyyn. Sitä varten pitäisi tehdä tietysti uusi juliste. Idea kypsyy hitaasti mutta varmasti.

Oivallinen lyhytdokumentti esittelee runsaasti Bruunin taidetta, mutta antaa sopivasti tilaa myös huumorintajuisen mestarin ajatuksille ja tarinoinnille.

Bruunin poika Erik muistaa nuoruusvuosiltaan erityisesti isän pitkän yhteistyön Hartwallin kanssa.

”Saimme joka toinen viikko pari kolme korillista Jaffaa”, Erik kertoo.

