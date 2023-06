Isot kansainväliset artistinimet Black Eyed Peasista Take Thatiin ovat peruneet kesän esiintymisensä Kalle Keskisen johtaman Loud ’n Live Promotionsin järjestämissä tapahtumissa. Keskinen kiistää yhteyden peruutusten välillä.

Tunnettujen esiintyjen Suomi-konsertteja on peruuntunut. Kuvassa Black Eyed Peas, promoottori Kalle Keskinen ja Take That.

Useat kansainväliset artistinimet ovat peruneet esiintymisensä Kalle Keskisen johtaman Loud ’n Live Promotionsin järjestämistä musiikkitapahtumista, osa aivan esiintymisten kynnyksellä.

Kaarinassa tänä perjantaina ja lauantaina käynnissä olevalta Saaristo-festivaalilta peruttiin kaksi kolmesta ulkomaisesta esiintyjästä, ruotsalaisyhtye Icona pop sekä brittilaulaja John Newman. Festivaali ilmoitti peruutuksista keskiviikkona, kaksi päivää ennen tapahtuman alkua. Festivaali kiinnitti korvaavaksi esiintyjäksi suomalaisen iskelmäkaksikon, Matin ja Tepon.

Alkuperäiset esiintyjänimet ovat artistiprofiililtaan räikeän erilaisia verrattuna Mattiin ja Teppoon.

”Niin huvittavalta kuin se kuulostaakin, yleisö sai mitä tilasi”, Keskinen sanoo.

Hänen mukaansa Matti ja Teppo olivat viime vuoden festivaalin toivotuin esiintyjä. Keskinen sanoo, että heidän kiinnittämisensä Saaristo-festivaaleille kannatti, koska kaksikolla ei ole tänä kesänä tiedossa muita esiintymisiä Varsinais-Suomen alueella.

” Matti ja Teppo olivat viime vuoden festivaalin toivotuin esiintyjä.

Kesäkuussa ensimmäistä kertaa järjestettävä ja niin ikään Loud ’n Live Promotionsin järjestämä Radio Nova -festivaali ilmoitti aiemmin tällä viikolla yhdysvaltalaisen Black Eyed Peasin peruvan esiintymisensä. Samalta festivaalilta oli jo peruttu yhdysvaltalaisartisti Jason Derulon esiintyminen. Lisäksi touko–kesäkuun vaihteessa peruttiin yrityksen Helsingin Kaisaniemessä järjestettäväksi ilmoitetut Take Thatin ja Liam Gallagherin keikat.

Kalle Keskinen korostaa, ettei peruutuksilla ole yhteyttä keskenään. Hänen mukaansa Saaristo-festivaalin peruutukset johtuvat esiintyjien muuttuneista aikatauluista. Black Eyed Peas taas perui Keskisen mukaan Suomen-esiintymisensä samalla, kun se vetäytyi Tanskaan suunnitellusta konsertistaan.

”Me tehtiin kaikkemme ja taisteltiin sen puolesta, että saataisiin se [Black Eyed Peas] tänne. Nostettiin palkkiota kuusinumeroinen summa. Mutta eihän se niitä kiinnosta pätkääkään, kun he keskittyvät esiintymään siellä jenkeissä.”

Korvaava esiintyjä, hollantilainen dj Armin van Buuren, saatiin Keskisen mukaan ”säkällä”.

”Se tuli meille lopulta kalliimmaksi kuin Black Eyed Peas olisi tullut.”

Keskisen mukaan kesäkuun Radio Nova -festivaalille on myyty jo 25 000 lippua. Hän uskoo, että festivaalilla on hyvät mahdollisuudet myydä loppuun.

Loud ’n Live Promotions on ollut vuoden mittaan otsikoissa talousvaikeuksiensa vuoksi. Yhtiötä haettiin konkurssiin maaliskuussa maksamattomien catering-laskujen vuoksi, mutta velka kuitattiin ja konkurssihakemus peruttiin. Myös maksamattomia Teosto-käyttömaksuja yrityksellä oli alkuvuodesta peräti 59 tapahtumasta. Teosto perui Loud ’n Liven musiikinkäyttösopimuksen, mutta palautti sen voimaan huhtikuussa yhtiön maksettua rästinsä.

”Se uutisointi oli ihan älytöntä. Ne oli pikkurahoja, meidän ja alihankkijan välisiä asioita, jotka hoidettiin”, Keskinen sanoo.

”Turha yrittää kirjoittaa tästä mitään negatiivista juttua. Meitä ei voi kaataa mikään. Rahaa kyllä on. Olen itse sijoittanut yrityksen toimintaan 1,2 miljoonaa euroa omaa rahaani ja aion jatkaa alalla vähintään 20 vuotta tästä eteenpäin.”

” ”Meitä ei voi kaataa mikään.”

Keskisen mukaan yleisö on ollut ymmärtäväistä peruutusten suhteen, ja yhtiölle on tullut niihin liittyen vain yksittäisiä kyselyjä. Festivaalien kohdalla Loud ’n Live pidättää oikeudet muutoksiin, ja Kaisaniemestä peruttujen konserttien lipuista on jo palautettu rahat ostajille.

”Onhan se todella huonoa tuuria ja epäreilua. Koronatukiakaan ei meille tullut ja silti on selvitty. Moni on ihmetellyt, että jos teiltä viedään korona-aikana bisnes, niin miten siitä voi enää jatkaa. Mutta uskon tulevaan.”

Take That perui esiintymisensä Keskisen sanojen mukaan oman keikka-aikataulunsa hektisyyden vuoksi.

”He olivat aikatauluttaneet väärin. Heillä on oma iso keikka Lontoon Hyde parkissa, niin he olisivatkin tarvinneet enemmän aikaa treenaamiseen ja tavaroiden siirtämiseen tänne.”

Liam Gallagherin keikan Loud ’n Live Promotions perui Take Thatin peruutuksen tultua sen tietoon. Ilman Take Thatin lipputuloja Gallagherin keikan kustannukset olisivat kasvaneet liian suuriksi.

Loud ’n Live Promotionsin tai In the park -tapahtuman nettisivuilla ei ole kuitenkaan tietoa Take Thatin ja Liam Gallagherin peruutuksista. Tieto tulee vastaan vasta lippukaupan sivulla.

Keskisen mukaan kyseessä on tekninen virhe.

”Yleisö saa tietonsa nykyään enimmäkseen Instagramista ja Facebookista, niin se [vanha tieto] on jäänyt sinne nettiin.”

Yksikään peruuntuneista esiintymisistä ei Keskisen mukaan horjuta Loud ’n Live Promotionsin taloutta. Taloudellisesti Kaisaniemen konserttien peruuntuminen on Keskisen mukaan yhtiölle jopa parempi, sillä se tulee keikkojen järjestämistä halvemmaksi.