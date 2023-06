Pierre Huyghen videoteoksessa (vas.) esiintyy ihmisen kouluttama apina, erakkorapu on osa toista teosta. Huyghelle on tärkeää, että teosten lopputulema ei ole hänen hallinnassa.

Ranskalainen Pierre Huyghe on aikamme merkittävimpiä taiteilijoita. Emma onnistui tuomaan maailmantähden teokset esille Espooseen – vaikka mehiläiset jäivätkin puuttumaan.

Yhden akvaarion meritähdet jakavat lepäilevän naispatsaan alaosan kanssa. Toisessa akvaariossa erakkorapu on hyväksynyt kodikseen kopion Constantin Brâncușin Nukkuva muusa -veistoksesta vuodelta 1910. Kolmannessa akvaariossa ui tetrakaloja, sekä näkevää että luolissa vuosituhansien saatossa sokeaksi muuttunutta sorttia. Tetra-akvaarion älylasi on ohjelmoitu himmenemään ja kirkastumaan perustuen algoritmiin, johon vaikuttavat sää, maan värähtely ja uutisvirta.

Myös Emma-museon näyttelytilan suuret älylasiseinät himmenevät ja kirkastuvat vuoron perään ja ohjaavat näyttelyvierasta läpi näyttelyn. Samalla ne sulkevat WeeGee-talon takana alkukesäisessä voimansa tunnossa levittäytyvän luonnon ulos tai päästävät sen taas rakennuksen sisään.

Kun näyttelytilan hämärässä koko seinä räpsähtää yhtäkkiä läpinäkyväksi lasiksi, syntyy tunne, että ehkä tässä on itsekin jonkinlainen puolisokea tetrakala suuressa akvaariossa, jonka ranskalaistaiteilija Pierre Huyghe on meille luonut.

On avajaispäivän aamu ja Emman näyttely on nyt saatu valmiiksi, mutta Pierre Huyghellä ei ole aikaa lepäilylle. Työn alla on myös valtaisa näyttely ensi kevääksi Venetsian Punta della Dogana -museoon. Tähtitaiteilija istuu Emman sohvalle, sekoittaa espressoonsa sokeria ja sanoo kaipaavansa nyt ennen kaikkea päiväunia.

Taiteilija Pierre Huyghe tuli Espooseen avaamaan Emman näyttelyn.

Pierre Huygheä on monesti kutsuttu yhdeksi aikaamme määrittävistä taiteilijoista.

Hän käsittelee teemoja, jotka ovat nykyelämän kannalta olennaisia – kuten yhteiselon mahdollisuuksia – ja käyttää työkaluja, jotka ovat tälle ajalle ominaisia, kuten tekoälyä.

Taiteen kannalta kiinnostavaa on muun muassa se, miten sattumalle avoimia ja ikään kuin rajattomia monet Huyghen teoksista ovat. Huyghen veistos voi kyllä olla esillä jalustalla, kuten Emman akvaariot todistavat, mutta useimmiten hänen teoksensa ovat ennen kaikkea tilanteita.

Huyghe tuli tunnetuksi performansseilla, joissa hän loi esiintyjille koreografioita tai rajoitteita, joiden puitteissa he olivat vapaita toimimaan miten lystäävät. Tunnetuin on ehkä vuoden mittainen projekti tyhjässä pariisilaismuseossa, jossa Huyghe asetti 15 näyttelijän ryhmän reagoimaan erilaisiin tilanteisiin kruunajaisista ja oikeudenkäynnistä seksin harrastamiseen ja mustaan messuun.

Vuosien varrella Huyghe on vaihtanut ihmisesiintyjät joukoksi elollisia ja teknologisia älykkään elämän muotoja, jotka lisääntyvät, muuttuvat ja toimivat itselleen ominaisella tavalla taiteilijan suunnittelemassa miljöössä ilman sen kummempaa ohjausta tai kaitsemista.

Pierre Huyghen Chimeras-näyttelyn tiloja hallitsevat kirkastuvat ja pimenevät älylasit. Vasemalla teos Kuvitelmista, oikealla Syvyyden aava.

Huyghen tunnetuimpiin teoksiin kuuluu Saksan Documenta-taidetapahtumassa nähty teos Untilled (2011–12), joka koostui muun muassa puiston unohdetussa nurkassa lymyävästä kompostitunkiosta, psykotrooppisista kasveista, lepäävää naista esittävästä betoniveistoksesta, jonka pää oli vaihdettu elävään mehiläispesään, sekä koirasta, jonka oikea etujalka oli värjätty elintarvikevärillä neonpinkiksi. Koiran nimi oli Human, ihminen.

Münsterin Skulptur Projekte -veistosnäyttelyn kohokohta vuonna 2017 oli Huyghen After ALife Ahead. Valtava teos muutti hylätyn jäähallin mutaiseksi, postapokalyptiseksi ympäristöksi, jossa ampiaiset surisivat korvissa, levät kukkivat auki revityn lattian vesilätäköissä, riikinkukko pörhisteli, ja ihmisen syöpäsolut jakautuivat kasvatuskaapissaan ja elämä akvaariossa ohjasi valtavien kattoluukkujen avautumista ja sulkeutumista tai toisin päin. Lisätyn todellisuuden sovellus avasi teokseen uusia ulottuvuuksia.

Moni kuvaili jäähallia ekosysteemiksi, mutta Huyghe painottaa nyt, että sellaisia hän ei luo.

”En ole taiteilijana kiinnostunut ekosysteemeistä, koska systeemien täytyy toimia”, hän sanoo.

Se mitä on, on hänestä tylsempää kuin se, mitä voisi olla.

”Olen kiinnostunut sattumasta ja spekulaatiosta ja fiktiosta.”

Huyghe siis luo tilanteen tai maiseman – hän itse kutsuu niitä miljöiksi – asettaa sinne erilaisia elämänmuotoja, kuten nyt vaikka erakkorapuja, leviä tai mehiläisyhdyskunnan, ja antaa niiden toteuttaa itseään. Teos ei piittaa taiteilijasta eikä katsojasta.

Huyghelle on tärkeää, että lopputulema ei ole hänen hallinnassaan. Eihän niin ole elämässäkään.

” Jäähallitason spektaakkelia odottaneille Emman näyttely voi olla pienoinen pettymys.

Täytyy paljastaa, että Emmassa ei ole kaivettu auki lattioita. Siellä ei ole myöskään pinkkijalkaisia koiria, riikinkukkoja, syöpäsoluja tai hyönteisiä, kuten Huyghen näyttelyssä Lontoon Serpentine Galleryssa vuonna 2018, jossa oli teosten lisäksi, tai osana niitä, tai niitä katsomassa, tuhansia ja taas tuhansia kärpäsiä.

Jäähallitason spektaakkelia odottaneille Emman näyttely voi olla pienoinen pettymys.

Huyghe kertoo pyrkineensä viime aikoina palaamaan komposteilta, takapihoilta ja jäähalleista takaisin museoihin.

”Meillä kyllä oli tarkoitus saada tähän näyttelyyn mehiläisiä, mutta se ei onnistunut.”

Documentasta tutun mehiläispäänaisen installointia vaikeutti se, että Suomen kesässä mehiläispesä voi olla avoin vain lyhyen aikaa keskikesällä, mutta Huyghen näyttely jatkuu lokakuun lopulle. Mehiläisten oikeudet voittivat.

Emman kokemus on vähemmän villi ja enemmän perinteinen taidenäyttely. Se kuitenkin on ehtaa Huygheä siinä, miten se käsittelee hänen mielenkiinnonkohteitaan: erilaisia älykkään elämän muotoja sekä niiden toimijuutta ja yhteiseloa.

Näyttelyn vanhin teos, Nimetön (Ihmisnaamio) (2014) on hieno ja häiritsevä videoteos, jossa ihmisnaamioon, peruukkiin ja tarjoilijattaren asuun puettu makaki suorittaa ihmisten sille opettamia tehtäviä hylätyssä ravintolassa, ydinvoimala­onnettomuuden jälkeisen Fukushiman pysähtyneessä ajassa. Raja ihmisen ja eläimen välillä muuttuu huokoiseksi.

Pierre Huyghen videoteoksen pääroolissa on ihmisten kouluttama apina. Zoodram 6 -teoksessa erakkoravun ja naamion yhdistelmä kutkuttaa mielikuvitusta.

Toinen avainteoksista on videoteos Kuvitelmista (2019 alkaen, jatkuva). Huyghe on kertonut alkaneensa alun perin työstää sitä japanilaisten tieteentekijöiden kanssa pyytämällä koehenkilöä katsomaan ja sitten ajattelemaan tiettyjä kuvia. Tämän aivotoimintaa skannattiin, ja data annettiin syväoppivalle tekoälylle, joka sitten yritti rekonstruoida kuvat oman kuvapankkinsa pohjalta. Teos on siis ikään kuin kahden mielikuvituksen – ihmisen ja koneen – tuotos.

Emman videonäytöllä tämä tekoälyn mielikuvitus näyttäytyy sumuisina uninäkyinä, jotka ovat häiritsevän lihaisella tavalla beigen ja vaaleanpunaisen sävyisiä. Jotain on koko ajan hahmottumassa, kunnes se muuntuu joksikin muuksi. Kuvittelen, että näytölle on muodostumassa possu, tuo on ehkä silmä... ei, taas se muuttuu, ja heti kun ehdin ajatella näkeväni kuonomaisen muodon, se on jo poissa.

(Huyghe ei paljasta, mitä ihmiset kokeessa ajattelivat. Se banalisoisi teoksen, hän sanoo. Toisaalla on kerrottu, että mukana on “biologisia olentoja”, mutta myös esihistoriallisia työkaluja, koneita ja taideteoksia.)

” Tulee hiipivä tunne siitä, että teos katsoo takaisin.

Usein erityisesti taiteen vanhempien merkkiteosten kohdalla on tapana sanoa, että niiden edessä on jonkun suuremman äärellä.

Huyghen teosten kohdalla tulee sama tunne, mutta oudommalla tavalla.

Parhaimmillaan ja vaikuttavimmillaan, kuten vaikka siellä hylätyssä saksalaisessa jäähallissa, tulee hiipivä tunne siitä, että teos katsoo takaisin. Se ei ole sinusta erityisen kiinnostunut, mutta tietoinen se on. Tunne on samankaltainen kuin se, kun ChatGPT:n kanssa keskustellessaan alkaa kaikesta rationalismistaan huolimatta epäillä, että ruudun toisella puolella on sittenkin joku. Huyghen ohjelmoima kokonaisuus on niin omalakinen, monimutkainen ja selvästi toimijuutta täynnä, että jollain selkärankatasolla se tuntuu tietoiselta.

Yritän muotoilla aiheesta kysymystä Huyghelle. Olen samalla tuskallisen tietoinen siitä, miten kiusallista oman taidekokemuksensa selostaminen taiteen supertähdelle voi olla, mutta Huyghe on armelias.

”Tajusit mistä siinä on kyse, juuri sen yritän saada aikaan”, hän sanoo. ”Voilà.”

Hän sanoo, ettei hän laita esineitä näyttelyyn esteettisistä syistä, vaan hän haluaa niiden olevan olennaisella tavalla toisistaan riippuvaisia. Aina hän ei onnistu, hän sanoo, mutta kun hän onnistuu, jotain ilmestyy.

”En halua näyttää jotakin jollekulle, vaan päinvastoin: näyttää jonkun jollekin”, Huyghe on sanonut haastattelussa, jota on sittemmin lainattu usein.

Emmassa eri elämänmuodot toteuttavat itseään Huyghen akvaarioissa toistaiseksi melko vaatimattomalla tavalla:

Meritähdet eivät olekaan kiinnostuneita veistoksesta, joka niiden iloksi akvaarioon on upotettu. Nuo itseään loputtomasti uudistamaan kykenevät, aivottomat olennot liimautuvat akvaarion lasiseiniin, ikään kuin ne haluaisivat ulos, katsomaan tarkemmin museon ikkunoista pilkottavaa keltaista Futuro-taloa.

Ihmiset puolestaan pyörivät ympäri näyttelyä, kurkistelevat akvaarioihin ja poistuvat sitten juomaan kahvit.

Pierre Huyghe: Chimeras Emmassa (Ahertajantie 5) 22. lokakuuta saakka. Lisätiedot emmamuseum.fi.