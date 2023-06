Osa Freddie Mercuryn omaisuudesta huutokaupataan. Huutokaupattavien esineiden joukkoon kuuluu Bohemian Rhapsodyn lyriikkahahmotelmia, joista selviää, että kappale olisi voitu nimetä toisin.

Queen-yhtyeen edesmenneen laulajan Freddie Mercuryn omaisuutta huutokaupataan, kertovat muun muassa BBC ja Insider.

Huutokaupattavien esineiden joukosta löytyy bändin tunnetuimpiin kappaleisiin lukeutuvan Bohemian Rhapsodyn alkuperäisiä lyriikkaluonnoksia, joiden mukaan Mercury harkitsi nimeävänsä kappaleen ”Mongolian Rhapsodyksi”.

Nimi on kuitenkin papereissa yliviivattu.

Kappaleen lyriikkaluonnosten arvioitu hinta huutokaupassa on 1-1,5 miljoonaa dollaria.

Huutokaupattava kokoelma sisältää noin 1 500 esinettä. Joukosta löytyy myös We Are The Champions-, Don’t Stop Me Now- ja Somebody To Love -kappaleiden alkuperäisiä lyriikkaluonnoksia ja sointukulkujen hahmotelmia. Lisäksi kaupan ovat muun muassa Mercuryn Adidas-kengät, hänelle suunniteltu kruunu, hänen Tiffany & Co:n viiksikampansa ja hänen akustinen kitaransa.

Huutokaupan järjestää Mercuryn läheinen ystävä Mary Austin, joka oli yksi Mercuryn omaisuuden perijöistä.

Esineet huutokaupataan Sotheby’s-huutokauppakamarin toimesta syyskuusta alkaen. Sitä ennen osa kokoelmasta on nähtävillä kesän aikana kiertueella, joka kattaa New Yorkin, Lontoon, Los Angelesin ja Hong Kongin.

Brittiläinen Freddie Mercury kuoli vuonna 1991. Hän oli kuollessaan 45-vuotias.