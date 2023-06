Tove Janssonin laaja näyttely järjestetään entisessä pariisilaisessa suurlähetystössä. Se levittäytyy viiteen kerrokseen ja sisältää maalauksia ja kuvituksia.

The Houses of Tove Jansson -niminen näyttely esittelee rakastetun suomalaistaiteilijan töitä 150 teoksen verran Pariisissa. Syyskuussa avautuva näyttely keskittyy Tove Janssonin elämään sekä hänen kirjalliseen ja kuvataiteelliseen työhönsä.

Näyttelypaikkana on entinen pariisilainen porvarisperheen kotitalo, joka on toiminut myös suurlähetystönä. Janssonin tuotanto levittäytyy viiteen kerrokseen. Mukana on maalauksia, piirustuksia, kuvituksia ja tekstejä, joista osa on esillä ensimmäistä kertaa.

Näyttely pyrkii avaaman ikkunan Janssonin omintakeiseen fantasiamaailmaan. Erityisesti muumeista maailmalla tunnettu Jansson oli monipuolisesti lahjakas. Hän oli taidemaalari, kuvittaja ja kirjailija, jonka tuotantoon kuuluu romaaneja, novelleja, näytelmiä ja runoja.

Tove Janssonin nimeämätön luonnos.

Näyttelyyn on koottu Janssonin alku-uran visuaalisia ja kerronnallisia kokeiluja sekä keskeisiä töitä. Joukossa on varhaista materiaalia Muumeista ja kuvituksia Hobitti- ja Liisa Ihmemaassa -kirjoihin.

Janssonin rakkaus luontoon ja kesäparatiisi Klovharun saareen saa oman sijansa. Neljäs kerros keskittyy saaristoon ja esittelee Janssonin ehtymätöntä inspiraationlähdettä.

Näyttelyssä on mukana myös hiljattain löydettyjä arkisia muistoja, kuten hotellien lehtiöille matkoilla piirrettyjä luonnoksia.

Pariisi oli Janssonille tärkeä kaupunki. Hän opiskeli École Supérieure des Beaux-artsissa ja matkusti usein Ranskaan yhdessä elämänkumppaninsa Tuulikki Pietilän kanssa.

Järjestäjien mukaan tuleva katsaus on suurin Keski-Euroopassa ja Ranskassa nähty Tove Janssonia esittelevä näyttely.

Jansson on nyt esillä muuallakin maailmalla. Hänen Kesäkirjastaan on tekeillä kansainvälinen elokuva, jonka pääroolissa on amerikkalaistähti Glenn Close.

Tove Jansson: Erakko haltija (1935).

Näyttelyn kuratoi suomalainen taidekollektiivi The Community yhdessä Tove Janssonin kuolinpesän ja Moomin Charactersin kanssa.

Näyttelyyn tulee töitä myös nykytaiteilijoilta, joille Jansson on ollut esikuva.

Houses of Tove Jansson avautuu Pariisin 16. kaupunginosassa 29. syyskuuta ja jatkuu 28. lokakuuta asti.

