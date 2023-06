Pennsylvanian osavaltiossa Yhdysvalloissa sijaitseva SCI Chester -vankila aloitti vuonna 2017 kunnianhimoisen projektin vankien ja vanginvartijoiden olojen parantamiseksi.

Little Scandinavia -niminen kokeilu ottaa mallia Norjan ja Ruotsin vankiloista, jotka eroavat huomattavasti yhdysvaltalaisista vastaavista. Ruotsin, Suomen, Norjan ja Tanskan yleisradioiden tuottama kolmiosainen seurantadokumentti Vankilakokeilu Little Scandinavia (2023) kuvaa projektia vuodesta 2018 aina tämän vuoden kevääseen asti.

Kokeilua varten SCI Chesterin henkilökuntaa, johdon lisäksi vanginvartijoita, vieraili tutustumassa pohjoismaisiin vankiloihin.

Kulttuurishokki jakaa ensimmäisessä jaksossa vartijoiden mielipiteitä. Norjalaisvangit saavat esimerkiksi käyttää veitsiä ruoanlaittoon ja teräviä työkaluja puutöissä, mikä ei Yhdysvalloissa tulisi kuuloonkaan.

Pohjoismaisten oppien mukaan yksi pennsylvanialaisvankilan osastoista remontoitiin ja sisustettiin täysin uusiksi.

Vangit nukkuvat Yhdysvalloissa enimmäkseen pienissä kahden hengen selleissä, mutta ”pikku-Skandinavian” vangit saavat omat huoneensa.

Samalla muutettiin projektiin osallistuvien vanginvartijoiden protokollaa. Jos aiemmin vaikkapa kortinpeluusta vangin kanssa sai potkut, alettiin nyt kannustaa vartijoiden ja vankien väliseen rakentavaan kanssakäymiseen. Vartijat aterioivat vankien kanssa.

Koronavirus laittoi projektin joksikin aikaa katkolle, mutta toukokuussa 2022 pikku-Skandinavia avattiin virallisesti.

Keskeisenä periaatteena pohjoismaisille vankiloille on se, että pakollisessa vapauden riistossa on rangaistusta kyllikseen. Ylimääräisen punitiivisuuden sijaan vankiloissa keskitytään mieluummin vangin valmistamiseen muurien ulkopuoliseen elämään.

Yhdysvalloissa keinot ovat tyypillisesti kovempia ja rankaiseminen on edelleen suuremmassa osassa.

Eroja on myös tuomioissa. Norjassa ja Suomessa ei voi saada ”todellista” elinkautista vankilatuomiota, useissa Yhdysvaltojen osavaltiossa langetettavista kuolemantuomioista puhumattakaan.

Hieman kärjistäen vankilat nähdään Yhdysvalloissa lähinnä tuomittujen rikollisten säilöntäpaikkana. Säilöttävää on paljon, sillä maassa elää dokumentissakin esitetyn arvion mukaan 25% koko maailman vangeista.

” Vankilat ovat eräänlainen amerikkalaisen rodullisen ja taloudellisen epätasa-arvoisuuden tiivistymä.

Mustat, latinot ja vähävaraiset ovat räikeästi yliedustettuna vankien joukossa. Vankilat ovatkin eräänlainen amerikkalaisen rodullisen ja taloudellisen epätasa-arvoisuuden tiivistymä.

Synkältä näyttää myös amerikkalaisten vanginvartijoiden osa: eliniänodotus on vain 59 vuotta ja itsemurhat ovat yleisiä.

Vartijat opetetaan kohtaamaan vangit ihmispommeina, jotka saattavat räjähtää hetkenä minä hyvänsä. Ääristressaavan työn vaikutuksia verrataan dokumentissa sotaveteraanien psyykkisiin jälkioireisiin.

Ja kun vartijan hermot ovat valmiiksi kireällä, tulee helpommin turvauduttua voimankäyttöön.

Amerikkalaiset vartijat pistävät monille tilanteille oitis stopin pippurisumutteella, siinä missä norjalaiset vanginvartijat pitävät sumutetta tai vangin lattialle punnertamista viimeisenä vaihtoehtona, jos tiukka puhe ei riitä.

Kokeiluun kuuluu Drexelin ja Oslon yliopistojen yhteistyössä toteuttama tutkimus, jolla selvitetään uudenlaisen vankilan vaikutuksia vankeihin ja työntekijöihin.

Toivottuna seurauksena vankilaolosuhteiden muuttamisella on vähemmän uusittuja vankilatuomioita sekä vankilan sisäisiä rikkomuksia. Näin myös näyttäisi käyvän, vaikka sarjan valmistuessa pikku-Skandinaviaa koskevat tulokset ovatkin vasta alustavia.

Nykyvankiloiden inhimillisempiä oloja paheksutaan monesti niin sanottuun ”kansan oikeustajuun” vedoten. Mitä ihmeen rikollisten hyysäämistä minun verorahoillani, vettä ja leipää vaan!

Mutta kuten eräs sarjassa haastateltu vanki pohtii:

”Vankilassa ei voi olla liian mukavaa. Vaikka saisimme omat tv:t, sohvat tai laittaa omat ruokamme, vankila on silti vankila.”

Dokumentti ei peittele myönteistä suhtautumistaan pikku-Skandinavia-projektiin. Välillä se melkein tuntuu Norjan ja Ruotsin vankilajärjestelmien mainokselta. Todellisuus on toki amerikkalaisille esiteltyä ihannetta kompleksisempi.

Miltä esimerkiksi Suomen vankiloissa näyttää?

Kahden vangin huone Suomenlinnan vankilassa.

Vankeja Suomessa on keskimäärin kolme tuhatta, kaksi kolmannesta heistä suljetuissa laitoksissa. Yleisin suomalaisen vankilatuomion pituus on 1–4 vuotta.

Euroopan neuvoston kidutuksen vastainen komitea (CPT) on huomauttanut useamman kerran, viimeksi vuonna 2021, suomalaisten vankiloiden korjaamattomista epäkohdista.

CPT moitti Suomea jo vuonna 2014 siitä, etteivät poliisivankiloihin ja ulkomaalaisten säilytystiloihin pidätetyt ihmiset saa ilmoittaa tilanteestaan läheisilleen kohtuullisessa ajassa. CPT on myös arvostellut Suomea tutkintavankien liian pitkällisestä säilyttämisestä poliisivankiloissa.

Suomalaiset vankilat ovat muuttumassa vaarallisemmiksi. Rikosseuraamuslaitos tiedotti syyskuussa 2022, että edeltävän viiden vuoden aikana uhka- ja vaaratilanteista tehdyt ilmoitukset ovat olleet tasaisesti kasvussa.

Ylen MOT uutisoi vuonna 2021, että suomalaisissa vankiloissa tapahtuu vuosittain yhteensä noin kolmesataa väkivalta- ja uhkailutapausta.

Monet tapaukset jäävät MOT:in mukaan selvittämättä muun muassa vaikenemisen kulttuurin ja valvontakameroiden huonon kuvanlaadun takia.

CPT on arvioinut, että koulutetun henkilökunnan vähäisyys on voinut lisätä vankien välistä väkivaltaa. Henkilöstöpulasta ja vartijoiden ylikuormituksesta Suomen vankiloissa on huomauttanut myös Vankilavirkailijain liito.

Parantamisen varaa siis löytyy Suomessakin.

Uudistukset tapahtuvat hitaasti. Esimerkiksi viimeisistä paljuselleistä, joissa tarpeet täytyi tehdä ämpäriin, päästiin meillä eroon vasta vuonna 2020 Hämeenlinnan uuden naisvankilan valmistuttua.

Kaikesta huolimatta vankien tilanne on Suomessa kohtuullisen hyvä. Tampereen yliopiston sosiaali- ja terveyspolitiikan professori Juho Saaren mukaan ”vankiloissa on kohtuullinen elämänlaatu, luottamus ja sosiaalinen tuki.”

Dokumenttisarjan ruotsinsuomalaiset ohjaajat Tomas Lindh ja John Stark ovat kuvanneet Yhdysvaltojen ja Pohjoismaiden vankilajärjestelmien eroja aikaisemminkin. Yle Areenasta löytyvä Kuinka katkaista kierre (2017) -dokumentti seuraa norjalaisen Halden-vankilan johtajan vierailuja yhdysvaltalaisissa vankiloissa.

Vankilakokeilu Little Scandinaviasta Lindh ja Stark palkittiin Cannesin MIPTV-televisiotapahtumassa. Laadullisesti se onkin sujuvaa ja ylimääräistä tunteilla mehustelua välttävää dokumentaarista kerrontaa. Laajemmalle yhteiskunnalliselle tasolle sarja avautuu vasta kolmannessa jaksossa.

